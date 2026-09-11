Phi công thử nghiệm hàng đầu hé lộ bí mật chính của tiêm kích Su-57

GD&TĐ - Phi công trưởng của Cục Thiết kế Sukhoi giải thích lý do tại sao tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 sẽ vẫn được ưa chuộng trong nhiều thập kỷ tới.

Tiêm kích Su-57 theo nhận xét hoàn toàn đáp ứng các thông số của một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và sẽ vẫn giữ được tính hữu dụng trong thời gian dài sắp tới.

Theo ông Sergei Bogdan - phi công trưởng của Cục Thiết kế Sukhoi, việc liên tục hiện đại hóa là lý do chính khiến chiếc tiêm kích này sẽ không bị lỗi thời. Cấu hình của Su-57 đảm bảo khả năng tàng hình không chỉ đối với radar mà còn cả trong phổ hồng ngoại. Điều này khiến đối phương rất khó phát hiện được nó.

"Tôi nghĩ rằng loại máy bay này sẽ vẫn được săn đón trong nhiều thập kỷ tới, vì vũ khí và hệ thống vũ khí tích hợp sẽ tiếp tục được cải tiến", phi công Bogdan nhận định.

Nga đang tích cực chào bán tiêm kích Su-57E.

Khách hàng nước ngoài sẽ nhận được các phiên bản xuất khẩu của Su-57, khác với những chiếc đang phục vụ trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Sự khác biệt sẽ ảnh hưởng đến thiết bị điện tử và hệ thống trên máy bay. Do đó tiêm kích phiên bản thương mại sẽ không hoàn toàn giống với phi cơ sản xuất trong nước.

Tiêm kích Su-57 hiện đang được trang bị máy bay không người lái tàng hình phóng từ trên không - điều chưa từng có cách đây vài năm. Những chiếc UAV này có khả năng tự động thả vũ khí xuống mục tiêu.

Ông Bogdan trước đây đã nêu bật khả năng này và hiện tại công việc đang tiến triển rất tốt đẹp. Về xuất khẩu, tiêm kích Su-57E dự kiến sẽ được giao cho Algeria vào cuối năm 2027.

Bên cạnh đó, Nga vẫn chưa từ bỏ ý định bán Su-57E cho Ấn Độ. Nga đang quay lại quốc gia Nam Á này với nhiều đề xuất hấp dẫn hơn để mong Ấn Độ thay đổi ý định từng đưa ra trước đó.