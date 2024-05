Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 ở Long Biên, Hà Nội bị đánh chấn thương sọ não, ngày 21/5, đại diện Bệnh viện Nhi trung ương cho biết bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện.



Bệnh nhân là em N.H.Đ (SN 2010; trú tại quận Long Biên) được chuyển từ Bệnh viện tỉnh Phú Thọ về Viện Nhi hôm 20/5 trong tình trạng rất nặng, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, hôn mê sâu.

Bệnh viện đã hội chẩn cùng các chuyên gia Hồi sức cấp cứu, Phẫu thuật thần kinh, Hồi sức ngoại khoa và các chuyên khoa liên quan từ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức để đưa ra phương án điều trị tích cực.

"Tuy nhiên, trẻ diễn biến nặng và tử vong trưa nay", VnExpress dẫn lời bác sĩ cho biết.

Trước đó, em Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển tới Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội với chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tính mạng nguy kịch. Đến ngày 27/3, gia đình đưa em về Bệnh viện đa khoa Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu, không có phản xạ ánh sáng, thở hoàn toàn bằng máy, suy đa tạng, rối loạn đông máu. Ngày 31/3, bệnh nhân đã có phản xạ khi được tác động, chuyển biến tích cực song vẫn khó lường. Ngày 20/5, nam sinh chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng chỉ 1 ngày sau đó thì không qua khỏi.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam T. V. M. (SN 2008, ở quận Long Biên) về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 19/3/2024, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N.H.Đ (SN: 2010; trú tại quận Long Biên) về việc cháu N.H.Đ khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện 108.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo CATP và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Đ.đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não - Ảnh: GĐCC

Theo Công an Hà Nội, vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chấn thương sọ não xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Trong đó, M. là nghi phạm gây án. Khoảng 15h00’ ngày 17/03, cháu T.V.K (SN 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ tát vào mặt.

Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 02 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh T.V.T và kể lại sự việc. Anh T.V.T chở 02 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo 02 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về.



Lúc này, anh T thấy cháu M chạy vào đấm làm cháu Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 02 con về nhà. Sau đó, anh T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu Đ vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người cầu nguyện mong có phép màu đến với nam sinh xấu số. Nhiều bạn bè, người xa lạ đã quyên góp tiền, gửi hàng ngàn con hạc giấy để mong Đ. bình phục, tai qua nạn khỏi.