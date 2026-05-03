Phê La, The Coffee House đồng loạt tăng giá: Một ly nước có thể lên tới 80.000 đồng, người tiêu dùng nói gì?

Giá đồ uống tăng, nhiều sản phẩm lên gần 80.000 đồng/cốc

Cuối tháng 4, thị trường đồ uống ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá từ một số chuỗi lớn. Trong đó, Phê La thông báo tăng giá nhiều sản phẩm từ ngày 28/4, với mức phổ biến khoảng 69.000 đồng/cốc.

Không chỉ thay đổi giá bán, thương hiệu này còn điều chỉnh cấu trúc menu. Một số sản phẩm chỉ còn phục vụ size lớn, khiến mức chi tiêu trung bình mỗi lần mua tăng lên đáng kể.

Post thông báo của Phê-La được đăng trên IG của hãng

Trong khi đó, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều hình ảnh menu của The Coffee House cho thấy thương hiệu này đã điều chỉnh giá ở nhiều sản phẩm sau giai đoạn thay đổi nhận diện. Một số đồ uống như A-Mê Mơ, A-Mê Đào, A-Mê Yuzu hiện ở mức khoảng 69.000 đồng, trong khi size lớn của một số sản phẩm có thể lên tới 79.000 đồng; Trà Sen Vải size lớn khoảng 75.000 đồng.

Theo phản ánh của người tiêu dùng, mức giá mới tăng trung bình khoảng 10.000 đồng mỗi size, tương đương hơn 10-15% tùy sản phẩm. Sự thay đổi này khiến không ít khách hàng chú ý khi so sánh với mặt bằng giá trước đó.

Khách hàng chia sẻ về việc hãng tăng giá (Nguồn: Thread)

Việc hai chuỗi lớn cùng tăng giá trong cùng thời điểm cho thấy thị trường đang dần hình thành một mặt bằng giá mới. So với giai đoạn trước, mức giá này đã tiệm cận phân khúc người tiêu dùng cao hơn.

Ở vùng giá mới, một ly đồ uống không còn chỉ cạnh tranh trong nhóm phổ thông. Thay vào đó, sản phẩm bắt đầu được đặt cạnh các chuỗi như: Starbucks, Phúc Long,... hay các mô hình cà phê, đồ uống cao cấp trên thị trường.

Điều này cũng phản ánh sự dịch chuyển trong chiến lược của doanh nghiệp. Thay vì tập trung vào số lượng, nhiều thương hiệu bắt đầu hướng đến việc gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng.

Người tiêu dùng nói gì?

Trên các hội nhóm mạng xã hội, câu chuyện tăng giá của Phê La và The Coffee House nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh giá trong bối cảnh chi phí tăng là điều khó tránh, nhưng cũng không ít người bắt đầu cân nhắc lại thói quen chi tiêu hàng ngày.

Chị Dung (23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết bản thân có thói quen uống trà sữa khá thường xuyên, gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, khi mức giá mỗi cốc tăng thêm khoảng 10.000 đồng, chị bắt đầu có xu hướng tiết chế hơn trong chi tiêu.

“Thực tế, người mua luôn có xu hướng ưu tiên mức giá rẻ hơn, dù chỉ chênh lệch không lớn. Trước đây mình có thể uống 2-3 lần mỗi tuần, thậm chí nhiều hơn. Tuy nhiên, khi chi phí sinh hoạt tăng, mình sẽ chủ động điều chỉnh lại tần suất, có thể chỉ còn khoảng 1 lần/tuần để cân đối ngân sách”, chị Dung chia sẻ.

Ở góc nhìn khác, chị Thảo (28 tuổi, làm việc trong lĩnh vực marketing) cho rằng mức giá mới không phải là rào cản quá lớn nếu trải nghiệm được giữ ở mức ổn định. Theo chị, việc đi uống cà phê hay trà sữa không đơn thuần là tiêu dùng mà còn liên quan đến nhu cầu không gian và kết nối xã hội.

“Nhiều khi mình chọn quán vì không gian để làm việc hoặc gặp bạn bè. Nếu đồ uống ngon, không gian thoải mái và dịch vụ tốt thì mức giá cao hơn một chút vẫn có thể chấp nhận được”, chị nói.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, anh Quang Anh (31 tuổi, kinh doanh tự do) lại tỏ ra thận trọng hơn trước xu hướng tăng giá. Anh cho biết khi mức giá đồ uống tiệm cận, thậm chí cao hơn một suất ăn đơn giản, anh có xu hướng cân nhắc nhiều lựa chọn thay thế trên thị trường.

“Khi một ly nước gần bằng giá một bữa ăn, mình sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi mua. Có thể mình sẽ thử các quán khác hoặc chọn những phương án hợp lý hơn, thay vì giữ thói quen như trước”, anh Quang Anh cho hay. TIN LIÊN QUAN Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam mua dầu thô, mong muốn hợp tác trong một lĩnh vực chiến lược Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, nhiều người tiêu dùng cũng cho rằng việc tăng giá có thể khiến họ thay đổi cách tiếp cận với các sản phẩm đồ uống. Thay vì sử dụng thường xuyên, một số người chuyển sang coi đây là khoản chi tiêu mang tính “thưởng” cho bản thân hoặc dành cho những dịp cụ thể.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc giá tăng phần nào phản ánh sự dịch chuyển chung của thị trường. Khi chi phí vận hành tăng, việc điều chỉnh giá được xem là bước đi nhằm duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhìn chung, phản ứng của người tiêu dùng đang có sự phân hóa rõ rệt. Một nhóm sẵn sàng chi trả nếu cảm thấy giá trị nhận lại tương xứng, trong khi nhóm còn lại có xu hướng giảm tần suất tiêu dùng hoặc tìm kiếm những lựa chọn phù hợp hơn với khả năng chi tiêu.