Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam mua dầu thô, mong muốn hợp tác trong một lĩnh vực chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: VGP

Sáng 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, tin cậy, ổn định lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu 6 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước. Trong đó, trước tiên có việc tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác giữa các kênh Đảng, Chính phủ và ở cấp độ địa phương. Tiếp đó, củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất và hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI),… gắn liền với thế mạnh của Nhật Bản về khoa học, công nghệ.

Ngoài ra, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu chung.

Cuối cùng, thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực thông qua hợp tác lao động, giáo dục, địa phương, văn hóa - xã hội, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng thời, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực; cũng như phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ mua dầu thô cho Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 6 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, Nhật Bản cam kết sẽ triển khai dự án hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á (POWERR ASIA) thông qua hỗ trợ mua sắm dầu thô cho Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động 100% công suất. Ngoài ra, Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các dự án năng lượng, điện khí, trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định rằng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản trên cơ sở chính sách xây dựng xã hội Nhật Bản trật tự và hài hòa cùng chung sống với người nước ngoài. Người đứng đầu Chính phủ Nhật bản nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi lãnh sự trong đó có việc chia sẻ và phối hợp thông báo lãnh sự giữa hai nước, phối hợp chặt chẽ về phòng chống tội phạm.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae cũng đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, tiểu vùng Mekong…trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu...

Trước đó, sau lễ đón chính thức vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước hội đàm. Ảnh: VGP

Về hợp tác kinh tế, hai thủ tướng đã nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, qua đó góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.

Hai bên cũng nhất trí các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy sớm mở cửa cho bưởi da xanh của Việt Nam và nho của Nhật Bản.

Đặc biệt, Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả dự án 1 triệu ha lúa giảm phát thải tại đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị xây dựng cơ chế mua bán sáp nhập giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ hai nước, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án có hàm lượng công nghệ cao, đồng thời tăng tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án đầu tư của Chính phủ Nhật Bản, đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Nhật Bản.

Về hợp tác khoa học - công nghệ, hai Thủ tướng đã nhất trí tái khởi động Ủy ban hỗn hợp Việt - Nhật về hợp tác khoa học - công nghệ trong năm 2026 và sớm thu xếp tổ chức sự kiện công - tư về công nghệ cao.

Đáng chú ý, thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, vũ trụ… Đây cũng là nội dung ưu tiên hợp tác trong đó có thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao thông qua cung cấp học bổng cho du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam, đồng tài trợ cho các dự án nghiên cứu chung...