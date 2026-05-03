Giá vàng lao dốc không phanh, tuần tới sẽ có thay đổi lớn?

Tính đến 11h trưa 3/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở quanh mức từ 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tức là giảm 2,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều giảm với vàng miếng, giá vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 162,5 - 165,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý... đang giao dịch vàng nhẫn bằng với giá vàng miếng SJC, với mức từ 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng nhẫn ở mức giá từ 163 – 165,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây là mức giá được các thương hiệu giữ ổn định trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Như vậy, chỉ tính riêng trong tháng 4, giá vàng ở Việt Nam đã rớt khoảng 10 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, nếu tính từ vùng đỉnh 190 - 191 triệu đồng lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng ở trong nước đã mất hơn 24 triệu đồng/lượng.

Chia sẻ với VTC News, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định, trong ngắn hạn rất khó dự báo chính xác diễn biến giá vàng, bởi vì kim loại quý thường xuyên biến động mạnh. Theo ông, giá vàng có thể tăng nhanh nhưng cũng có thể quay đầu giảm sâu chỉ trong 1 hay 2 tuần.

Mặt khác, chiến sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao và nguy cơ lạm phát nhảy vọt tại nhiều nước. Trong bối cảnh bất ổn cao và khó dự đoán như vậy thì nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn như vàng sẽ còn duy trì.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao. Thay vào đó, nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Cụ thể, không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm nhằm giảm thiểu rủi ro.

Sở dĩ giá vàng trong nước giảm mạnh là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 4.615 USD/ounce, tức là mất khoảng 100 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng tuần tới sẽ tăng hay tiếp tục giảm?

Mặc dù giá vàng liên tiếp đi xuống trong tuần qua, nhưng theo kết quả khảo sát mới nhất của Kitco về xu hướng tuần tới, giới phân tích và chuyên gia đều cho rằng đà giảm sẽ ngừng và giá vàng sẽ sớm tăng trở lại.

Theo đó, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia trả lời, trong đó chỉ có 50% dự báo giá vàng tăng những ngày tới, 31% cho rằng giá vàng giảm và 19% cho hay kim loại quý đi ngang.

Tương tự, kết quả tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street chỉ ra rằng, trong số 79 nhà đầu tư tham gia trả lời, có 46% kỳ vọng giá vàng tăng, 30% dự báo giảm và 24% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Đáng chú ý, số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này cũng tăng cao hơn so với những tuần trước đó. Điều này phản ánh giá vàng đang thu hút sự quan tâm trở lại.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty chuyên về đầu tư tài sản Asset Strategies International, thị trường tuần tới có thể chứng kiến một đợt hồi phục nhẹ sau tác động từ cuộc họp của Fed, nhất là trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông vẫn tiếp diễn. Nhưng ông lưu ý xu hướng tăng bền vững chỉ rõ ràng hơn khi các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là liên quan tới Mỹ, Israel và Iran được giải quyết.

Tương tự, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Forex.com, nhận định rằng, phe mua vẫn giữ lợi thế sau giai đoạn giằng co trong tháng 4 và xu hướng tăng của giá vàng vẫn đang chiếm ưu thế.

Đồng quan điểm, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, kỳ vọng rằng cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc. Nếu đúng như dự đoán, giá kim loại quý sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce trong vài tuần và thậm chí cao hơn nữa.

"Tôi tự tin với 51% rằng giá vàng sẽ cao hơn vào tuần tới", vị chuyên gia này dự báo.

Ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Theo ông, vùng hỗ trợ mạnh của vàng ở quanh mức 4.540 USD/ounce. Vàng đang gặp khó khăn mặc dù đồng USD yếu đi. Điều này cho thấy xu hướng đi lên sẽ chưa thể mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo ông Lukman Otunuga, chiến lược gia thị trường cấp cao tại FXTM, nhận định giá vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi chưa có dấu hiệu cho thấy xung đột với Iran sớm kết thúc. Ông phân tích, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn tại Trung Đông, nhưng eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại cho hoạt động vận tải. Hơn nữa, bất chấp thời gian bất ổn kéo dài và tâm lý thị trường dần mệt mỏi, giá kim loại quý vẫn có thể chịu áp lực, nhất là khi giá dầu duy trì ở mức cao.

Mặt khác, dù dữ liệu thị trường lao động Mỹ trong tuần tới được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu quan trọng, nhưng các chuyên gia cho rằng yếu tố này vẫn sẽ tiếp tục bị lu mờ bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và giá dầu cao. Trong bối cảnh này, các ngân hàng trung ương khó có thể hành động cho đến khi xác định rõ lạm phát là tạm thời hay kéo dài. Điều này đồng nghĩa với việc giá vàng có thể tiếp tục sẽ đi ngang.