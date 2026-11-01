Thiếu chuyên nghiệp, bỏ mặc bạn diễn "gánh" đơn một mình, cặp đôi livestream chủ yếu "phát cẩu lương" và nghĩ như vậy là thú vị?

Phiên livestream bán đồ bỗng hóa "góc hẹn hò" trước hàng ngàn mắt xem

Thương mại điện tử phát triển và mua sắm qua livestream trên TikTok là hoạt động được yêu thích, mỗi phút lên sóng đều được ví như "tấc vàng" đối với cả nhãn hàng lẫn người dẫn chương trình. Khán giả tìm đến các phiên phát trực tiếp không chỉ để săn ưu đãi mà còn kỳ vọng nhận được sự tư vấn tận tâm, thông tin rõ ràng về chất liệu, phom dáng sản phẩm cùng tác phong làm việc chỉn chu, tôn trọng người xem.

Thế nhưng, trong một phiên livestream bán thời trang Thu Đông, những gì diễn ra trên màn phát sóng trở thành tâm điểm chỉ trích. Ở đó, thái độ làm việc của một cặp đôi trẻ nhận nhiều "gạch đá". Thay vì tập trung giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, cả hai lại vô tư biến sóng bán hàng thành không gian riêng để thể hiện tình cảm thân mật, bỏ mặc người đồng hành đứng bên cạnh phải xoay xở tư vấn một mình trong sự ngượng ngùng.

Cụ thể, quan sát bối cảnh trong khung hình, không khó để nhận ra đây là một buổi livestream thương mại được nhãn hàng đầu tư bài bản với kệ trưng bày phía sau xếp đầy các mẫu áo len, khăn choàng gấp gọn gàng cùng dây cờ tam giác màu xanh trang trí bắt mắt.

Tham gia dẫn dắt phiên phát trực tiếp này có tổng cộng ba người cùng đứng chung một khung hình. Ở phía bên trái là nữ nhân viên hoặc người đồng dẫn mặc áo thun xám phối khăn choàng kẻ caro đen trắng, đứng bên cạnh bục trưng bày mẫu khăn len kẻ ô vuông xanh trắng. Trong khi đó, chiếm phần lớn diện tích khung hình ở khu vực trung tâm và bên phải là một cặp đôi trẻ diện trang phục Thu Đông đồng điệu: một người mặc set đồ đen kết hợp khăn choàng kẻ tối màu, người còn lại diện áo cổ lọ trắng, quần ống rộng kẻ sọc dọc cùng khăn choàng tông màu pastel nhẹ nhàng.

Điều khiến cộng đồng mạng phải "dụi mắt" ngỡ ngàng nằm ở tương tác hoàn toàn lệch pha giữa công việc và đời tư của cặp đôi này. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, thay vì hướng mặt về phía ống kính để giới thiệu mẫu khăn đang quàng trên cổ, cặp đôi lại đứng xoay hẳn người đối diện nhau. Người mặc áo trắng đưa tay lên vuốt ve vùng má và cằm của đối phương đầy tình tứ, ánh mắt cả hai chỉ hướng về nhau như đang ở trong một buổi hẹn hò riêng tư chứ không phải đang làm việc trên sóng bán hàng.

Ở một diễn biến khác, khi người mặc áo trắng cầm chiếc điện thoại gắn trên chân đế (tripod) để theo dõi bình luận của khách hàng, người còn lại liền tiến sát từ phía sau, vòng tay ôm eo và tựa hẳn đầu lên vai đối phương với biểu cảm nũng nịu.

Sự thân mật quá đà này rõ ràng đến mức ngay trong luồng bình luận trực tiếp của phiên livestream, một người xem đã phải để lại dòng nhắn nhủ đầy ẩn ý: "Tình cảm vậy chị".

Cõi mạng phản ứng dữ dội: "Nhận tiền làm việc rồi lên live chỉ cần yêu đương là xong à?"

Ngay khi loạt ảnh chụp màn hình phiên livestream này được đăng tải lên diễn đàn mạng xã hội kèm lời nhận xét thẳng thắn của chủ bài viết rằng hành động của cặp đôi là "Thiếu chuyên nghiệp vô cùng", làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng lập tức bùng nổ với hàng trăm lượt tương tác đồng tình.

Đa số người dùng mạng xã hội đều bày tỏ sự khó chịu trước thái độ làm việc thiếu nghiêm túc và coi thường khán giả của hai nhân vật chính. Hàng loạt bình luận gay gắt đã chỉ ra những điểm bất hợp lý khó chấp nhận trong tác phong nghề nghiệp của cặp đôi này. Một tài khoản bức xúc đặt câu hỏi về thái độ của nhân vật nữ trong buổi phát sóng: "Sao nhìn cái mặt cứ trơ ra vậy nhỉ, nghĩ đấy là phiên live thể hiện tình cảm à?", và lập tức nhận được sự đồng cảm từ chính chủ bài đăng với câu trả lời ngắn gọn: "Chịu luôn". Nhiều người khác cũng thẳng thắn thừa nhận cảm giác khó chịu khi vô tình lướt trúng buổi phát trực tiếp này với nhận xét "xem live ngứa hết mắt".

Bên cạnh sự phẫn nộ dành cho cặp đôi mải mê thể hiện tình cảm, cộng đồng mạng còn dành nhiều sự chú ý và cảm thông cho cô gái thứ ba đứng ở phía bên trái khung hình. Trong suốt khoảng thời gian cặp đôi bên cạnh quay sang trò chuyện riêng và ôm ấp nhau, nữ bạn diễn này vẫn giữ vị trí đứng thẳng bên bàn trưng bày sản phẩm, cố gắng duy trì sự tập trung vào công việc.

Trong môi trường làm việc nhóm, đặc biệt là hình thức livestream đôi hoặc livestream nhóm vốn đòi hỏi sự tung hứng nhịp nhàng để giữ nhịp độ sôi nổi cho phòng live, việc hai người tách riêng ra tạo thành một "thế giới riêng" ngay trên sóng là hành động thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Người còn lại không chỉ bị đẩy vào thế bị động, phải gánh toàn bộ phần thoại giới thiệu chất liệu, kích cỡ, giá bán sản phẩm mà còn phải chịu đựng cảm giác lúng túng khi đứng làm "nền" cho màn thể hiện tình cảm của người khác trước hàng ngàn người xem.

Không thể phủ nhận rằng sức hút của thương mại điện tử trên mạng xã hội đến từ tính tương tác chân thực, gần gũi. Nhiều cặp đôi nổi tiếng từng rất thành công khi kết hợp bán hàng cùng nhau nhờ sự tung hứng duyên dáng, những màn trêu đùa hài hước vừa đủ để tạo bầu không khí vui vẻ, kích thích người xem ở lại phòng live lâu hơn. Tuy nhiên, "tự nhiên" và "tùy tiện" là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Để tổ chức được một phiên livestream bán hàng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, phía nhãn hàng và ê-kíp hậu trường phải bỏ ra không ít chi phí lẫn công sức: từ việc chuẩn bị hàng mẫu, bài trí không gian, chạy quảng cáo kéo lượt xem cho tới việc trả mức thù lao không hề nhỏ cho những người đứng trước ống kính. Mỗi giây phút lên sóng đều mang mục tiêu thương mại rõ ràng là cung cấp giá trị thông tin cho người tiêu dùng và chuyển đổi thành đơn hàng. Khi người nhận thù lao để bán hàng lại đặt cảm xúc cá nhân lên trên trách nhiệm công việc, hậu quả kéo theo không chỉ dừng lại ở việc sụt giảm doanh thu của buổi phát sóng đó.

Việc biến môi trường làm việc chuyên nghiệp thành chốn riêng tư không chỉ gây phản cảm về mặt thị giác mà còn cho thấy sự thiếu rạch ròi giữa công việc và tình cảm cá nhân, một kỹ năng cơ bản mà bất kỳ người nào cũng cần có khi tham gia thị trường lao động. Tình yêu đẹp và sự gắn bó giữa các cặp đôi luôn là điều đáng trân trọng, nhưng sự tôn trọng dành cho khán giả, đồng nghiệp và đối tác trả lương cho mình còn quan trọng hơn gấp bội khi làm việc.