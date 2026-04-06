Phạt nặng xe đầu kéo “3 không” chạy trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo

Châu Tỉnh |

Xe đầu kéo bị phát hiện không đăng ký, không kiểm định, không phù hiệu và chở hàng quá chiều cao cho phép, bị phạt tới 104 triệu đồng.

Ngày 6-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 (Cục CSGT) cho biết đã phát hiện một xe đầu kéo lưu thông trên tuyến cao tốc vi phạm hàng loạt quy định nghiêm trọng.

Quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 5-4, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng, gồm: phương tiện không có giấy đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có phù hiệu theo quy định, đồng thời chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT niêm phong, tạm giữ xe đầu kéo vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Lái xe được xác định là N.T.A. (sinh năm 1993, trú tại Quảng Trị). Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 16 triệu đồng, bị trừ 8 điểm giấy phép lái xe và phương tiện bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

CLIP: Chở quá khổ, thiếu hàng loạt giấy tờ, xe đầu kéo bị tạm giữ trên tuyến cao tốc. CLIP: Cục CSGT

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Ngân hàng S.G. – Chi nhánh Đ.N, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi: đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông; đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; để người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu; để phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép.

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 88 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức xử phạt đối với cả lái xe và chủ phương tiện lên tới 104 triệu đồng.

Lực lượng CSGT cho biết toàn tuyến cao tốc đã được giám sát bằng hệ thống camera, mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận và xử lý.

