Phát hoảng với clip bé gái tự phóng xe máy, nếu không có anh trai kịp thời ngăn cản thì không biết sẽ nguy hiểm đến đâu!

Một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra tại một hộ gia đình được camera ghi lại là lời cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh có con nhỏ trong việc quản lý phương tiện giao thông tại nhà.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cắt từ camera an ninh ghi lại vụ việc thót tim liên quan đến trẻ nhỏ và xe máy. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h24 ngày 07/07/2023 tại sân một ngôi nhà rộng rãi.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, một cậu bé mặc áo đỏ (khoảng 8-10 tuổi) từ trong nhà chạy ra sân. Đúng lúc này, một chiếc xe máy do một bé gái nhỏ tuổi cầm lái đột ngột lao từ phía ngoài cổng vào sân với tốc độ tuy không quá nhanh nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm.

May mà có ông anh trai hiểu chuyện!

Phát hiện em gái đang nghịch ngợm, tự ý vặn tay ga trên chiếc xe, người anh trai không hề né tránh hay bỏ chạy. Ngay lập tức, cậu bé đã vô cùng bình tĩnh và nhanh trí lao thẳng về phía đầu xe, dùng hết sức bình sinh để giữ chặt tay lái, ghìm chiếc xe, kéo tay em bé ra khỏi tay lái lại để ngăn không cho phương tiện tiếp tục lao thẳng vào hiên nhà hoặc đâm vào bờ tường.

Bị chiếc xe đẩy lùi một đoạn, có lẽ vì chưa ý thức được hành động của mình nguy hiểm thế nào nên khi bị anh ngăn cản, cô bé nhất quyết đòi tiếp tục tự lại xe cho bằng được. Anh trai vẫn kiên quyết giữ chặt tay em, cố gắng tìm cách tắt khóa điện và bóp phanh để dừng hẳn chiếc xe. Quá hoảng sợ và có lẽ sợ rằng sẽ không kiểm soát được tình huống nên cậu bé vừa giữ xe vừahét thất thanh để gọi người lớn trong nhà ra ứng cứu.

Nhờ sự dũng cảm “chặn đứng” đầu xe của người anh, chiếc xe máy đã giảm tốc độ và dừng lại kịp thời, giúp em gái tránh được một cú va chạm trực diện đầy nguy hiểm.

Lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc phụ huynh

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Đa số cư dân mạng đều thán phục trước sự nhanh trí, dũng cảm và tình yêu thương em sâu sắc của "người hùng nhí" áo đỏ. Nhiều người bình luận: "May mà có ông anh trai hiểu chuyện và nhanh nhẹn, nếu không hậu quả sẽ khôn lường".

Tuy nhiên, bên cạnh việc khen ngợi cậu bé, sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về sự bất cẩn của người lớn khi để trẻ nhỏ tiếp xúc với xe máy:

Tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự ý ngồi lên đầu xe/cầm lái: Nhiều phụ huynh có thói quen cho con nhỏ ngồi phía trước hoặc đứng ở sàn xe tay ga. Khi xe đang nổ máy, trẻ rất dễ vô tình vặn tay ga gây tai nạn.

Luôn tắt máy, rút chìa khóa khi dừng xe: Chỉ một phút chủ quan không tắt máy khi vào nhà, người lớn đã vô tình đẩy con em mình vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông: Xe máy, xe điện cần được đỗ ở nơi an toàn, tắt khóa hoàn toàn và để xa tầm tay, tầm nhìn của trẻ nhỏ.

Tai nạn thương tích ở trẻ em luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ chính những sơ hở nhỏ nhất của người lớn. Sự dũng cảm của người anh trai trong clip đã cứu em gái một bàn thua trông thấy, nhưng đây chắc chắn là bài học xương máu mà các bậc cha mẹ không bao giờ được phép quên.