Phát hiện Việt Nam sở hữu 'kho báu vàng đen' lớn nhất ĐNA, lãnh đạo Tập đoàn Mỹ hơn 100 tuổi đích thân sang gặp Bộ trưởng Bộ Công Thương bàn kế hoạch

Với trữ lượng lên tới 430 triệu thùng, mỏ Hải Sư Vàng tại bể Cửu Long ở Việt Nam được đánh giá là phát hiện dầu khí lớn nhất khu vực trong hai thập kỷ qua.

Mới đây, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với ông Eric M.Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil. Cùng tham dự, về phía Bộ Công Thương có lãnh đạo các đơn vị: Vụ Dầu khí và Than, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, đại diện Petrovietnam. Về phía Tập đoàn Murphy Oil có đại diện các ban ngành, đơn vị liên quan.

Murphy Oil là Tập đoàn năng lượng toàn cầu của Hoa Kỳ có bề dày kinh nghiệm hơn 100 năm trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại Bắc Mỹ, Đông Nam Á, Châu Phi cùng nhiều khu vực trọng điểm khác trên thế giới.

Murphy Oil có hoạt động dầu khí tại Việt Nam từ năm 2012, đang tham gia và là người điều hành nhiều hợp đồng dầu khí quan trọng tại các dự án: Lạc Đà Vàng, Hải Sư Vàng... với triển vọng sớm cung cấp thêm nguồn dầu khí, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần phát triển kinh tế Việt Nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những đóng góp của Murphy Oil trong hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Murphy Oil với vai trò Người điều hành phối hợp với các Bên liên quan tích cực triển khai các hoạt động dầu khí theo các Hợp đồng dầu khí đã ký kết, đặc biệt là tại Lô 15-1/05 và Lô 15-2/17, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt, trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Murphy Oil tiếp tục nghiên cứu, xem xét triển khai hoạt động đầu tư, ký kết các Hợp đồng dầu khí tại Việt Nam, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Eric M.Hambly - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil chia sẻ về chiến lược kinh doanh của Tập đoàn trên thế giới, trong đó Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng. Lãnh đạo Murphy Oil cảm ơn Chính phủ Việt Nam, cũng như Bộ Công Thương đã tạo điều kiện trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Tập đoàn những năm qua và kiến nghị với Bộ Công Thương một số đề xuất liên quan đến hoạt động khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét tạo điều kiện tối đa theo đúng quy định pháp luật cho các hoạt động dầu khí của Tập đoàn Murphy tại Việt Nam.

Mới đây, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với ông Eric M.Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil. Ảnh: Bộ Công Thương

Tiềm năng của 'kho báu vàng đen' tại Lô 15-1/05 và Lô 15-2/17

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh trong quý I/2026 của Tập đoàn đã cung cấp nhiều thông tin về hoạt động tại mỏ Lạc Đà Vàng và Hải Sư Vàng tại Việt Nam.

Theo đó, tại mỏ Lạc Đà Vàng tại Lô 15-1/05 ngoài khơi Việt Nam, Murphy Oil cho biết kế hoạch bao gồm hạ thủy tàu FSO vào quý II, hoàn thành tuyến ống dẫn vào quý II, lắp đặt thượng tầng giàn khai thác và tàu FSO tại vị trí vào quý III, và cho dòng dầu đầu tiên (first oil) vào quý IV.

Tại mỏ Hải Sư Vàng tại Lô 15-2/17 thuộc bể Cửu Long, từ tháng 1/2026, Murphy Oil đã công bố khoan thẩm lượng thành công. Kết quả khoan giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X cho thấy, tổng chiều dày vỉa dầu đạt tới 131m, tập trung ở tầng chứa chính sâu hơn, cho lưu lượng khoảng 6.000 thùng/ngày với dầu chất lượng cao 37 độ API. Trữ lượng mỏ được ước tính trong khoảng 170-430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt ngưỡng 430 triệu thùng.

Theo đánh giá của Wood Mackenzie - công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, với quy mô hiện tại, mỏ Hải Sư Vàng có thể là phát hiện dầu lớn thứ 3 ở Đông Nam Á kể từ năm 2000, chỉ sau mỏ Banyu Urip của Indonesia (2001) và Gumusut của Malaysia (2003). Wood Mackenzie cũng nhận định đây có thể là phát hiện lớn nhất của khu vực trong vòng 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng.

Ngoài chương trình thẩm định Hải Sư Vàng, Murphy Oil còn lên kế hoạch khoan giếng thăm dò tại Lạc Đà Trắng Bắc (White Camel North) trên Lô 15-1/05, dự kiến vào nửa cuối năm 2026. Murphy Oil cũng mang nhiều kỳ vọng từ mỏ Lạc Đà Hồng.