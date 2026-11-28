Trung Quốc sử dụng công nghệ xây dựng 67 giàn thép trên biển để thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

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Reuters cho biết, vào năm 2015, một mỏ vàng khổng lồ với trữ lượng ước tính ban đầu lên đến 470 tấn được phát hiện ngoài khơi tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Mỏ vàng này nằm sâu khoảng 2.000m dưới đáy biển và được công nhận là mỏ vàng dưới biển đầu tiên tại Trung Quốc. Thực tế, tỉnh Sơn Đông là nơi có trữ lượng vàng dồi dào, đồng thời là một trong những vùng sản xuất vàng lớn nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc phát hiện ra mỏ vàng khổng lồ này không phải là do tình cờ. Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản tỉnh Sơn Đông cho biết, họ đã phải huy động hơn 1.000 công nhân, xây dựng 67 giàn khoan, các giàn khoan có tổng diện tích tới 6.700m2 để thăm dò với tổng chiều dài các lỗ khoan lên tới gần 120km trong khoảng 3 năm. Trong giai đoạn đầu, các giàn khoan liên tục không đạt được kết quả như kỳ vọng, khiến nhóm thăm dò từng tính đến phương án tạm dừng hoạt động để khảo sát thêm. Tuy nhiên, sau quá trình kiên trì tìm kiếm, họ đã phát hiện được mỏ vàng khổng lồ này.

Để xây dựng giàn khoan sâu 2.000 trên biển không hề dễ dàng, Trung Quốc đã phải ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Bước đầu tiên, kỹ sư sẽ cung cấp các đặc điểm địa chất, các bộ phận thăm dò địa chất và địa vật lý, từ đó cung cấp các mô tả về điều kiện địa chất và đặc điểm vật lý của nơi đặt giàn khoan để hình thành một hệ thống khoan thông minh.

Bước thứ hai, khoan điều khiển và đo lường theo thời gian thực, với sự hỗ trợ của công nghệ đo lường và điều khiển khoan tiên tiến, sử dụng công nghệ 5W (MWD, LWD, SWD, PWD và FEWD) kết hợp với khoan ổn định và công nghệ điều khiển thông minh. Từ đó, trong quá trình khoan, AI sẽ đo lường và kiểm soát thời gian thực trong khi khoan và thu thập kịp thời các thông tin địa chất, địa tầng, môi trường và trạng thái khoan xung quanh giếng khoan và phía trước lỗ khoan mũi khoan.

Bước thứ ba, xác định chính xác mục tiêu, hệ thống máy tính khoan trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ sẽ đưa ra những phán đoán thông minh dựa trên dữ liệu ngầm mới nhất có được tại thời điểm đó, kết hợp với dữ liệu thăm dò địa chất đã biết trước để phát hiện ra mục tiêu, đồng thời xác định chính xác vị trí, kích thước, hình dạng, độ dày và hướng của mục tiêu.

Bước thứ tư, tối ưu hóa quy trình khoan tốt nhất để đạt được hàm mục tiêu năng suất tối đa, tối ưu hóa các tham số quy trình khác nhau và tự động khoan để tìm quỹ đạo tốt nhất.

Bước thứ năm, cung cấp số liệu thực tế trực tiếp và thông tin trực tiếp gần nhất với tình hình thực tế như kết quả mô tả, quỹ đạo giàn khoan thực tế và hiện trạng giàn khoan của từng khu vực, từ đó đưa ra khuyến nghị cho các kỹ sư.

Ông Ding Zhengjiang - phó giám đốc Viện nghiên cứu cho biết, việc khai thác mỏ vàng này sẽ có khó khăn, bởi việc khai thác sâu 2.000m dưới đáy biển hoàn toàn không dễ dàng. Chính vì vậy, Trung Quốc đã phải nghiên cứu công nghệ để khai thác kho báu dưới đáy biển. Một thời gian sau, khi thực sự đã đủ công nghệ, Trung Quốc mới lên kế hoạch để khai thác mỏ kho báu cực quý hiếm này.

Sau nhiều năm tiếp tục khảo sát và đánh giá, quy mô tài nguyên của mỏ đã được cập nhật lên khoảng 562,13 tấn vàng, cao hơn đáng kể so với con số 470 tấn được công bố ban đầu. Theo dữ liệu của tập đoàn Zijin Mining, mỏ có hàm lượng vàng trung bình khoảng 4,18 gram/tấn quặng. Đây cũng là một trong những mỏ vàng đơn thể lớn nhất Trung Quốc.

Đáng chú ý, sau khi phát hiện mỏ vàng, Trung Quốc không thể ngay lập tức đưa vào khai thác do vị trí đặc biệt của thân quặng nằm sâu dưới đáy biển, đòi hỏi phải xây dựng hệ thống khai thác ngầm và tuyển quặng có quy mô lớn.

Theo kế hoạch, dự án được thiết kế với công suất khai thác và tuyển quặng 12.000 tấn/ngày. Khi đi vào hoạt động ổn định, mỏ Haiyu được kỳ vọng sản xuất khoảng 15-20 tấn vàng mỗi năm. Tuy nhiên, tiến độ của dự án đã chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Theo thông tin được công bố trong các báo cáo phân tích doanh nghiệp tháng 11/2026, việc xây dựng mỏ từng bị đình trệ khoảng 3-4 tháng sau một số vấn đề phát sinh tại mỏ Jintingling hồi tháng 5/2026. Công trình hiện đã được triển khai trở lại.

Đến tháng 10/2026, một động thái đáng chú ý khác là Zhaojin Mining đã ký thỏa thuận gia hạn các khoản vay dành cho Ruihai Mining với tổng giá trị 1,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 197 triệu USD), thời hạn gia hạn thêm 5 năm và lãi suất điều chỉnh lên 4,75%/năm. Đây là nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án.

Về thời điểm khai thác, Zijin Mining vẫn công bố kế hoạch hoàn thành và đưa dự án vào vận hành cuối năm 2027. Nếu đạt được công suất thiết kế, mỏ vàng dưới biển này sẽ bổ sung nguồn cung khoảng 15–20 tấn vàng mỗi năm cho Trung Quốc.