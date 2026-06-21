Phát hiện Trung Quốc "di dời" công trình nặng hơn 30.000 tấn đi xa gần 288m, còn xoay đúng 90 độ nhằm hoàn thành mục tiêu lớn

Chỉ trong 39 ngày, một tòa nhà nặng hơn 30.000 tấn ở Trung Quốc đã được di chuyển đi xa gần 300m và xoay 90 độ. Đây là dự án dịch chuyển và xoay nguyên khối lớn nhất từng được ghi nhận tại quốc gia tỷ dân.

Dịch chuyển cả tòa nhà 5 tầng với sai số dưới 2cm

Ngày 4/4/2019, Công ty Kỹ thuật Di dời Công trình Thiên Diễn Thượng Hải cho biết quá trình di dời nhà ga chính của Bến xe Hậu Khê (Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã hoàn tất sau 39 ngày thi công liên tục.

Bến xe Hậu Khê nằm ở phía tây bắc ga Hạ Môn Bắc, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 32.000 m², trong khi tổng diện tích sàn của toàn bộ công trình đạt gần 68.000 m².

Trong đó, tòa nhà chính có kết cấu hình chữ nhật, dài 162m, rộng 33,6m và nặng tới 30.180 tấn, tương đương 4 trung tâm thể thao “Khối nước” Bắc Kinh. Sau khi hoàn thành việc di dời, công trình đã được dịch chuyển 288m và xoay 90 độ, thay đổi hướng từ đông - tây sang nam - bắc.

Theo đơn vị thi công, việc di dời được thực hiện nhằm nhường mặt bằng cho dự án đường sắt cao tốc Phúc Hạ. Theo quy hoạch được Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc phê duyệt, ga đường sắt cao tốc Hạ Môn Bắc mới sẽ được xây dựng liền kề với ga Hạ Môn Bắc hiện hữu. Khu đất của bến xe Hậu Khê nằm đúng trong phạm vi dự án, buộc chính quyền thành phố Hạ Môn phải lựa chọn giữa phá dỡ xây mới hoặc di dời nguyên khối.

Ông Thư Học Trí, người phụ trách dự án trên cho biết dù bến xe chưa chính thức đưa vào sử dụng nhưng phương án di dời được đánh giá kinh tế và thân thiện với môi trường hơn nhiều so với phá bỏ.

"Nếu phá dỡ rồi xây mới, chi phí có thể lên tới khoảng 200 triệu NDT. Trong khi đó, việc di dời chỉ tốn khoảng 50 triệu NDT (hơn 194 tỷ đồng) và thời gian thi công cũng ngắn hơn đáng kể", ông cho biết.

Video ghi lại quá trình di chuyển tòa nhà khổng lồ này sau khi được đăng tải lên mạng đã khiến nhiều người kinh ngạc, ví đây là "màn chuyển nhà đỉnh nhất ngành xây dựng" Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Thư Học Trí, những đoạn video lan truyền đều đã được tua nhanh. Trên thực tế, toàn bộ quá trình diễn ra rất chậm.

"Ngày đạt tốc độ cao nhất, công trình chỉ di chuyển được 12,8m. Trung bình mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể đẩy đi khoảng 10m", ông nói.

Công nghệ được sử dụng là hệ thống thiết bị đẩy thủy lực đặt bên dưới công trình. Hơn 500 bộ kích nâng được chia thành hai nhóm A và B, thay phiên nhau nâng và đẩy tòa nhà dọc theo hệ thống ray đã được lắp đặt sẵn.

Mỗi lần đẩy, một nhóm chỉ có thể di chuyển công trình khoảng 13cm, sau đó chuyển sang nhóm còn lại. Quá trình đổi nhóm mất khoảng 15 phút, tương đương mỗi giờ chỉ thực hiện được khoảng bốn lần đẩy. Dù thi công liên tục 24 giờ mỗi ngày, tốc độ tối đa cũng chỉ hơn 10m.

Nhiều người thắc mắc làm thế nào một tòa nhà vốn được xây trên nền móng cố định lại có thể "đi bộ" sang vị trí mới. Theo đại diện dự án, bến xe gồm 5 tầng, trong đó có 3 tầng nổi và 2 tầng hầm. Toàn bộ công trình được di dời nguyên khối.

Đội ngũ kỹ thuật đã xây dựng sẵn nền móng mới tại vị trí đích, sau đó cắt phần kết cấu ở tầng hầm thứ hai để tách công trình khỏi nền móng cũ. Sau khi hoàn tất quá trình di chuyển, tòa nhà được kết nối với móng mới với sai số được kiểm soát ở mức dưới 2cm.

Tòa nhà lúc đầu

Quá trình "di dời" tòa nhà.

Lập kỷ lục xoay và dịch chuyển công trình nguyên khối lớn nhất Trung Quốc

Di dời nguyên khối là công nghệ cho phép chuyển toàn bộ công trình từ vị trí cũ sang vị trí mới mà vẫn giữ nguyên kết cấu và khả năng sử dụng. Công trình có thể được dịch chuyển theo một hướng, xoay chuyển hướng hoặc kết hợp cả hai.

Theo Công ty Kỹ thuật Di dời Công trình Thiên Diễn Thượng Hải, dự án bến xe Hậu Khê hiện là công trình đơn lẻ lớn nhất và nặng nhất tại Trung Quốc tính đến thời điểm đó được thực hiện theo phương thức vừa xoay vừa di chuyển.

Ông Thư Học Trí cho biết nhiều công trình lớn hơn đã từng được dịch chuyển theo một hướng, nhưng việc vừa xoay vừa di chuyển phức tạp hơn rất nhiều do phải liên tục kiểm soát độ lệch trong suốt quá trình. Để giải quyết vấn đề này, nhóm kỹ sư đã phát triển riêng một hệ thống giới hạn và hiệu chỉnh sai số, giúp công trình luôn di chuyển đúng quỹ đạo và đạt độ chính xác cao khi lắp đặt vào vị trí mới.

Theo ông Thư, Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời công trình, chủ yếu phục vụ bảo tồn các tòa nhà lịch sử hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị. Với những công trình đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật, phương án di dời nguyên khối không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí mà còn rút ngắn thời gian thi công và giảm tác động đến môi trường.

(Theo News.cctv.com)