Phát hiện trữ lượng khoáng sản lớn, gần như “không cạn kiệt” trong 1 khu rừng rậm, đủ cung cấp năng lượng cho hàng triệu xe điện

Tại một khu rừng rậm ở miền bắc tỉnh Quebec, Canada, các hoạt động thăm dò địa chất giai đoạn đầu đang dần thu hút sự quan tâm của giới phân tích khai khoáng toàn cầu và các nhà sản xuất pin. Nằm ở khu vực James Bay, cách xa các trung tâm công nghiệp lớn của miền nam Canada, dự án Cisco hiện chưa phải là một mỏ khai thác và cũng chưa công bố ước tính trữ lượng chính thức theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, những dữ liệu thu thập được từ lòng đất kết hợp với công nghệ quan sát từ không gian đang cho thấy một triển vọng đáng chú ý.

Theo các đơn vị tham gia dự án, sự kết hợp giữa công nghệ thăm dò dưới bề mặt ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động khoan truyền thống đã bắt đầu phác họa một hệ thống chứa lithium có quy mô lớn trên toàn bộ khu vực. Nếu được xác nhận trong các giai đoạn tiếp theo, dự án Cisco có thể vươn lên nhóm những triển vọng lithium đá cứng đáng chú ý trên phạm vi toàn cầu.

Công nghệ làm thay đổi cách tiếp cận thăm dò mỏ

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án Cisco không chỉ nằm ở bối cảnh địa chất thuận lợi, mà còn ở phương pháp thăm dò được áp dụng. Công ty Fleet Space Technologies (Australia) đã triển khai nền tảng ExoSphere tại khu vực này, tích hợp truyền thông vệ tinh, mô hình hóa bằng AI và các cảm biến địa vật lý đặt trên mặt đất.

Trọng tâm của hệ thống là các thiết bị địa chấn cỡ nhỏ mang tên Geodes, có khả năng ghi nhận các dao động tự nhiên từ môi trường xung quanh như gió, sóng, cũng như hoạt động của con người. Thông qua việc phân tích những tín hiệu này, các chuyên gia có thể xây dựng bản đồ 3D dưới bề mặt mà không cần sử dụng thuốc nổ hoặc khoan sâu ngay từ giai đoạn đầu.

Dữ liệu sau đó được truyền qua vệ tinh và xử lý bằng AI, giúp nhanh chóng xác định các khu vực pegmatit - loại đá thường chứa lithium - có tiềm năng cao.

Bản đồ các lỗ khoan thăm dò gần đây cùng kết quả phân tích tại khu đất của Cisco. Nguồn: Fleet Space Technologies

Fleet Space cho biết, công nghệ của họ có thể tinh chỉnh mục tiêu khoan chỉ trong vòng 48 giờ sau khi tiếp nhận dữ liệu từ các lỗ khoan mới. Chu trình phản hồi gần như theo thời gian thực này không chỉ giúp giảm tác động lên môi trường bề mặt, mà còn đẩy nhanh đáng kể tiến độ thăm dò.

Phương pháp trên dựa vào kỹ thuật địa chấn nhiễu môi trường (ambient noise tomography), một hướng tiếp cận đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu khoa học bình duyệt, trong đó có các công trình đăng trên tạp chí Sensors (MDPI), cho thấy khả năng ứng dụng hiệu quả trong lập bản đồ khoáng sản gần bề mặt.

Kết quả khoan ban đầu cho thấy khoáng hóa lithium rộng và liên tục

Các hoạt động khoan do Q2 Metals - đơn vị đang kiểm soát dự án Cisco - thực hiện đã mang lại những kết quả ban đầu đáng chú ý. Nhiều lỗ khoan cho thấy sự hiện diện rộng rãi của spodumene, khoáng vật chứa lithium chủ yếu trong các mỏ đá cứng, với hàm lượng tương đối cao trên các đoạn khoan dài.

Cụ thể, lỗ khoan CS25-036 ghi nhận đoạn khoáng hóa dài 272,5 mét với hàm lượng trung bình 1,61% lithium oxide (Li₂O). Lỗ khoan CS25-039 xác nhận 12 khoảng khoáng hóa riêng biệt, trong đó có hai đoạn nổi bật lần lượt đạt 108,5 mét với 1,62% Li₂O và 107,4 mét với 1,87% Li₂O. Trong khi đó, lỗ khoan CS25-038 cho thấy 17 khoảng chứa spodumene, bao gồm các đoạn dài 66,5 mét với 1,55% Li₂O và 58,9 mét với 1,09% Li₂O.

Tóm tắt kết quả phân tích các lỗ khoan CS25, 036, 038 và 039 tại dự án Cisco. Nguồn: Fleet Space Technologies

Theo Q2 Metals, khoáng hóa tại Cisco vẫn còn mở cả theo chiều sâu lẫn phương kéo dài, cho thấy khả năng mở rộng đáng kể quy mô tài nguyên khi hoạt động khoan tiếp tục. Để đẩy nhanh tiến độ, một giàn khoan thứ tư đã được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2025, nhằm phục vụ kế hoạch công bố ước tính tài nguyên trong nửa đầu năm 2026.

Những kết quả này cũng giúp dự án Cisco được Hiệp hội Thăm dò Khoáng sản Quebec (AEMQ) đưa vào danh sách chung kết giải “Phát hiện của năm”, với đánh giá cao cả về quy mô lẫn phương pháp thăm dò.

Dự án Cisco có diện tích hơn 41.000 ha, nằm trong vùng Eeyou Istchee James Bay - khu vực đang nổi lên như một trung tâm thăm dò lithium mới tại Canada. Khu vực này sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, bao gồm tuyến cao tốc Billy Diamond hoạt động quanh năm, khả năng kết nối với lưới điện thủy điện của Quebec, cũng như hệ thống cảng biển phục vụ vận chuyển tới thị trường Bắc Mỹ và quốc tế.

Đáng chú ý, hơn 90% điện năng của Quebec đến từ thủy điện. Điều này đồng nghĩa với việc tinh luyện lithium tại địa phương có thể tạo ra lượng phát thải carbon thấp hơn đáng kể so với các khu vực phụ thuộc vào than đá hoặc khí đốt. Yếu tố này đặc biệt phù hợp với chiến lược của các hãng ô tô và nhà sản xuất pin đang tìm kiếm chuỗi cung ứng kim loại pin thân thiện với môi trường.

Nhu cầu toàn cầu và những ràng buộc pháp lý

Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu lithium phục vụ xe điện và lưu trữ năng lượng có thể vượt 1,3 triệu tấn mỗi năm vào năm 2040, tăng mạnh so với mức 92.000 tấn của năm 2023. Trong bối cảnh hoạt động tinh luyện lithium toàn cầu vẫn tập trung cao độ tại một số ít quốc gia, các dự án mới có quy mô lớn và phát thải thấp như Cisco đang ngày càng được chú ý.

Tuy nhiên, dự án Cisco nằm trên vùng đất truyền thống của người Cree thuộc Eeyou Istchee. Theo quy định của tỉnh Quebec, mọi hoạt động phát triển mỏ trong tương lai đều phải trải qua các bước đánh giá tác động môi trường nghiêm ngặt và tham vấn cộng đồng bản địa. Hiện tại, dự án mới chỉ dừng ở giai đoạn thăm dò, các ước tính vẫn mang tính khái niệm và chưa đủ điều kiện được công nhận là trữ lượng theo tiêu chuẩn NI 43-101 của Canada.

Fleet Space cũng lưu ý rằng các mô hình địa chấn và AI cần tiếp tục được kiểm chứng bằng dữ liệu lõi khoan, do đặc tính địa chất có thể thay đổi tùy từng khu vực. Trong bối cảnh đó, Cisco vẫn là một dự án đang hình thành, nhưng là cái tên đang được theo dõi sát sao trong bức tranh cung ứng lithium toàn cầu.

