Đội xe tải tự hành lớn nhất thế giới khai thác mỏ than lộ thiên ở Trung Quốc

Tập đoàn năng lượng nhà nước Huaneng Group của Trung Quốc vừa triển khai đội xe tải điện tự hành gồm 100 chiếc tại mỏ than lộ thiên Yimin ở Nội Mông, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong áp dụng công nghệ cao cho ngành khai khoáng. Đây được xem là đội xe tự lái lớn nhất thế giới trong khai thác mỏ lộ thiên, hoàn toàn vận hành không có người lái và hoạt động liên tục 24/7 nhờ nền tảng tự động hóa do Huawei cung cấp.

Các xe tải Huaneng Ruichi có tải trọng lớn, chịu được điều kiện khắc nghiệt và được trang bị pin điện hiệu suất cao, giúp tăng năng suất vận hành khoảng 120% so với xe truyền thống. Công nghệ 5G-Advanced và trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu hóa di chuyển, điều phối theo thời gian thực và giảm chi phí vận hành. Việc loại bỏ buồng lái và rút người lao động khỏi khu vực nguy hiểm cũng nâng cao đáng kể an toàn lao động.

Dự án tại mỏ Yimin phản ánh xu hướng số hóa ngành khai thác và góp phần giảm phát thải khi thay thế phương tiện diesel truyền thống bằng xe điện. Huaneng đặt mục tiêu mở rộng đội xe tự hành trong những năm tới.

Xe thể thao Anh Quốc Lotus sắp xuất hiện tại thị trường Việt Nam

Thương hiệu Lotus Cars, hãng xe thể thao Anh quốc với hơn 70 năm lịch sử, đang chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam và dự kiến ra mắt chính thức trong quý I/2026, mở rộng lựa chọn cho phân khúc xe thể thao hạng sang vốn lâu nay bị thống trị bởi các thương hiệu Đức.

Lotus được thành lập năm 1948 tại Anh bởi kỹ sư Colin Chapman, gắn liền với triết lý tinh giản trọng lượng và chuyển giao công nghệ đường đua sang xe thương mại.

Suốt hơn 70 năm, thương hiệu này nổi bật với nhiều cải tiến nền tảng trong làng xe thể thao và xây dựng triết lý “For The Drivers”, đề cao cảm giác lái, độ cân bằng và bản sắc riêng giữa xu hướng ngày càng thiên về công nghệ và tiện nghi.

Trong danh mục sản phẩm, Lotus Emira được kỳ vọng sẽ là mẫu xe tiêu biểu khi gia nhập thị trường, đại diện cho tinh thần xe thể thao truyền thống của hãng. Bên cạnh đó, Lotus cũng đẩy mạnh các dòng xe điện hiệu năng cao như Eletre và Emeya, hướng tới phân khúc SUV và GT thuần điện.

Sự xuất hiện của Lotus tại Việt Nam không chỉ bổ sung lựa chọn cho khách hàng yêu xe thể thao mà còn tạo thêm sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường xe sang và hiệu năng cao ngày càng sôi động.

Doanh số giảm sâu nhất 15 năm, Porsche buộc điều chỉnh chiến lược xe điện

Porsche, thương hiệu xe thể thao Đức, vừa công bố kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh nhất trong 15 năm qua, khi doanh số toàn cầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 279.449 xe, giảm 10% so với năm trước – mức thấp nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính 2009.

Nguyên nhân chính được xác định là nhu cầu yếu với các dòng xe điện (EV), trong khi thị trường Trung Quốc, từng là động lực tăng trưởng, cũng chứng kiến doanh số giảm sâu.

Trong bối cảnh này, Porsche đã điều chỉnh chiến lược sản phẩm, tạm hoãn kế hoạch ra mắt EV mới và tái tập trung vào các mẫu xe xăng và hybrid, phản ánh sự thận trọng trước thực tế khách hàng trung thành vẫn ưa chuộng động cơ truyền thống hơn.

Bên cạnh đó, hãng còn đối mặt với thách thức từ quy định an ninh mạng tại châu Âu buộc ngừng bán một số mẫu động cơ đốt trong chủ lực, tạo ra khoảng trống nguồn cung. Giám đốc điều hành Porsche đang hướng tới chiến lược “giá trị hơn số lượng” trong năm 2026 để cải thiện lợi nhuận và thích ứng với thị trường biến động.

