Khi thấy mối xuất hiện trong nhà, gia chủ cần lưu ý những điều sau.

Mối là loài côn trùng nhỏ nhưng có thể gây ra những tổn hại đáng kể cho nhà cửa nếu xuất hiện trong thời gian dài mà không được phát hiện. Chúng thường âm thầm làm tổ ở những vị trí kín đáo như chân tường, nền nhà, khu vực gần đồ gỗ, tủ bếp hoặc những nơi có độ ẩm cao. Đến khi gia chủ nhìn thấy đường đất, cánh mối hay một khu vực gỗ có dấu hiệu rỗng, tổ mối đôi khi đã phát triển trong một khoảng thời gian. Vì vậy, nếu phát hiện dấu hiệu có tổ mối trong nhà, điều quan trọng không phải là vội vàng tìm cách phá bỏ ngay mà cần xác định vị trí, mức độ và phạm vi hoạt động của chúng. Xử lý đúng cách từ sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ mối tiếp tục lan sang các khu vực khác và gây hư hại cho nhà cửa, đồ đạc.

Vì sao trong nhà có thể xuất hiện tổ mối?

Mối thường tìm đến những nơi có điều kiện thuận lợi về độ ẩm, nhiệt độ và nguồn thức ăn. Những căn nhà có khu vực ẩm thấp, ít ánh sáng, hệ thống thoát nước chưa tốt hoặc thường xuyên bị rò rỉ nước có thể trở thành môi trường thích hợp để mối sinh sống. Bên cạnh đó, gỗ, giấy, bìa carton và nhiều vật liệu có nguồn gốc cellulose cũng là nguồn thức ăn của mối. Vì vậy, nhà có nhiều đồ nội thất bằng gỗ, kho chứa giấy carton hoặc các vật dụng bằng gỗ đặt sát tường, sát nền cũng có nguy cơ thu hút mối.

Mối cũng có thể xâm nhập từ bên ngoài thông qua đất, các khe nứt, khoảng trống trong nền móng, đường ống hoặc những vị trí tiếp giáp giữa nhà và mặt đất. Đặc biệt, vào những thời điểm thời tiết nóng ẩm, sau mưa hoặc khi độ ẩm trong không khí tăng cao, gia chủ có thể dễ bắt gặp mối có cánh bay vào nhà và tìm nơi làm tổ.

Cần làm gì khi phát hiện tổ mối trong nhà?

1. Bình tĩnh xác định vị trí có mối

Khi phát hiện mối, việc đầu tiên nên làm là quan sát kỹ khu vực xung quanh để xác định chúng đang tập trung ở đâu. Gia chủ có thể kiểm tra chân tường, chân cửa, sàn gỗ, tủ kệ, khu vực chứa đồ, hộp carton và những vị trí thường xuyên ẩm thấp. Một số dấu hiệu thường gặp là đường đất nhỏ xuất hiện trên tường hoặc nền, những khe đất giống như đường hầm, cánh mối rụng gần cửa sổ, cửa ra vào hoặc đồ gỗ có dấu hiệu bất thường. Không nên chỉ xử lý nơi nhìn thấy mối mà bỏ qua những khu vực lân cận. Mối thường hoạt động ở những vị trí kín nên phần tổ hoặc đường đi của chúng có thể nằm sâu bên trong tường, nền nhà hoặc đồ gỗ.

2. Không nên vội phá tổ hoặc xịt hóa chất tùy tiện

Khi nhìn thấy một tổ mối, nhiều người có thói quen lập tức phá tổ, đổ nước hoặc xịt thật nhiều thuốc diệt côn trùng vào nơi có mối. Tuy nhiên, cách xử lý này chưa chắc giải quyết được tận gốc vấn đề. Nếu chỉ tiêu diệt những con mối đang bò bên ngoài, phần đàn mối nằm sâu bên trong vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Việc tác động không đúng cách đôi khi còn khiến mối thay đổi đường đi và di chuyển sang khu vực khác. Đặc biệt, gia chủ không nên tự ý sử dụng lượng lớn hóa chất trong không gian kín hoặc trộn nhiều loại thuốc với nhau. Nếu cần sử dụng sản phẩm xử lý mối, nên đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn và ưu tiên các sản phẩm được phép sử dụng cho mục đích đó.

3. Kiểm tra xem đồ gỗ có bị ảnh hưởng hay không

Sau khi phát hiện mối, gia chủ nên kiểm tra những món đồ bằng gỗ ở khu vực lân cận. Các dấu hiệu đáng chú ý gồm gỗ bị rỗng bên trong, bề mặt xuất hiện đường nhỏ bất thường, lớp gỗ bị bong hoặc kết cấu không còn chắc chắn. Với những món đồ nhỏ bị mối tấn công, có thể tách riêng khỏi các đồ dùng khác để hạn chế nguy cơ lây lan. Tuy nhiên, nếu mối xuất hiện ở tủ bếp, sàn gỗ, cửa gỗ, cầu thang hoặc những hạng mục gắn liền với ngôi nhà, gia chủ không nên tự tháo dỡ hay can thiệp sâu mà nên tìm người có chuyên môn kiểm tra.

4. Tìm và xử lý nguồn ẩm trong nhà

Độ ẩm là một trong những yếu tố khiến môi trường sống trở nên thuận lợi cho mối. Vì vậy, sau khi phát hiện tổ mối, gia chủ nên kiểm tra những vị trí có khả năng bị rò rỉ nước như khu vực dưới bồn rửa, đường ống, nhà vệ sinh, chân tường hoặc những góc nhà thường xuyên ẩm. Nếu phát hiện nước rò rỉ hoặc khu vực bị thấm, cần sửa chữa và làm khô càng sớm càng tốt. Đồng thời, nên tăng cường thông gió ở những không gian kín, hạn chế để đồ đạc sát tường hoặc sát nền trong thời gian dài. Việc giảm độ ẩm không thể thay thế cho biện pháp diệt mối, nhưng sẽ giúp hạn chế một trong những điều kiện thuận lợi để mối tiếp tục phát triển.

5. Dọn bớt giấy carton, gỗ vụn và đồ không dùng đến

Những thùng carton, giấy báo, gỗ vụn hoặc đồ đạc bằng gỗ bỏ lâu ngày có thể trở thành nguồn thức ăn của mối. Vì vậy, gia chủ nên kiểm tra lại kho, gầm cầu thang, góc nhà và những khu vực ít sử dụng để loại bỏ các vật dụng không cần thiết. Đồ dùng cần giữ lại nên được sắp xếp gọn gàng, tránh đặt trực tiếp xuống nền hoặc sát những khu vực có dấu hiệu ẩm thấp. Không gian càng thông thoáng thì gia chủ càng dễ phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

6. Nếu tổ mối lớn, nên nhờ thợ kiểm tra

Trong trường hợp chỉ bắt gặp một vài con mối có cánh, chưa chắc ngôi nhà đã có một tổ mối lớn. Tuy nhiên, nếu xuất hiện đường mối kéo dài, nhiều khu vực cùng có dấu hiệu bị ảnh hưởng hoặc phát hiện tổ nằm trong tường, nền nhà, gia chủ nên nhờ thợ xử lý mối đến kiểm tra. Thợ có kinh nghiệm sẽ giúp xác định vị trí, mức độ hoạt động của mối và đưa ra cách xử lý phù hợp, đặc biệt với những trường hợp tổ nằm sâu trong tường, nền nhà hoặc các khu vực khó tiếp cận.

7. Theo dõi lại sau khi xử lý

Sau khi xử lý, gia chủ không nên chủ quan ngay cả khi không còn nhìn thấy mối bên ngoài. Hãy tiếp tục quan sát những vị trí từng xuất hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời kiểm tra định kỳ các khu vực ẩm thấp, chân tường, đồ gỗ và kho chứa đồ. Nếu tiếp tục xuất hiện đường đất, cánh mối hoặc dấu hiệu mới, đó có thể là dấu hiệu cho thấy vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn và cần kiểm tra lại.