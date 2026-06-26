Chưa có tiền mua nhà cũng chẳng tội gì phải buồn.

Tìm hiểu về các dự án bất động sản (BĐS), tham các buổi tư vấn mua nhà, giới thiệu dự án mới,... chúng ta thường nghĩ đó là những người đang có dự định mua nhà. Suy nghĩ này cũng dễ hiểu thôi, bởi nếu không có đủ ngân sách và không đặt mục tiêu mua nhà, ai lại tốn thời gian đi xem nhà làm gì!

Tuy nhiên thực tế tại Đài Loan (Trung Quốc) đang chứng minh điều người lại.

Đi xem nhà, tìm hiểu về các dự án BĐS trở thành thú vui

Mỗi cuối tuần, và đôi khi là cả buổi tối sau giờ làm, Chien Yu Liu và Cheng Wei Yu - Một cặp vợ chồng mới cưới, lại rủ nhau đi xem các dự án BĐS. Cả 2 thậm chí còn lên 1 danh sách các dự án đang mở bán, nơi nào đã tới xem thì sẽ đánh dấu để lần tới ghé dự án khác. Không chỉ vậy, cả 2 còn dành thời gian tham dự các buổi tư vấn mua nhà, tham gia các buổi khảo sát ý kiến người mua nhà với tần suất nhiều nhất có thể.

Nhưng trái với hình dung của mọi người xung quanh, vợ chồng Chien Yu Liu và Cheng Wei Yu hiện không đặt mục tiêu mua nhà, đơn giản vì giá nhà hiện tại là một rào cản mà 2 người chưa thể vượt qua.

Chien Yu Liu và Cheng Wei Yu

Trước đây khi còn hẹn hò, cả 2 cũng đặt mục tiêu mua nhà sau khi kết hôn, tuy nhiên khi thực sự bắt tay vào công cuộc tìm hiểu các dự án BĐS, họ dần nhận ra có lẽ cứ ở thuê thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, bởi nếu cố mua nhà, khoản vay có thể chiếm tới 80% thu nhập hàng tháng. Dẫu vậy, cả 2 vẫn xem việc tham gia các buổi giới thiệu dự án, tìm hiểu về các khu căn hộ mới,... là một thú vui thay vì áp lực phải mua nhà bằng giá.

Chien Yu Liu cho biết trong các cuộc trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp, việc mua nhà luôn đi kèm một dạng áp lực vô hình.

“Những người đã có nhà thường xem đó là khoản đầu tư tốt và khuyên chúng tôi hãy cố mua nhà bằng mọi giá. Nhưng vợ chồng tôi thì không nghĩ vậy. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn biết thị trường BĐS đang ra sao, còn chuyện mua nhà thì khó mà làm được trong vòng 5 năm tới” - Cheng Wei Yu nói.

Đó cũng là cảm nhận chung của không ít người - đặc biệt là người trẻ độc thân hoặc các cặp dôi mới kết hôn.

Hệ lụy phát sinh từ suy nghĩ “chấp nhận ở thuê”

Giáo sư Chi Nien Chung từ Đại học Bách khoa Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định rằng một bộ phận người trẻ thậm chí từ bỏ luôn kế hoạch lập gia đình hoặc các mối quan hệ dài hạn vì áp lực tài chính, hình thành một thế hệ “Moonlight clan” - Những người không đặt nặng chuyện mua nhà, có thể vì tài chính eo hẹp, vì thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, hoặc vì ngại áp lực nợ nần.

“Nhiều người lớn lên với suy nghĩ chỉ cần chăm chỉ là sẽ thành công, nhưng nếu điều đó không xảy đến, thì bạn sẽ làm gì?” - Giáo sư Chi Nien Chung đặt câu hỏi. Bà cho rằng những người trẻ thuộc thế hệ “Moonlight clan” không có gì đáng chê trách. Nói rộng ra, không ai có quyền phán xét quyết định không mua nhà, để dành tiền tận hưởng cuộc sống của họ.

Tuy nhiên, việc ngày càng có nhiều người gác lại mục tiêu mua nhà cũng kéo theo không ít vấn đề của thị trường thuê nhà tại Đài Loan (Trung Quốc). Không ít chủ nhà nhận thấy nhu cầu thuê nhà cao nên đã tăng giá thuê một cách vô lý, khiến việc tìm nhà vừa túi tiền để thuê trở nên khó khăn hơn.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh đó, việc đi xem nhà, tìm hiểu các dự án BĐS cũng dần mang một ý nghĩa khác. Thay vì xem đây là bước chuẩn bị cho một thương vụ mua bán sắp diễn ra, nhiều người coi đó là hoạt động “biết đâu sẽ tìm được căn hộ như ý để thuê dài hạn”.

Mỗi dự án mới mở bán, mỗi khu căn hộ mới hoàn thiện hay mỗi buổi giới thiệu sản phẩm BĐS đều mang đến cơ hội quan sát cách các chủ đầu tư thiết kế không gian sống, phát triển tiện ích và định giá bất động sản. Với không ít người, đây giống như một hoạt động giải trí cuối tuần hơn là một nhiệm vụ tài chính nặng nề.