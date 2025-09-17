Phát hiện thỏi vàng 2kg gần 7,5 tỷ VNĐ nằm chơ vơ giữa nơi nghìn người qua lại: Cảnh sát dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để vào cuộc

Theo HK01, khoảng 16h30 ngày 13/9, trong lúc tuần tra trên đường Shuibei 2, quận Luohu, cảnh sát Hou Guodong được một người dân mang đến giao nộp thỏi vàng có khắc trọng lượng “2267,83g”.

Ngay sau đó, cảnh sát lập biên bản, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ như rà soát camera an ninh quanh khu vực và phát thông báo tìm chủ sở hữu qua loa phát thanh cũng như tại các trung tâm giao dịch vàng.

Sĩ quan Hou Guodong lập biên bản xác nhận và liên lạc với đồng nghiệp để hỗ trợ tra soát qua hệ thống camera an ninh quanh khu vực.

Không lâu sau, một người đàn ông đến trình báo, xuất trình hóa đơn, chứng từ mua bán cùng hình ảnh đối chiếu từ camera.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác nhận đây chính là chủ nhân hợp pháp của thỏi vàng. Người này cho biết thỏi vàng bị rơi do sơ suất trong quá trình vận chuyển.

Một thỏi vàng khổng lồ trị giá gần 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng) bất ngờ rơi trên đường phố Thâm Quyến (Trung Quốc), khiến dư luận không khỏi kinh ngạc.

Thông tin về sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. “Đến thỏi socola to như vậy tôi còn chưa từng thấy, huống chi là vàng”, một cư dân mạng hài hước viết.

Sự việc càng gây chú ý khi nó diễn ra tại Shuibei – nơi được mệnh danh là “thủ phủ vàng” của Trung Quốc. Khu vực này quy tụ các trung tâm chế tác, sàn giao dịch và chợ đầu mối vàng, trang sức lớn nhất cả nước, với 70–80% giao dịch vàng trang sức toàn quốc luân chuyển qua đây. Bên cạnh đó, Shuibei còn là nơi đặt trụ sở của hàng nghìn doanh nghiệp, nhà máy và thương hiệu kim hoàn, trở thành biểu tượng của Thâm Quyến trong ngành vàng bạc đá quý.

Một câu chuyện hy hữu khác cũng từng xảy ra ở Thái Lan và gây chú ý trên cộng đồng mạng: một phụ nữ vô tình tìm thấy số trang sức bằng vàng thật từ bãi rác và nhận được khoản tiền lớn ngoài mong đợi. Theo MSN, số trang sức này ban đầu do anh trai của người phụ nữ nhặt được trong lúc đi tìm phế liệu. Nghĩ rằng chỉ là đồ bỏ đi, cô mang đến tiệm vàng Namo Baan Chang Thong kiểm tra với hy vọng bán được vài nghìn Baht để trang trải cuộc sống.

Ông Tawi Phon Luepathanawan (tên thường gọi Namo), chủ tiệm vàng, cho biết khách mang đồ nhặt được đến kiểm tra không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, may mắn như trường hợp này thì hiếm khi xảy ra. Tại tiệm, các chuyên gia tiến hành kiểm định trong vòng hai giờ đồng hồ và xác nhận một số món trang sức đúng là được chế tác từ vàng thật.

Kết quả khiến người phụ nữ vỡ òa: thay vì chỉ khoảng 4.000 Baht (hơn 3 triệu đồng) như kỳ vọng ban đầu, tổng giá trị số vàng lên tới 19.595 Baht (hơn 14,6 triệu đồng).

Nhận số tiền trong tay, cô không giấu được sự xúc động bởi đây là khoản tiền rất khó kiếm đối với gia đình. Chủ tiệm vàng cũng cho biết, để nhặt được số trang sức này, họ đã bỏ ra không ít công sức tại bãi rác.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn thích thú, coi đây là minh chứng rằng vận may đôi khi có thể đến từ những nơi ít ai ngờ tới – thậm chí từ một bãi rác.