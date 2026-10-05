Hai nhà đồng sáng lập thương hiệu thời trang nữ cao cấp được phát hiện tử vong bên ngoài nhà riêng của họ vào sáng thứ Sáu (2/10).

Hai nhà đồng sáng lập thương hiệu thời trang nữ cao cấp Bryn Walker được phát hiện tử vong bên ngoài nhà riêng của họ ở Oakland Hills, California, Mỹ vào sáng thứ Sáu (2/10).

Cảnh sát Oakland - đơn vị dẫn đầu điều tra vụ việc - vẫn chưa loại trừ khả năng đây là một vụ giết người rồi tự sát, cũng như chưa xác định ai là người nổ súng, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cảnh sát cho biết họ đã thu hồi một khẩu súng tại hiện trường.

Paul Min (58 tuổi), em trai của bà Michelle Min (63 tuổi, người được phát hiện tử vong tại nhà riêng), tin rằng chị gái mình đã bị chồng là ông Bryan Walker (61 tuổi) sát hại trước khi ông Walker tự sát.

Hai vợ chồng họ là đồng sở hữu của thương hiệu Bryn Walker.

Căn biệt thự cao cấp nơi xảy ra vụ việc

Theo cảnh sát Berkeley và Oakland, lực lượng ứng cứu đã đến ngôi nhà vào sáng thứ Sáu, ngay sau khi nhận được báo cáo về tiếng súng tại khu dân cư thượng lưu gần khuôn viên Đại học UC Berkeley. Ngôi nhà nằm ở khu vực giáp ranh giữa cả hai thành phố.

Theo hình ảnh camera giám sát mà CBS xem được, một tiếng súng vang lên vào lúc 10:43 sáng. Ngay sau đó, người ta nghe thấy tiếng một người đàn ông khóc và la gào. Tiếng súng thứ hai tiếp tục vang lên, sau đó không gian trở nên im lặng, CBS đưa tin.

Theo ông Paul Min, cặp đôi đã kết hôn được hơn 30 năm.

Ông Min chia sẻ rằng ông phẫn nộ với anh rể Walker vì nghi ngờ ông này đã sát hại chị gái mình. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mình cảm thấy bàng hoàng không thể tin nổi; ông mô tả anh rể là "người trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ nhất mà bạn từng biết", đồng thời nói thêm: "Tôi từng yêu quý anh ấy như anh ruột."

Ông cho biết gần đây Walker đã mất hàng triệu đô la qua một chuỗi các quyết định đầu tư mạo hiểm. Thất bại tài chính này khiến Walker rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng và có thể đã có ý định tự tử.

Ông cho biết dạo gần đây Walker từng gợi ý rằng cả ba người - Paul Min, Michelle Min và Walker - nên "kết thúc mọi chuyện".

Ông Min nói ông và chị gái rất báo động trước gợi ý đó, nhưng không lo cho sự an toàn của bản thân. Ý nghĩ rằng Walker sẽ hoặc có thể làm hại họ đối với hai chị em là điều phi lý. Ông Min khẳng định Walker luôn tử tế và dành trọn cuộc đời chăm sóc cho gia đình họ Min.

Tuy nhiên, hai chị em rất lo lắng cho sức khỏe tâm thần của Walker và thống nhất rằng ông cần phải được đưa vào cơ sở y tế điều trị.

Ông cho biết kế hoạch là sẽ đưa Walker đi ngay trong ngày hôm đó. Ông không rõ liệu Walker có biết về dự định này hay không, hoặc liệu đó có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng hay không.

"Tôi tìm thấy một tờ ghi chú liệt kê một vài cơ sở y tế," ông Min nói. "Tôi đoán anh ấy đã nhìn thấy tờ giấy hoặc bằng cách nào đó biết được chị ấy định đưa mình vào viện, nhưng tôi cũng không chắc chắn."

Vợ chồng Walker - nhà sáng lập, CEO của thương hiệu Bryn Walker

Ông cho biết thêm, trong khi Walker tuyệt vọng vì tình hình tài chính sa sút, chị gái ông lại không quá nản lòng. Từ nhiều năm qua, bà đã muốn sống một cuộc sống đơn giản hơn và từng bày tỏ ý định rời khỏi khu vực Bay Area.

Hai vợ chồng nuôi một chú chó chăn cừu Úc nhỏ tên là Pip. Ông Min cho biết Pip có mặt lúc hai người qua đời và hiện đang được một người bạn chăm sóc.

Chị em nhà họ Min cùng người chị Alexandra nhập cư từ Hàn Quốc sang Mỹ vào năm 1977 cùng cha mẹ. Họ chuyển đến Kansas và sống ở ngoại ô thành phố Kansas.

Ông Min chia sẻ rằng bà Michelle Min, người lớn hơn ông 5 tuổi, giống như một người mẹ đối với ông. Cha mẹ họ khi đó có rất ít tiền và phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Họ rời nhà từ sáng sớm khi ông thức dậy và thường chỉ về nhà khi ông đã ngủ. Người chị cả đã thay mặt cha mẹ nấu ăn, đưa ông đến trường và đi khám bệnh.

Ông cho biết cả cha lẫn mẹ ông đều đã qua đời trong vòng 10 năm qua - cha ông mắc bệnh Alzheimer còn mẹ ông bị suy gan. Bà Min và ông Walker đã chăm sóc họ chu đáo, dành nhiều thời gian ở bệnh viện và tại nhà để lo liệu mọi nhu cầu.

Khi ông Min mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 vài năm trước, chị gái và anh rể ông luôn túc trực bên cạnh.

Hai người gặp nhau tại thành phố Kansas vào những năm 1980. Walker đến từ Iowa và theo học ngành triết học tại Đại học Tiểu bang Iowa. Bà Michelle Min tốt nghiệp Đại học Washington ở St. Louis, nơi bà học ngành mỹ thuật.

Sau đó, hai vợ chồng chuyển đến California theo cha mẹ ông Min và định cư tại Berkeley.

Ban đầu họ mở một cửa hàng quần áo nhỏ bán đồ nhập từ các nhà cung cấp khác. Sau đó, bà Michelle Min bắt đầu tự thiết kế quần áo và phụ kiện, "và dần dần toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng đều do chị ấy tự làm, đó là nơi mọi thứ bắt đầu."

Họ mở một cửa hàng trên đường 4th Street và Telegraph ở Berkeley, sau đó mở thêm cửa hàng khác, "rồi mở nhà xưởng và bắt đầu bán buôn, công việc kinh doanh từ đó phát triển mạnh mẽ."

Theo trang web của Bryn Walker, thương hiệu này vận hành 6 cửa hàng do công ty sở hữu "và bán buôn cho khoảng 1.000 cửa hàng thời trang (boutique) trên toàn quốc."

Nguồn: LA Times