Phát hiện thi thể cụ bà 93 tuổi mất tích cả tháng: Camera thu được hình ảnh con dâu 40 tuổi kéo lê vali ra bờ sông

Vào tháng trước, một cụ bà 93 tuổi họ Vương ở khu vực Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã mất tích bí ẩn. Gia đình lo lắng đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, tuy nhiên, việc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Mãi đến ngày 26/8, nhân viên vệ sinh môi trường làm việc tại khu vực rừng ngập mặn Hồng Thụ Lâm mới phát hiện ra thi thể của cụ bà. Vụ việc thương tâm và có nhiều uẩn khúc đang thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông Đài Loan.

Khu vực thi thể của cụ bà được tìm thấy

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện người con dâu 40 tuổi họ Ân có liên quan đến vụ việc. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Ân đã kéo một chiếc vali nặng nề đến khu vực bờ sông Đạm Thủy.

Bà đã biến mất trong giây lát trước khi xuất hiện trở lại. Trọng lượng của chiếc vali "rõ ràng đã giảm". Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm hiện không có bất kỳ bằng chứng nào khác, và vụ án đang rơi vào bế tắc.

Camera công cộng ghi lại được cảnh người con dâu của nạn nhân kéo lê chiếc vali nặng màu hồng

Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Viện kiểm sát Sĩ Lâm để điều tra làm rõ.

Người con dâu họ Ân khai nhận đã đặt thi thể mẹ chồng vào một chiếc vali màu hồng và mang đi phi tang. Tuy nhiên, Ân một mực khẳng định mẹ chồng mất do nguyên nhân tự nhiên. Cô khai rằng do không biết xử lý tình huống như thế nào và lo sợ bị gia đình trách mắng vì thiếu quan tâm chăm sóc mẹ chồng nên đã quyết định phi tang thi thể.

Nguồn: ETtoday