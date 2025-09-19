Siêu máy tính NASA tính toán thời điểm Trái Đất diệt vong: Con số khiến cả nhân loại giật mình

Con số bất ngờ từ NASA

Con người từ lâu đã đặt câu hỏi: Liệu hành tinh xanh có thể là mái nhà vĩnh cửu của sự sống? Một nghiên cứu mới từ NASA phối hợp với Đại học Toho (Nhật Bản) đã đưa ra câu trả lời đáng suy ngẫm. Thông qua các mô phỏng siêu máy tính, giới khoa học nhận định rằng Trái Đất chỉ có thể duy trì môi trường sống thêm khoảng 1 tỷ năm nữa trước khi bước vào giai đoạn khắc nghiệt, không còn thích hợp cho sự tồn tại của loài người. Con số này đã khiến nhiều người giật mình, bởi nó cho thấy sự sống trên Trái Đất vốn không vĩnh hằng mà có giới hạn rõ rệt.

Siêu máy tính NASA tính toán được thời điểm Trái Đất diệt vong. (Ảnh: Phys)

Mặt Trời, kẻ thúc đẩy sự kết thúc

Theo phân tích, nguyên nhân chủ chốt đến từ sự tiến hóa tự nhiên của Mặt Trời. Khi bước vào giai đoạn già hơn, ngôi sao này sẽ tỏa ra nhiều năng lượng hơn hiện tại, khiến Trái Đất nóng dần lên.

Nhiệt lượng ngày càng lớn sẽ làm bốc hơi nước trên bề mặt, đẩy khí hậu vào tình trạng biến động cực đoan. Khi các hệ sinh thái bị phá vỡ, chuỗi điều kiện cần thiết để sự sống duy trì cũng dần biến mất. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: đây là một quá trình mang tính tất yếu, không thể đảo ngược.

Oxy, nguồn sống không vĩnh cửu

Không chỉ đối mặt với sự nóng lên của Mặt Trời, Trái Đất còn chịu một nguy cơ khác là sự suy giảm oxy trong khí quyển.

Nghiên cứu do hai nhà khoa học Kazumi Ozaki (Đại học Toho) và Christopher Reinhard (Viện Công nghệ Georgia, Mỹ) công bố trên Nature Geoscience cho thấy, trạng thái khí quyển giàu oxy chỉ là tạm thời trong lịch sử hành tinh.

(Ảnh: Earth)

Mô hình kết hợp giữa khí hậu học và sinh địa hóa cho thấy, trong tương lai xa, nồng độ oxy sẽ sụt giảm mạnh, khiến bầu khí quyển trở nên gần giống giai đoạn sơ khai của Trái Đất. Điều đó đồng nghĩa, ngay cả khi chưa chịu tác động từ Mặt Trời, loài người cũng sẽ khó lòng sinh sống nếu không còn đủ oxy để hít thở.

Ý nghĩa vượt ra ngoài Trái Đất

Phát hiện này không chỉ giúp con người hiểu rõ giới hạn của hành tinh mình đang sống mà còn buộc giới khoa học phải xem xét lại cách tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ. Trước đây, sự hiện diện của oxy được coi là chìa khóa vàng để xác định khả năng tồn tại sự sống trên các hành tinh khác. Nhưng nay, khi oxy được chứng minh chỉ là một giai đoạn nhất thời, tiêu chí này cần được nhìn nhận thận trọng hơn.

Phát hiện này không chỉ giúp con người hiểu rõ giới hạn của hành tinh mình đang sống mà còn buộc giới khoa học phải xem xét lại cách tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ. (Ảnh: Forbes)

Thông điệp gửi tới nhân loại

Các chuyên gia cho rằng, dù thời điểm tận cùng còn cách hàng tỷ năm, kết quả nghiên cứu vẫn mang tính cảnh báo. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Trái Đất không phải là một ngôi nhà bất tử. Việc hiểu rõ giới hạn tồn tại của sự sống giúp nhân loại có thêm động lực bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ vũ trụ và chuẩn bị cho những thách thức lâu dài.

Đây không phải là lời tiên đoán u ám, mà là lời nhắc nhở từ khoa học: hãy sống bền vững hơn, bởi hành tinh xanh rồi cũng sẽ thay đổi theo quy luật của vũ trụ.

Theo Nature Geoscience, Phys