Phát hiện thác nước hùng vĩ như trên phim ở tỉnh miền Trung, rất gần điểm du lịch nổi tiếng mùa hè

Trong vài năm trở lại đây, Phú Yên bật lên trong những điểm đến du lịch biển, được mệnh danh là ngôi sao mới của du lịch biển Việt Nam. Phần đông du khách yêu thích và nhớ đến Phú Yên bởi sự hoang sơ, yên bình, làn nước biển trong xanh, bờ cát trắng mịn hay những bãi cỏ xanh nơi có hoa vàng nở rộ. Tuy nhiên, không chỉ có thế, thiên nhiên còn ban cho tỉnh ven biển vùng Nam Trung Bộ này những con thác hùng vĩ. Một trong số đó mang cái tên rất đặc biệt - thác Vực Hòm.

Thác Vực Hòm đem lại cho du khách trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khi đến với Phú Yên (Ảnh Traveloka)

Thác Vực Hòm có địa chỉ chính xác là tại thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Từ trung tâm thành phố Tuy Hòa, du khách sẽ cần di chuyển một quãng đường khoảng 45km. Đây là con thác có tổng diện tích lên tới 1ha với nguồn nước dồi dào quanh năm, chảy xuống từ độ cao 20m. Quanh thác là nhiều cột đá bazan cao to xếp chồng lên nhau, cấu trúc giống như Di tích quốc gia Gành Đá Đĩa úp ngược xuống dưới.



Chính bởi vậy, ngay khi đặt chân tới đây, điều đầu tiên khiến phần đông du khách cực kỳ ấn tượng đó là khung cảnh thác Vực Hòm tung bọt nước trắng xóa xung quanh những cột đá sừng sững, uy nghi.

Khung cảnh thác nước với những bọt nước tung trắng xóa gây ấn tượng với du khách (Ảnh Mi Nơ - Group Check in Vietnam)

Như đã nói ở trên, từ thành phố Tuy Hòa, du khách sẽ cần di chuyển quãng đường 45km để tới thác Vực Hòm. Con đường chủ yếu chạy theo QL1A về hướng Bắc khoảng 30km, sau đó rẽ trái vào đường DT634 lên cao nguyên Vân Hòa. Tiếp tục chạy xuyên rừng, vượt dốc và đường lớn khoảng 10km sẽ đến được địa phận thôn Vĩnh Xuân và tới khu vực thác. Đến nơi, du khách có thể gửi xe trong làng và đi bộ khoảng 600m xuống thác.



Theo nhận xét từ nhiều du khách đã có kinh nghiệm, đường vào thác Vực Hòm khá khó đi. Con đường bộ có nhiều khúc cong, đất đá lởm chởm và những con dốc cao như đâm thẳng lên trời. Trước thời điểm tháng 7 năm 2022, vẫn chưa có con đường dẫn xuống thác. Du khách muốn tới tham quan cần men theo con đường mòn cheo leo, lầy lội. Vì vậy tình huống lọt xuống bãi sình hay trượt ngã vào mùa mưa là rất thường gặp.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho du khách, một con đường đất đã được mở ra. Giờ đây du khách muốn vào thác có thể đi bộ qua con đường này hoặc thuê người bản địa chở xuống bằng xe máy.

Du khách cần gửi xe máy rồi đi bộ, hoặc thuê người chở đến khu vực thác Vực Hòm (Ảnh Mi Nơ - Group Check in Vietnam)

Là nơi có khung cảnh hoang sơ, không khí trong lành, mát mẻ, thác Vực Hòm là điểm đến lý tưởng để con người được thư giãn, chữa lành bằng cách hòa mình vào với thiên nhiên. Du khách có thể tới đây để ngâm mình trong hồ nước rộng, trong xanh dưới chân thác, hay cắm trại, dã ngoại bên bờ thác.

Nhiều du khách lựa chọn thác Vực Hòm là điểm đến cho những chuyến du lịch giải nhiệt ngắn ngày, khi đến đây có thể thỏa sức thư giãn, tự chuẩn bị và chế biến đồ ăn, nước uống. Tuy nhiên, vẫn có một lưu ý nhất định phải nhớ đó là khi rời đi, du khách cần thu dọn rác để giữ gìn cảnh quan chung. Du khách cũng không nên ở lại thác khi trời đã tối muộn bởi khả năng bị lạc là rất cao, đồng thời khó liên lạc với bên ngoài bởi khu vực thác, rừng, sóng điện thoại rất hạn chế.

Du khách có thể tự chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn và nước uống khi cắm trại, picnic tại thác nước (Ảnh Traveloka)

Không khí trong lành, mát mẻ và khung cảnh kỳ vĩ, hoang sơ tại thác Vực Hòm được nhiều du khách yêu thích (Ảnh Sa, Trang Anh - Group Check in Vietnam)

Nếu muốn ở lại qua đêm, du khách cần rời khỏi thác và liên hệ với những chủ nhà bản địa quanh khu vực thôn, làng để thuê phòng nghỉ lại. Nhiều du khách đã trải nghiệm cũng nói thêm, người bản địa nơi đây vô cùng thân thiện và hiếu khách, nếu có nhu cầu, cũng có thể dùng bữa tối cùng với họ.

Du khách có tài khoản Sa, đến từ TP.HCM chia sẻ: "Nước xanh ngắt, mát rượi. Thật đúng là một nơi dừng chân lí tưởng. Ăn uống gì cũng được miễn là phải dọn dẹp sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh chung".

Nếu đã quá quen thuộc với cảnh biển xanh cát trắng nắng vàng hay những làng chài ở Phú Yên, du khách hãy tham khảo và thêm thác Vực Hòm vào danh sách điểm đến trong chuyến đi của mình. Chắc chắn sẽ đem lại một trải nghiệm rất khác biệt và thú vị.