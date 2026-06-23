Phát hiện tàu Trung Quốc dài hơn 128 mét, di chuyển liên tục mà không cần tiếp nhiên liệu, thực hiện nhiệm vụ cực quan trọng

Con tàu nặng 10.000 tấn, với thiết kế đặc biệt, giúp Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Trung Quốc vừa chính thức đưa vào khai thác thương mại Ning Yuan Dian Kun – được giới thiệu là tàu container chạy hoàn toàn bằng điện lớn nhất thế giới trong cùng phân khúc. Với chiều dài gần 128 m, trọng tải khoảng 10.000 tấn và hệ thống pin có tổng dung lượng gần 20 MWh, con tàu đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực điện khí hóa vận tải hàng hải.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Ning Yuan Dian Kun bắt đầu chuyến vận hành thương mại đầu tiên vào ngày 15/4/2026, xuất phát từ cảng Ninh Ba – Chu Sơn (tỉnh Chiết Giang) tới cảng Gia Hưng trên tuyến vận tải ven biển.

Khác với hình ảnh quen thuộc về các phương tiện điện như ô tô hay xe buýt, Ning Yuan Dian Kun là một tàu container dài 127,8 m, rộng 21,6 m, có sức chở 742 TEU (container tiêu chuẩn 20 feet). Kích thước này tương đương hoặc vượt chiều dài của một sân bóng đá.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án nằm ở hệ thống năng lượng. Thay vì sử dụng các cụm pin cố định trong thân tàu, Ning Yuan Dian Kun được trang bị 10 container pin độc lập, có tổng dung lượng khoảng 19-20 MWh. Thiết kế dạng mô-đun cho phép các cụm pin được thay thế ngay tại cảng bằng những bộ pin đã sạc đầy, giúp rút ngắn thời gian chờ so với phương thức sạc truyền thống.

Ngoài khả năng thay pin, tàu còn có thể kết nối trực tiếp với nguồn điện cao áp từ bờ khi neo đậu. Hệ thống điện trên tàu cũng được bổ sung các tấm pin quang điện nhằm cung cấp nguồn điện phụ trợ cho một số thiết bị.

Theo các chuyên gia, mô hình này phù hợp với những tuyến vận tải cố định có khoảng cách ngắn và lịch trình ổn định, nơi hạ tầng sạc và thay pin có thể được bố trí đồng bộ.

Về khả năng vận hành, Ning Yuan Dian Kun sử dụng hai động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, mỗi động cơ có công suất 875 kW, cho tổng công suất 1,75 MW. Tốc độ khai thác tối đa đạt khoảng 11,5 hải lý/giờ, đáp ứng yêu cầu vận chuyển container trên các tuyến ven biển.

Song song với hệ thống động lực, con tàu còn tích hợp nhiều công nghệ số như hỗ trợ định vị, lập kế hoạch hành trình, giám sát tình trạng thiết bị và quản lý phòng máy thông minh. Tuy nhiên, các hệ thống này đóng vai trò hỗ trợ vận hành chứ chưa thay thế hoàn toàn sự điều khiển của con người.

Hiệp hội Phân cấp Trung Quốc (CCS) cho biết Ning Yuan Dian Kun đã được cấp chứng nhận là tàu biển thông minh chạy hoàn toàn bằng điện lớn nhất thế giới trong phân khúc của mình, đồng thời là tàu đầu tiên thuộc loại này được phát triển tại Trung Quốc.

Bên cạnh hệ thống động lực, thiết kế thân tàu cũng được tối ưu cho hoạt động vận tải container khu vực. Khoang hàng sử dụng cấu trúc mở, không có nắp hầm truyền thống nhằm nâng cao hiệu quả bốc xếp và giảm trọng lượng.

Tuyến khai thác giữa cảng Ninh Ba – Chu Sơn và Gia Hưng được lựa chọn cho giai đoạn đầu vì có lịch trình cố định và khoảng cách phù hợp với công nghệ pin hiện nay. Điều này giúp việc lập kế hoạch sạc điện, thay pin và điều phối khai thác trở nên dễ dàng hơn so với các tuyến đường biển dài.

Theo Tân Hoa Xã, nếu vận hành ổn định, Ning Yuan Dian Kun có thể giúp giảm khoảng 1.462 tấn khí thải CO₂ mỗi năm so với tàu sử dụng nhiên liệu hóa thạch có quy mô tương đương. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý hiệu quả giảm phát thải thực tế còn phụ thuộc vào nguồn điện dùng để sạc các cụm pin.

Việc đưa Ning Yuan Dian Kun vào hoạt động được xem là bước thử nghiệm quan trọng trong xu hướng điện khí hóa vận tải biển. Nếu mô hình thay pin dạng container cùng hạ tầng cảng chuyên dụng chứng minh được hiệu quả kinh tế, công nghệ này có thể mở ra hướng phát triển mới cho các tuyến vận tải hàng hóa ven biển trong tương lai.