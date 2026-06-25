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Phát hiện tàu 1.400 tấn liên tục di chuyển suốt 21 ngày, đào 4.000 ‘báu vật’, phục vụ mục tiêu quan trọng

Thiên Di
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Đây là một trong những chiến dịch nghiên cứu môi trường biển sâu lớn nhất từ trước đến nay.

Tập đoàn Khoáng sản Đại dương Mỹ (AOMC) vừa hoàn thành một trong những chiến dịch nghiên cứu môi trường biển sâu lớn nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia đã thu thập hơn 4.000 mẫu vật từ đáy biển thuộc Quần đảo Cook để phục vụ cho kế hoạch khai thác các khối đa kim trong tương lai.

Chiến dịch kéo dài 3 tuần này được đặt tên là Chuyến thám hiểm số 7. Đội ngũ nghiên cứu đã tiến hành khảo sát chi tiết tại 53 vị trí khác nhau trong vùng cấp phép mã hiệu EL3 của Moana Minerals. Con tàu thực hiện nhiệm vụ lần này là tàu nghiên cứu MV Anuanua Moana với chiều dài 61 mét, tải trọng 1.485 tấn.

Các nhà khoa học đã thu hồi thành công 60 mẫu lõi dạng hộp và 62 mẫu lõi đa tầng từ đáy đại dương. Hoạt động này tạo ra tổng cộng 4.059 mẫu vật để đưa vào phân tích chuyên sâu trong phòng thí nghiệm.

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Các nhà khoa học sẽ sử dụng nguồn dữ liệu này để củng cố các nghiên cứu nền tảng về môi trường. Đồng thời, họ cũng sẽ tinh chỉnh lại các dự báo về trữ lượng tài nguyên trước khi bước vào các cột mốc quan trọng của dự án trong hai năm tới.

Nghiên cứu môi trường hiện là điều kiện tiên quyết và bắt buộc trước khi hoạt động khai thác thương mại dưới biển sâu được phép triển khai. Chuyến thám hiểm số 7 tập trung vào việc ghi nhận các điều kiện tự nhiên hiện tại trong khu vực dự án. Hệ thống cũng thực hiện đo lường các biến động tự nhiên bên trong hệ sinh thái này.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập các mẫu trầm tích và vật chất sinh học từ đáy biển. Công việc này giúp các nhà khoa học xây dựng một bức tranh chi tiết về sự sống trong môi trường ở đáy đại dương.

Tại những khu vực có điều kiện thời tiết cho phép, các đội kỹ thuật còn thu thập thêm nhiều thông tin bổ sung quan trọng khác. Nguồn dữ liệu này bao gồm bản đồ địa hình đáy biển, các quan sát về cột nước và các phép đo lường sinh khối biển.

Theo tuyên bố từ phía tập đoàn Mỹ, các kết quả phát hiện này sẽ hỗ trợ cho việc hoàn thiện Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường dự kiến công bố vào nửa đầu năm 2027.

Theo IE

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