Sau 35 năm gắn bó với ngành y và giữ nhiều trọng trách tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phụ nữ Tokyo, vị giáo sư Nhật Bản quyết định rẽ hướng ở tuổi 60. Trải qua giai đoạn cạn kiệt tài chính và gánh khoản nợ khổng lồ công ty khởi nghiệp của ông hiện đạt doanh thu khoảng 11 triệu yên (hơn 1,7 tỷ đồng) mỗi tháng.

Nhân vật được nhắc đến là giáo sư Hayashi Kazuhiko, người từng có hơn 3 thập kỷ gắn bó với ngành y tại Nhật Bản.

Năm 1986, ông bắt đầu sự nghiệp tại Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y khoa Phụ nữ Tokyo. Từ một bác sĩ ngoại tiêu hóa, ông từng bước mở rộng chuyên môn sang lĩnh vực điều trị ung thư, nội soi và chăm sóc giảm nhẹ. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Giáo sư Khoa Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ. Đến năm 2014, ông trở thành Giám đốc Trung tâm Ung thư, sau đó tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó viện trưởng bệnh viện.

Bên cạnh công tác điều trị, Giáo sư Hayashi còn dành tâm huyết nâng cao nhận thức cộng đồng khi trực tiếp đến hơn 300 trường học giảng dạy và vận động đưa giáo dục về ung thư vào học đường Nhật Bản. Tuy nhiên, một biến cố nghề nghiệp đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời ông.

Bước ngoặt rời ngành y ở tuổi 60

Chia sẻ với tạp chí FRIDAY, ông cho biết hơn 10 năm trước, bệnh viện nơi ông công tác xảy ra một sự cố y khoa nghiêm trọng. Với vai trò Phó viện trưởng phụ trách an toàn y tế, ông phải trực tiếp xử lý nhiều công việc liên quan đến gia đình bệnh nhân, điều tra nội bộ, báo cáo cơ quan chức năng và trả lời truyền thông.

Áp lực khổng lồ kéo dài khiến sức khỏe giáo sư Hayashi suy kiệt. Chỉ trong chưa đầy một tháng, ông sụt 7 kg, rơi vào cảnh mất ngủ triền miên, ăn uống khó khăn và mắc chứng táo bón nặng đến mức phải dùng thuốc nhuận tràng với liều lượng gấp 5–10 lần mức kê đơn thông thường.

Trong thời gian vẫn đảm nhiệm công tác quản lý tại bệnh viện, giáo sư Hayashi cải tạo một căn phòng tại nhà thành phòng thí nghiệm thu nhỏ. Ban ngày khoác áo blouse trắng chữa bệnh cho mọi người, ban đêm thì miệt mài đọc tài liệu, nuôi cấy vi khuẩn đường ruột và thử nghiệm các công thức lên men.

Sau hơn 2 năm với hơn 500 lần thử nghiệm thất bại, giáo sư Hayashi đã tìm ra công thức kết hợp 5 chủng vi khuẩn axit lactic cùng một loại vi khuẩn đường hóa. Sản phẩm được đặt tên là Kamigurt – ghép từ chữ "Kami" trong tên khu phố Kagurazaka nơi ông sống và cách gọi vui của một người bạn sau khi nếm thử.

Ban đầu, ông chỉ làm sữa chua để tự chữa bệnh cho bản thân. Nhưng những phản hồi tích cực từ vợ và bạn bè đã nhen nhóm trong ông ý tưởng thương mại hóa sản phẩm, gắn liền với một mục tiêu xã hội sâu sắc hơn.

Trong suốt quá trình điều trị cho bệnh nhân ung thư, giáo sư Hayashi chứng kiến quá nhiều người mất việc hoặc không thể quay lại thị trường lao động vì bệnh tật. Khi những nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp mở cửa với người bệnh không đạt kỳ vọng, ông quyết định tự mình xây dựng một mô hình kinh doanh để chứng minh rằng những người gặp trở ngại sức khỏe vẫn có thể lao động và tạo ra giá trị.

Tháng 6/2020, ở tuổi 60, giáo sư Hayashi quyết định nghỉ việc, chính thức khép lại 35 năm sự nghiệp y khoa để dấn thân vào thương trường. Thực tế, ông đã đặt nền móng cho Công ty Kagurazaka Milk từ năm 2018 dưới hình thức hợp danh, sau đó chuyển đổi sang công ty cổ phần và chính thức giữ ghế Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc từ năm 2023.

Thế chấp nhà, dốc sạch tiền trợ cấp nghỉ hưu để vay vốn khởi nghiệp

Trái với hình dung về một vị bác sĩ cấp cao khởi nghiệp với tiềm lực tài chính vững vàng, những năm đầu bước chân vào ngành thực phẩm của giáo sư Hayashi vô cùng chật vật.

Tận dụng một xưởng sản xuất nhỏ tại Kagurazaka (Tokyo), ông tự tay làm mọi khâu từ thu mua nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến giao hàng và kiên quyết chưa thuê nhân viên khi công ty chưa có lãi. Chia sẻ với Cơ quan Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo, ông cho biết sức mua giai đoạn đầu rất chậm. Để duy trì hoạt động, ông dốc sạch tiền trợ cấp nghỉ hưu và thế chấp cả nhà riêng để vay vốn.

Dù đứng trước áp lực tài chính, giáo sư Hayashi vẫn kiên định với kế hoạch của mình. Phải mất tới 5 năm rưỡi, ông mới chạm tới tháng có lợi nhuận đầu tiên. Thay vì hài lòng với quy mô xưởng nhỏ, vị giáo sư này quyết định chơi lớn: đầu tư nhà máy quy mô hơn để tăng sản lượng và tạo thêm việc làm. Một phần nguồn vốn được ông huy động qua chiến dịch gọi vốn cộng đồng trên nền tảng CAMPFIRE, thu hút 849 người ủng hộ với tổng số tiền 13,605 triệu yên (hơn 2 tỷ đồng).

Quả ngọt từ sự tử tế

Bước ngoặt thực sự đến vào tháng 4/2024 khi Kagurazaka Milk đưa nhà máy mới tại thành phố Oyama (tỉnh Tochigi) vào vận hành. Theo tờ Shimotsuke Shimbun, năng lực sản xuất được mở rộng đã giúp doanh thu hàng tháng của công ty đạt khoảng 11 triệu yên ( hơn 1,7 tỷ đồng), tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước.

Dù dòng sản phẩm chủ lực Kamigurt có mức giá không hề rẻ – 3.500 yên cho một chai 700 ml – lượng khách hàng đăng ký mua định kỳ vẫn tăng trưởng ổn định. Từ tháng 5/2025, sản phẩm chính thức lên kệ tại chuỗi nhà hàng Bando Taro, mở rộng kênh phân phối bên cạnh hình thức bán trực tiếp và trực tuyến.

Tính đến giữa năm 2025, Kagurazaka Milk có đội ngũ quy tụ những người có chuyên môn về y tế và công nghệ lên men. Đúng như tâm nguyện ban đầu của nhà sáng lập, công ty vận hành theo cơ chế linh hoạt nhằm tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người đang điều trị bệnh, người phải chăm sóc người thân hoặc gặp rào cản với công việc toàn thời gian.

Đà tăng trưởng của thương hiệu tiếp tục được khẳng định trong năm 2026 khi Kamigurt giành giải Nhất hạng mục Food & Drink Award tại sự kiện ICC Summit Fukuoka 2026. Cũng trong năm nay, chiến dịch gọi vốn tiếp theo của công ty trên nền tảng Makuake (kết thúc ngày 31/5/2026) đã thu hút 694 người tham gia, huy động thành công 8,01 triệu yên, vượt 2.670% so với mục tiêu đề ra ban đầu.

Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người chọn an hưởng tuổi già, nhà sáng lập Kagurazaka Milk vẫn miệt mài viết tiếp chương mới của cuộc đời bên những mẻ sữa chua lên men. Với ông, thành quả ngọt ngào nhất của mình không phải công ty đạt doanh thu hàng chục triệu yên mỗi tháng, mà là nụ cười của những nhân sự từng mang mặc cảm bệnh tật – những người nay đã có một "mái nhà" tử tế để tự tin lao động và khẳng định giá trị bản thân.

(Nguồn: FRIDAY, Note, Shimotsuke Shimbun)