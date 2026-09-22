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Phát hiện ô tô biển xanh không giấy tờ, tài xế không có giấy phép lái xe

Chúc Trí - Thịnh Tiến
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Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện xe ô tô 4 chỗ biển xanh không có các giấy tờ, tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Thông tin ban đầu, chiều 21/9, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện xe ô tô con loại 4 chỗ biển số màu xanh 51A – 0919 đang lưu thông trên QL1A, hướng đi từ TPHCM về miền Tây có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe biển xanh.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Qua kiểm tra ở cốp sau xe ô tô có 2 biển số nền màu trắng đầu số 30 (Hà Nội).

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tài xế B.M.Đ (SN 1995, ngụ xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) các lỗi gồm: Không giấy phép lái xe, không giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, gắn biển số không đúng với giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông kiểm tra ở cốp sau của xe ô tô có 2 biển số màu trắng.

Trước đó, vào trưa 16/9, cũng tài xế này điều khiển xe ô tô cứu thương biển số màu xanh đầu số TPHCM dừng đỗ sai quy định tại Đồng Tháp. Khi kiểm tra chiếc xe cứu thương này cũng thiếu nhiều giấy tờ liên quan.

CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp lập biên bản vi phạm hành chính 5 lỗi: dừng đỗ xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ, không giấy phép lái xe, không có chứng nhận kiểm định xe cơ giới, không có giấy đăng ký xe, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đồng thời niêm phong tạm giữ xe ô tô cứu thương biển xanh vi phạm.

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Đồng Tháp

cảnh sát giao thông

Giấy phép lái xe

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