Phát hiện nữ sinh viên mở 8 tài khoản ngân hàng, đứng tên Giám đốc 2 công ty

Chỉ từ lời mời làm thêm với thù lao 5 triệu đồng/tháng, một sinh viên mở tới 14 tài khoản ngân hàng để cho thuê, trong khi một nữ sinh khác đứng tên giám đốc 2 công ty phục vụ đường dây đánh bạc trực tuyến.

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận sinh viên, các đối tượng tội phạm đã dụ dỗ nhiều người mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, thậm chí đứng tên giám đốc doanh nghiệp phục vụ hoạt động luân chuyển tiền từ các đường dây đánh bạc trực tuyến.

Với mức thù lao khoảng 5 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản, những sinh viên tham gia có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, các đối tượng thường tiếp cận sinh viên thông qua mạng xã hội hoặc các mối quan hệ quen biết, sau đó giới thiệu những công việc như "hỗ trợ thanh toán", "quản lý giao dịch" với mức thù lao hấp dẫn. Thực chất, người được tuyển dụng phải mở tài khoản ngân hàng rồi bàn giao thẻ ATM, thông tin đăng nhập và SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng cho người khác sử dụng.

Sinh viên cần cảnh giác với những lời mời làm thêm yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, giao thẻ ATM và thông tin đăng nhập cho người khác (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Đổi lại, sinh viên được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng và bàn giao thẻ ATM, thông tin đăng nhập cùng SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng cho người tuyển dụng. Một số trường hợp còn được yêu cầu trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học hoặc chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã phát hiện một sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội mở tới 14 tài khoản ngân hàng để cho thuê. Một nữ sinh khác mở 8 tài khoản và đứng tên giám đốc của 2 công ty được thành lập nhằm phục vụ hoạt động rửa tiền, luân chuyển dòng tiền từ đường dây đánh bạc trực tuyến.

Trong một số trường hợp, sinh viên không chỉ cung cấp tài khoản mà còn trực tiếp thực hiện các thao tác xác thực sinh trắc học và chuyển tiền theo hướng dẫn. Những hoạt động này có thể khiến tài khoản đứng tên cá nhân trở thành một phần trong quá trình luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Đại diện cơ quan Công an nhận định, sinh viên là nhóm có nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng do còn thiếu kinh nghiệm xã hội và hạn chế về nhận thức pháp lý.

Trong khi những người tổ chức đường dây có thể hoạt động từ nước ngoài, các tài khoản ngân hàng lại được đăng ký bằng thông tin cá nhân của người cho thuê. Do đó, khi phát hiện giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, những người đứng tên tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, triệu tập và xem xét trách nhiệm.

Trước tình trạng này, ông Lương Công Thành, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Ngân hàng GPBank, khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ tài khoản không nên bàn giao thẻ ATM, SIM điện thoại, mật khẩu, mã OTP hoặc quyền xác thực giao dịch cho người khác.

Người dân cũng cần thận trọng với những lời mời làm việc yêu cầu nhận tiền vào tài khoản cá nhân rồi chuyển tiếp sang tài khoản khác để hưởng hoa hồng. Những đề nghị đứng tên giám đốc doanh nghiệp nhưng không nắm rõ hoạt động kinh doanh thực tế cũng cần được xem xét kỹ trước khi đồng ý.

Trường hợp đã cung cấp thông tin tài khoản cho người khác, người dân cần dừng các giao dịch, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và chủ động trình báo cơ quan Công an. Đồng thời, cần lưu giữ tin nhắn, thông tin liên lạc và dữ liệu giao dịch liên quan để phục vụ quá trình xác minh.

Về chế tài pháp lý, khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán, thuê, cho thuê từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Trường hợp vi phạm từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt là 150-200 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

Ngoài xử phạt hành chính, tùy tính chất, mức độ vi phạm và vai trò trong đường dây, người cho thuê tài khoản còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan đến đánh bạc, rửa tiền hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: Cục An ninh mạng



