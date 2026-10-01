Phát hiện nơi có cây xăng tự 'nhảy giá' 50 lần một ngày

Người tiêu dùng tại đây phải theo dõi giá qua ứng dụng hoặc chờ đúng thời điểm để đổ xăng.

Theo Hiệp hội Ô tô Đức (ADAC) và Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Đức (Bundeskartellamt), trước khi quy định mới có hiệu lực, giá xăng tại các trạm bán lẻ được cập nhật liên tục theo diễn biến của thị trường bán buôn, nhu cầu tiêu dùng và chiến lược cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Dữ liệu của ADAC, được tổng hợp từ hơn 14.000 cây xăng trên toàn nước Đức, cho thấy mỗi trạm xăng thay đổi giá trung bình khoảng 22 lần/ngày. Một số địa điểm thậm chí ghi nhận tới 50 lần điều chỉnh trong một ngày, tạo ra sự chênh lệch đáng kể giữa các khung giờ.

Các chuyên gia cho biết mức giá thường thấp hơn vào buổi chiều và đầu buổi tối, trong khi sáng sớm hoặc đêm muộn thường là thời điểm giá cao hơn. Người tiêu dùng muốn tiết kiệm chi phí buộc phải theo dõi giá qua các ứng dụng hoặc chờ đúng thời điểm mới đổ nhiên liệu.

Theo Bundeskartellamt, việc thay đổi giá nhiều lần không vi phạm pháp luật, nhưng khiến thị trường trở nên khó dự đoán đối với người tiêu dùng. Trong khi các doanh nghiệp sử dụng thuật toán để phản ứng gần như tức thời trước động thái của đối thủ, phần lớn khách hàng không có đủ thông tin hoặc thời gian để theo kịp.

Do đó, từ ngày 1/4/2026, Đức áp dụng quy định mới đối với các cây xăng trên toàn quốc. Mỗi trạm chỉ được phép tăng giá nhiên liệu một lần trong ngày, vào thời điểm giữa trưa. Sau lần tăng này, doanh nghiệp vẫn có thể giảm giá nhiều lần nếu muốn, nhưng không được tiếp tục tăng cho đến ngày hôm sau.

Giới chức Đức cho rằng quy định mới sẽ giúp người dân dễ dự đoán biến động giá hơn, hạn chế tình trạng giá liên tục "nhảy múa" khiến người tiêu dùng bị động.

Chủ tịch Bundeskartellamt Andreas Mundt cho biết trước đây mỗi cây xăng trung bình điều chỉnh giá khoảng 20 lần/ngày, có nơi lên tới 50 lần. Theo ông, quy định mới sẽ giúp thị trường minh bạch hơn và tạo điều kiện để người tiêu dùng so sánh giá giữa các trạm xăng một cách thuận lợi.

ADAC nhận định quy định mới không đồng nghĩa giá xăng sẽ cố định trong cả ngày. Các doanh nghiệp vẫn được phép giảm giá bất cứ lúc nào để thu hút khách hàng, qua đó duy trì yếu tố cạnh tranh trên thị trường.

Theo tổ chức này, sự khác biệt lớn nhất là giá sẽ không còn liên tục tăng rồi giảm nhiều lần như trước, giúp người dân dễ lựa chọn thời điểm đổ nhiên liệu hơn.

Giới phân tích cũng cho rằng quy định mới được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng châu Âu liên tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và biến động giá dầu thế giới. Khi giá nhiên liệu đầu vào thay đổi mạnh, các doanh nghiệp bán lẻ thường điều chỉnh giá với tần suất cao để bảo vệ biên lợi nhuận.

Dù vậy, các cơ quan quản lý nhấn mạnh mục tiêu của chính sách không phải là kiểm soát giá bán lẻ, mà là tạo ra cơ chế minh bạch hơn cho thị trường.

Thay vì phải đối mặt với tình trạng giá thay đổi tới hàng chục lần mỗi ngày, người tiêu dùng sẽ có cơ hội theo dõi và so sánh giá dễ dàng hơn trước khi quyết định đổ xăng.

Theo ADAC, việc theo dõi giá nhiên liệu trong thời gian tới vẫn rất cần thiết, bởi dù số lần tăng giá đã bị hạn chế, các doanh nghiệp vẫn có thể linh hoạt điều chỉnh giảm giá nhiều lần trong ngày để cạnh tranh giành khách hàng.

Theo Reuters, taggeschau.de