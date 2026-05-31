Phát hiện nhiều 'quái vật bê tông' liên tục được thả xuống đáy biển trong 7 ngày, quyết tâm hoàn thành một nhiệm vụ chiến lược

Dự án xây dựng đê chắn sóng mới tại cảng Genoa của Ý đang bước vào giai đoạn thực hiện với tiến độ khẩn trương. Mới đây, liên danh PerGenova do tập đoàn Webuild đứng đầu đã hoàn tất việc lắp đặt khối bê tông cốt thép thứ 22 của công trình, chỉ ba ngày sau khi khối thứ 21 được đưa xuống đáy biển.

Dự án được thực hiện theo ủy quyền của Cơ quan Quản lý Cảng biển Tây Liguria và là một trong những hạng mục hạ tầng hàng hải quan trọng nhất đang được triển khai tại Italy hiện nay. Công trình không chỉ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ cảng trước các tác động từ môi trường biển mà còn đóng vai trò nền tảng trong chiến lược hiện đại hóa hệ thống logistics quốc gia.

Việc lắp đặt các khối bê tông cốt thép là một trong những hạng mục kỹ thuật quan trọng nhất của dự án. Mỗi cấu kiện được thiết kế như một giếng chìm khổng lồ, đóng vai trò nền móng cho toàn bộ tuyến đê chắn sóng mới.

Sau khi được vận chuyển ra vị trí ngoài khơi, các khối bê tông sẽ được hạ xuống đáy biển với độ chính xác cao để tạo thành hệ thống kết cấu ổn định, đủ khả năng chống chịu tác động của sóng biển và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong nhiều thập kỷ.

Quá trình lắp đặt đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa đội tàu chuyên dụng, thiết bị nâng hạ và hệ thống định vị ngoài khơi. Mỗi giai đoạn đều phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo các khối bê tông được đặt đúng vị trí thiết kế. Việc hoàn thành hai lần lắp đặt chỉ trong khoảng thời gian ba ngày cho thấy hệ thống hậu cần và quy trình thi công của dự án đang vận hành ổn định với hiệu suất cao.

Việc hạ đặt các khối bê tông đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các hệ thống máy móc.

Theo đơn vị thi công, công tác xây dựng hiện được triển khai liên tục bảy ngày mỗi tuần nhằm duy trì tiến độ đề ra. Đây là yêu cầu không dễ thực hiện đối với các dự án ngoài khơi bởi mọi hoạt động đều phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, tình trạng biển và khả năng điều phối thiết bị trên mặt nước. So với các công trình trên đất liền, xây dựng hạ tầng hàng hải thường phức tạp hơn đáng kể do phải xử lý đồng thời các yếu tố kỹ thuật, môi trường và an toàn vận hành.

Đê chắn sóng mới của Genoa được xem là công trình có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cảng biển này. Trong bối cảnh ngành vận tải biển toàn cầu đang chứng kiến xu hướng gia tăng kích thước tàu container, nhiều cảng biển truyền thống buộc phải nâng cấp hạ tầng để duy trì khả năng cạnh tranh. Những con tàu thế hệ mới có chiều dài hàng trăm mét và tải trọng lớn hơn nhiều so với trước đây, kéo theo yêu cầu về luồng hàng hải sâu hơn, vùng quay trở rộng hơn và hệ thống bảo vệ cảng hiệu quả hơn.

Đê chắn sóng mới được thiết kế nhằm đáp ứng những thay đổi đó. Công trình sẽ giúp tạo ra vùng nước an toàn hơn cho hoạt động ra vào cảng, đồng thời hỗ trợ việc tổ chức lại luồng giao thông hàng hải trong khu vực. Khi hoàn thành, hệ thống này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và mở rộng khả năng tiếp nhận các tàu container cỡ lớn.

Cảng Genoa hiện giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế miền Bắc Italy và mạng lưới logistics của châu Âu. Đây là một trong những cửa ngõ hàng hải lớn nhất khu vực Địa Trung Hải, kết nối trực tiếp với các tuyến thương mại quốc tế giữa châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Việc hiện đại hóa cảng Genoa không chỉ dừng lại ở dự án đê chắn sóng. Công trình này đang được triển khai song song với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn khác như tuyến đường sắt tốc độ cao Terzo Valico dei Giovi và dự án Genoa Junction. Mục tiêu là hình thành một mạng lưới vận tải tích hợp giữa đường biển, đường sắt và đường bộ, giúp hàng hóa được luân chuyển nhanh hơn từ cảng đến các trung tâm kinh tế của Italy và châu Âu.

Theo các chuyên gia hạ tầng, áp lực cạnh tranh giữa các cảng biển ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Các trung tâm logistics lớn tại Bắc Âu, Tây Ban Nha hay khu vực Đông Địa Trung Hải đều liên tục đầu tư mở rộng công suất và nâng cấp công nghệ. Trong bối cảnh đó, Genoa cần những công trình nền tảng như đê chắn sóng mới để duy trì vị thế trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Mặc dù không tạo ra tác động thị giác mạnh như những cây cầu hay các tòa nhà chọc trời, các công trình hàng hải quy mô lớn lại có ý nghĩa lâu dài đối với năng lực vận hành của một cảng biển. Những thay đổi diễn ra dưới mặt nước thường ít được chú ý hơn, nhưng chính chúng lại quyết định khả năng phát triển của hệ thống logistics trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

Đối với dự án Genoa, mỗi khối bê tông được hạ xuống đáy biển không chỉ là một cấu kiện xây dựng đơn thuần mà còn là một phần của hệ thống phòng thủ mới bảo vệ cảng trước những biến động của môi trường biển và sự thay đổi của hoạt động vận tải hàng hải toàn cầu.

Tuy nhiên, việc duy trì tốc độ thi công cao chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Các nhà quản lý dự án cho biết yếu tố quan trọng nhất hiện nay là duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm kỹ thuật, đơn vị vận hành tàu chuyên dụng và đội ngũ giám sát ngoài khơi. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong quá trình vận chuyển hoặc định vị cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ thi công.

Với việc hoàn thành khối bê tông thứ 22 và tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc liên tục trên biển, dự án đê chắn sóng mới của Genoa đang từng bước hình thành một trong những công trình hạ tầng hàng hải quan trọng nhất châu Âu. Khi hoàn tất, công trình này không chỉ nâng cao khả năng bảo vệ cảng trước các tác động từ môi trường biển mà còn tạo nền tảng để Genoa tiếp tục đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.