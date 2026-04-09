Phát hiện nhiều người chi 158 triệu để “chạy” công việc trực tàu lương 9 triệu, trực đêm liên tục: Cảnh sát vào cuộc

Chi Chi |

Nhiều người trong số này có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

Mới đây, hơn 10 người tại Dương Giang, Quảng Đông, Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo việc bị lừa đảo khi chi số tiền lớn để mua công việc nhân viên an ninh đường sắt cao tốc. Có người đã trả tới 45.000 nhân dân tệ (khoảng 158 triệu VNĐ), nhưng sau khi đi làm thực tế mới phát hiện đây không phải là "bát cơm sắt" (biên chế nhà nước) mà chỉ là dạng lao động hợp đồng thuê ngoài. Ngoài ra, mức lương hợp đồng chỉ có 2.500 nhân dân tệ (khoảng 8,8 triệuVNĐ) và thường xuyên phải làm ca đêm thông sáng. Hiện tại, đồn cảnh sát Xuân Thành, Dương Xuân đang thụ lý vụ án này.

Ảnh minh họa

Nhiều nạn nhân trong số này có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, họ hy vọng có được một công việc ổn định nên khi nghe tin có thể mua suất làm an ninh đường sắt cao tốc, họ đã không ngần ngại đi vay mượn khắp nơi để đưa cho trung gian. Có người đưa cho trung gian 38.000 nhân dân tệ (khoảng 134 triệu VNĐ), có người đưa tới 45.000 nhân dân tệ (khoảng 158 triệu VNĐ).

Tuy nhiên, khi bắt đầu công việc, họ nhận ra mình không phải là nhân viên chính thức thuộc biên chế ngành đường sắt mà là lao động phái cử (ký hợp đồng với công ty cung ứng lao động và được cử đi làm việc tại một đơn vị khác). Thêm vào đó, mức lương ít ỏi đến đáng thương so với sinh hoạt phí tại địa phương, lương tháng trên hợp đồng chỉ 2.500 nhân dân tệ (khoảng 8,8 triệu VNĐ) và phải trực đêm liên tục.

Người môi giới liên quan tên A Trọng cho biết, thực tế anh ta cũng là nạn nhân. Sau khi chuyển tiền của người tìm việc cho đầu mối tên Chu Mưu Vũ, đối diện đã biến mất và không thể liên lạc được. Sau đó, anh ta đã phải dùng tiền túi của mình để hoàn trả cho một số người tìm việc.

Được biết, Chu Mưu Vũ đã thông qua nhiều môi giới trung gian để thu lợi hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ VNĐ) từ ít nhất 12 người tìm việc. Hiện tại, vụ án đã được chuyển giao cho đồn cảnh sát Xuân Thành, Dương Xuân để tiếp tục điều tra.

Nguồn: HK01

