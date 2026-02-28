Đối tượng Nguyễn Đình Sơn (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo Công an tỉnh Phú Thọ ngày 26/2 cho biết, Công an xã Yên Trị phát hiện, xử lý đối tượng đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 170 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi đánh bạc trực tuyến của đối tượng Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 2007, trú tại xóm Yên Xá, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng chức năng cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định từ 16/12/2025 đến 20/12/2025, Nguyễn Đình Sơn đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào một trang web đánh bạc trực tuyến và đăng ký tài khoản để tham gia đánh bạc trên ứng dụng Sankhya-mobile tại nhà riêng.

Trong thời gian trên, đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản với tổng số tiền 171.500.000 đồng để thực hiện hành vi đánh bạc và đã rút số tiền 174.580.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Sơn về hành vi “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, về những hệ lụy và hậu quả pháp lý nghiêm trọng của hành vi đánh bạc trực tuyến.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Đồng thời, người dân cần tích cực phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.