Phát hiện nhiều dân văn phòng xếp hàng mua xổ số sau giờ tan làm: “Biết đâu đổi đời”

Tan làm lúc chiều muộn, thay vì ghé quán cà phê hay đi mua sắm, nhiều nhân viên văn phòng trẻ ở Hàn Quốc giờ lại rủ nhau đi mua vé số. Trước các quầy bán vé gần ga tàu điện ngầm ở Seoul, cảnh người trẻ xếp hàng sau giờ làm đang trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang và cảm giác “làm mãi vẫn không đủ sống” ngày càng phổ biến, những tấm vé số vài nghìn won bỗng trở thành một kiểu giải trí lẫn hy vọng đổi đời tức thời của giới trẻ xứ kim chi.

Giấc mơ đổi đời

Khoảng 17h tại khu vực gần ga Sinchon ở Seoul, hàng dài sinh viên và dân văn phòng đứng chờ trước một quầy vé số nhỏ. Kim, một nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi, cho biết anh thường ghé mua vé số cào Speetto khoảng một lần mỗi tuần sau giờ tan làm. Với anh, đây vừa là thú vui giải trí ngắn hạn, vừa là cảm giác hồi hộp hiếm hoi sau một ngày làm việc căng thẳng. Kim kể rằng trước đây anh gần như không quan tâm đến vé số, nhưng vài tháng gần đây lại bắt đầu mua thường xuyên hơn vì thấy nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng tham gia.

Khung cảnh trước 1 quầy vé số ở Seoul

Chủ quầy vé số tại khu vực này cho biết lượng khách trẻ tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây. Không chỉ người đi một mình, nhiều cặp đôi hoặc nhóm bạn trẻ cũng rủ nhau mua vé sau giờ làm rồi cùng ngồi cào vé ngay tại chỗ. Theo người này, trước đây khách hàng chủ yếu là người trung niên hoặc lớn tuổi, nhưng giờ nhóm khách ở độ tuổi 20-30 đang chiếm tỷ lệ ngày càng lớn.

Kim Ye-sung, 28 tuổi, hiện làm nhân viên công tác xã hội tại Seoul, cho rằng sức hút lớn nhất của vé số cào nằm ở tính “nhanh gọn”. Anh chia sẻ rằng chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ là có thể biết kết quả gần như ngay lập tức, không phải chờ nhiều ngày như xổ số truyền thống. Với những người trẻ sống trong guồng quay áp lực công việc và tài chính, cảm giác hồi hộp vài phút đôi khi lại trở thành cách giải tỏa tinh thần khá hiệu quả.

Park Shin-young, 34 tuổi, hiện vận hành một kênh vlog chuyên quay cảnh mua và cào vé số, thừa nhận bản thân ban đầu chỉ xem đây là nội dung giải trí. Tuy nhiên, khi giá cả leo thang và mức lương không còn đủ tạo cảm giác an toàn tài chính, cô dần hiểu vì sao ngày càng nhiều người trẻ tìm đến vé số như một “tia hy vọng”. Park nói rằng sẽ không thành thật nếu bảo bản thân chưa từng nghĩ tới chuyện đổi đời nhờ trúng số.

Doanh nghiệp xổ số “trúng lớn”

Cơn sốt vé số tại Hàn Quốc hiện gắn liền với Speetto - Dòng vé số cào in giấy đang cực kỳ phổ biến trên mạng xã hội. Các video “Speetto vlog”, ghi lại quá trình mua vé, cào vé và dò thưởng, đang trở thành một dạng nội dung hút view mạnh trên YouTube và các nền tảng video ngắn. Nhiều video ghi cảnh người chơi kéo tới các “địa điểm may mắn”, mua hàng chục vé cùng lúc rồi quay lại toàn bộ phản ứng khi cào vé. Một số clip thậm chí vượt mốc 10 triệu lượt xem.

Vé số tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc

Dựa trên dữ liệu xu hướng hộ gia đình của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, các hộ gia đình có chủ hộ trong độ tuổi 20-30 đã chi trung bình 918 Won (khoảng 16.000 đồng) mỗi tháng cho vé số trong quý 4 năm 2025, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất trong các nhóm tuổi, chỉ đứng sau nhóm trên 60 tuổi.

Doanh số của Speetto cũng tăng mạnh trong vài năm qua. Ủy ban Xổ số Hàn Quốc cho biết doanh thu dòng vé số này năm ngoái đạt 962,2 tỷ Won - cao gấp khoảng 1,7 lần so với mức 567,8 tỷ won của năm 2022.

Giới phân tích cho rằng sự bùng nổ của vé số cào không đơn thuần chỉ là xu hướng giải trí nhất thời mà còn phản ánh áp lực kinh tế ngày càng lớn với người trẻ Hàn Quốc. Giá nhà ở, chi phí sinh hoạt và cảm giác khó tích lũy dù đi làm toàn thời gian đang khiến nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi tài chính kéo dài. Trong bối cảnh đó, vé số giá rẻ trở thành lối thoát cho sự chán nản và áp lực tài chính vì “biết đâu mình sẽ đổi đời”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ thị trường cờ bạc trá hình phát triển mạnh hơn trong giới trẻ. Giáo sư xã hội học Heo Chang-deok của Đại học Yeungnam nhận định rằng khi điều kiện kinh tế khó khăn hơn, nhiều người có xu hướng tìm đến xổ số như một hình thức thoát ly thực tại. Ông cho rằng vé số cào có thể tạo cảm giác vô hại vì giá rẻ và mang tính giải trí nhanh, nhưng nếu không kiểm soát, nó vẫn có nguy cơ dẫn tới hành vi nghiện cờ bạc về lâu dài.

(Nguồn: The Dong-A Ilbo)