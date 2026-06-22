Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, một nhân viên Đội xe đẩy tại sân bay Nội Bài đã hai lần liên tiếp nhặt được tài sản giá trị lớn của hành khách và bàn giao lại theo đúng quy định. Riêng lần thứ hai, số tiền được tìm thấy lên tới hơn 466 triệu đồng.

Theo thông tin được đăng tải trên trang chính thức của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 22/6, chị Bùi Thị Huyên, nhân viên Đội xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, tiếp tục gây chú ý khi trao trả số tiền lớn mà hành khách bỏ quên tại sân bay.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng chưa đầy hai ngày chị Huyên phát hiện tài sản có giá trị và hỗ trợ tìm lại chủ nhân. Ở vụ việc mới nhất, số tiền hành khách để quên lên tới 466,2 triệu đồng.

Theo thông tin từ sân bay Nội Bài, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 1h sáng. Trong lúc làm nhiệm vụ tại nhà ga, chị Huyên phát hiện một tài sản có giá trị lớn bị bỏ quên và lập tức thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Đến gần 3h sáng cùng ngày, vị khách quay trở lại tìm kiếm tài sản trong tâm trạng lo lắng. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, toàn bộ số tiền đã được trao trả nguyên vẹn cho chủ nhân.

Ảnh: Noibai International AirportẢnh: Noibai International Airport

Chia sẻ về công việc của mình, chị Huyên cho biết nhiều người thường nghĩ việc nhặt được đồ thất lạc rồi trả lại cho khách là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, tại sân bay, mọi trường hợp phát hiện tài sản vô chủ đều phải tuân thủ quy trình an ninh nghiêm ngặt.

"Cứ mỗi lần phát hiện đồ rơi là công việc thu gom xe đẩy thường ngày phải tạm gác lại ngay. Mình phải lập tức báo cho Đội trinh sát - Công an cửa khẩu Nội Bài. Chờ các anh ấy đến rà soát chất nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi mới bắt đầu kiểm tra trực quan và lập biên bản... Thức đêm làm việc đã mệt, thêm các thủ tục chờ đợi, kiểm đếm, lập biên bản lại càng mệt hơn. Tuy vậy khoảnh khắc nhìn khách vui sướng nhận lại được đồ thì mình cũng thấy nhẹ nhõm, vui lây", chị Huyên chia sẻ.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đối với các trường hợp phát hiện tài sản thất lạc, nhân viên phải thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo, kiểm tra an ninh, kiểm đếm và lập biên bản trước khi bàn giao hoặc trao trả cho hành khách. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn hàng không và quyền lợi của người sở hữu tài sản.

Đại diện sân bay đánh giá, những hành động như của chị Bùi Thị Huyên không chỉ thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm của người lao động mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, văn minh của ngành hàng không.

Dù phải làm việc trong điều kiện ca đêm vất vả, cùng nhiều thủ tục an ninh kéo dài, nữ nhân viên vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ để tài sản được trở về với chủ nhân. Câu chuyện đẹp này đang nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.