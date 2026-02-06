Phát hiện người phụ nữ SN 1975 chuyển khoản 15 triệu đồng cho tài khoản lạ vì 1 lý do không ngờ, công an tức tốc vào cuộc điều tra

Ngày 12/01/2026, Công an xã Quốc Khánh tiếp nhận thông tin từ anh Triệu Xuân Phú, Tổ trưởng Tổ an ninh, trật tự tại cơ sở thôn Lũng Slàng, xã Quốc Khánh. Theo phản ánh, bà Triệu Thị Lưu (sinh năm 1975, trú tại thôn Lũng Slàng) có biểu hiện nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng tác động, dụ dỗ và đang tìm cách chuyển số tiền 15 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng lạ theo yêu cầu của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quốc Khánh đã khẩn trương triển khai lực lượng, trực tiếp đến gia đình bà Triệu Thị Lưu để xác minh, làm rõ vụ việc. Qua quá trình trao đổi, nắm bắt tình hình, lực lượng Công an nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng xã hội với phương thức, thủ đoạn quen thuộc nhưng được các đối tượng thực hiện một cách tinh vi, nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời sẽ gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tại gia đình bà Lưu, cán bộ Công an xã đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích cụ thể về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay trên không gian mạng. Qua đó, giúp bà Lưu nhận diện rõ hành vi gian dối của các đối tượng, hiểu rõ bản chất vụ việc và kịp thời dừng việc chuyển tiền, qua đó bảo toàn được số tiền 15 triệu đồng.

Công an xã Quốc Khánh đến nhà công dân tuyên truyền, giải thích thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh người nước ngoài để kết bạn, làm quen, nhắn tin với nạn nhân thông qua mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, tạo dựng niềm tin, các đối tượng hứa hẹn sẽ gửi quà có giá trị từ nước ngoài về Việt Nam. Để củng cố lòng tin, chúng gửi cho nạn nhân hình ảnh thùng hàng và hóa đơn vận chuyển được làm giả nhằm tạo cảm giác đây là giao dịch có thật.

Tiếp đó, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện cho bà Lưu, mạo danh là “nhân viên sân bay”, “nhân viên hải quan”, thông báo có kiện hàng gửi về Việt Nam và yêu cầu bà Lưu nộp số tiền 15 triệu đồng để làm thủ tục nhận quà. Do thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, đồng thời nhẹ dạ cả tin trước những lời hứa hẹn của các đối tượng, bà Lưu đã bị thao túng tâm lý và tìm cách nhờ người khác chuyển tiền theo yêu cầu.

Rất may, nhờ sự chủ động nắm tình hình địa bàn của Công an xã Quốc Khánh và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Tổ an ninh, trật tự tại cơ sở thôn Lũng Slàng, vụ việc đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời trước khi bà Lưu thực hiện việc chuyển tiền, qua đó giúp người dân tránh được thiệt hại về tài sản.

Sau khi được lực lượng Công an xã trực tiếp tuyên truyền, giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà Triệu Thị Lưu đã nhận thức rõ hành vi của các đối tượng và dừng ngay việc chuyển tiền. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của lực lượng Công an, bà Lưu đã viết thư gửi Công an xã Quốc Khánh bày tỏ lời cảm ơn chân thành. Trong thư, bà viết: “Nhờ các anh Công an xã đến tận nhà tuyên truyền, giải thích kịp thời, tôi đã biết mình bị lừa và không chuyển tiền cho các đối tượng. Tôi xin chân thành cảm ơn vì đã giúp tôi không bị mất số tiền 15 triệu đồng”.

Qua vụ việc trên, Công an xã Quốc Khánh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; tuyệt đối không tin tưởng, chuyển tiền cho người lạ quen biết qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng không rõ lai lịch. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn