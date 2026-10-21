Anh cho biết sẽ dùng số tiền này để làm 3 việc quan trọng.

Mới đây, một người đàn ông 48 tuổi sống tại hạt Grand Traverse, bang Michigan (Mỹ), vừa trúng giải độc đắc xổ số Lotto 47 trị giá 6,79 triệu USD (khoảng 178,58 tỷ đồng). Thay vì nhận tiền thưởng theo từng đợt, người đàn ông quyết định nhận một lần với số tiền thấp hơn. Anh chia sẻ rằng sẽ dùng số tiền này để mua nhà và thực hiện một vài chuyến du lịch.

Thông tin từ công ty xổ số địa phương cho biết đây là giải thưởng lớn nhất được trao tại bang Michigan trong năm 2026.

Người trúng số đã mua tấm vé may mắn tại Northland Food Center, một cửa hàng thực phẩm nằm trên đường East M 113 ở thị trấn Kingsley, cách thành phố Traverse City khoảng 24 km về phía đông nam.

Tấm vé của anh khớp cả 6 con số được công bố trong kỳ quay ngày 15/8 vừa qua, gồm 04, 16, 28, 30, 36 và 37. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ thực sự biết mình trở thành triệu phú sau khi tự kiểm tra kết quả xổ số trên điện thoại vào ngày hôm sau.

Ảnh minh họa

Người đàn ông cho biết anh có thói quen chơi Lotto 47 cùng một số trò xổ số khác. Anh thường xuyên mua vé với suy nghĩ rằng nếu không tham gia thì sẽ không có cơ hội chiến thắng. Sau kỳ quay số ngày 15/8, anh mở ứng dụng Michigan Lottery để đối chiếu các con số trúng thưởng. Khi nhận ra cả 6 số trên vé đều trùng khớp với kết quả, anh gần như không thể tin vào mắt mình.

“Tôi muốn hét lên! Tôi liên tục dụi mắt và tự nhủ: Chuyện này thật hoang đường. Cảm giác lúc đó thật khó tin” - Người đàn ông chia sẻ về khoảnh khắc phát hiện mình trúng giải độc đắc trị giá 6,79 triệu USD (khoảng 178,58 tỷ đồng).

Sau khi xác nhận chiến thắng, anh đã đến trụ sở cơ quan xổ số Michigan để nhận thưởng. Anh đứng trước lựa chọn nhận toàn bộ giải thưởng theo từng đợt hoặc nhận một khoản tiền thấp hơn nhưng được thanh toán ngay một lần. Cuối cùng, anh quyết định chọn phương án nhận tiền một lần với giá trị 4,7 triệu USD (khoảng 123,61 tỷ đồng), thay vì nhận tổng giải thưởng danh nghĩa 6,79 triệu USD (khoảng 178,58 tỷ đồng) theo hình thức trả từng đợt.

Với khoản tiền lớn vừa có được, người đàn ông dự định thực hiện 3 kế hoạch chính: Mua một căn nhà, đầu tư và đi du lịch vài chuyến.

Dù chưa có thông tin chi tiết về cách phân bổ tài sản, việc mua nhà và đầu tư cho thấy người đàn ông muốn sử dụng một phần khoản tiền trúng thưởng cho các kế hoạch dài hạn, bên cạnh nhu cầu tận hưởng thành quả bất ngờ bằng những chuyến đi.

Giải độc đắc 6,79 triệu USD (khoảng 178,58 tỷ đồng) của người đàn ông 48 tuổi là mức thưởng lớn nhất của Lotto 47 tại Michigan trong năm nay. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với kỷ lục của trò chơi. Hồi tháng 1/2026, một người chơi ở hạt Macomb đã nhận giải độc đắc Lotto 47 trị giá 32,91 triệu USD (khoảng 865,53 tỷ đồng). Theo thông tin được công bố, người này đã sử dụng cùng một bộ số trong suốt 20 năm trước khi giành chiến thắng.

Ngoài ra, trong năm nay, một người đàn ông ở hạt Oakland trúng giải 1,25 triệu USD (khoảng 32,88 tỷ đồng) từ kỳ quay ngày 9/9; một người đàn ông ở hạt Tuscola nhận giải 1 triệu USD (khoảng 26,3 tỷ đồng) từ kỳ quay ngày 19/8; và một phụ nữ ở hạt Bay cũng trúng giải độc đắc 1,1 triệu USD (khoảng 28,93 tỷ đồng).

Lotto 47 là trò chơi xổ số do cơ quan xổ số Michigan tổ chức. Mỗi vé có giá 1 USD (khoảng 26.300 đồng), người chơi chọn 6 con số trong khoảng từ 1 đến 47. Giải độc đắc khởi điểm ở mức 1 triệu USD (khoảng 26,3 tỷ đồng) và tăng dần cho đến khi có người chiến thắng. Các kỳ quay số diễn ra vào tối thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần.

(Nguồn: Manistee News)