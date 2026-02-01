Giao dịch rút tiền mặt bất thường

Cuối tháng 3/2025, một người đàn ông họ Lý ở thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn để rút 130.000 NDT (hơn 485 triệu đồng). Đây là khoản tiền mặt khá lớn đối với một giao dịch cá nhân thông thường, khiến nhân viên ngân hàng đặc biệt chú ý.

Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Lý không cất tiền vào túi hay phong bì mà gom toàn bộ tiền mặt cho vào một thùng giấy lớn, sau đó nhanh chóng rời khỏi ngân hàng. Đáng chú ý, trong suốt quá trình này, người đàn ông có biểu hiện lén lút, liên tục quan sát xung quanh, khiến giao dịch viên nghi ngờ có điều bất thường.

Nhận thấy nguy cơ rủi ro, nhân viên ngân hàng đã chủ động báo cáo sự việc lên cấp quản lý và lập tức liên hệ với cảnh sát địa phương để đề nghị hỗ trợ xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang nhanh chóng triển khai tìm kiếm. Không lâu sau, họ phát hiện ông Lý đang di chuyển trên đường với chiếc thùng giấy lớn đựng tiền mặt.

Khi được yêu cầu dừng lại làm việc, ông Lý cho biết số tiền vừa rút là để cho em họ vay làm đám cưới và mua vàng mừng tân hôn. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm xử lý nhiều vụ lừa đảo viễn thông, cảnh sát nhận định lời giải thích này có nhiều điểm đáng nghi. Việc rút tiền mặt số lượng lớn và chuẩn bị giao trực tiếp là dấu hiệu thường gặp trong các vụ lừa đảo. Do đó, lực lượng chức năng đã mời ông Lý về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ sự việc.

Người đàn ông mang theo thùng giấy chứa lượng tiền mặt lớn

Tại đồn cảnh sát, ông Lý tiếp tục khẳng định mình không bị lừa và số tiền được dùng để hỗ trợ em họ tổ chức hôn lễ. Cảnh sát yêu cầu ông cung cấp số điện thoại người thân để xác minh.

Khi liên hệ, em họ ông Lý xác nhận sắp làm đám cưới nhưng cho biết không hề vay mượn tiền hay nhờ ông Lý mua vàng làm quà cưới. Thông tin này khiến lời giải thích của ông Lý bộc lộ nhiều mâu thuẫn.

Tuy vậy, ông Lý vẫn chưa chịu thừa nhận. Ông cho rằng đây là món quà bất ngờ nên không nói trước với người thân. Trước sự cố chấp của nạn nhân, cảnh sát buộc phải dành nhiều thời gian để phân tích và đưa ra các bằng chứng thực tế.

Sau hơn 2 giờ thuyết phục, đồng thời cho ông Lý xem nhiều vụ lừa đảo tương tự từng xảy ra, người đàn ông này cuối cùng mới hiểu ra và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hé lộ kịch bản lừa đảo “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”

Theo lời ông Lý, vài ngày trước đó, ông được mời tham gia một nhóm chat trực tuyến. Những người trong nhóm quảng bá hình thức “làm nhiệm vụ” đơn giản, chỉ cần thao tác theo hướng dẫn là có thể nhận hoa hồng cao trong thời gian ngắn. Đối phương gửi cho ông một đường link để cài đặt ứng dụng làm nhiệm vụ.

Ban đầu, ông Lý nạp tiền với số tiền nhỏ và nhận được lợi nhuận thật, khiến ông tin rằng đây là cơ hội kiếm tiền an toàn. Khi số tiền nạp lên đến 60.000 NDT (hơn 220 triệu đồng), lợi nhuận hiển thị trong tài khoản cũng tăng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, khi ông Lý muốn rút tiền, đối phương đưa ra yêu cầu mới: phải nạp thêm 130.000 NDT (hơn 485 triệu đồng) để “mở khóa” và rút cả gốc lẫn lãi. Chúng viện cớ hệ thống gặp lỗi, không thể giao dịch trực tuyến, buộc ông phải rút tiền mặt và mang đến một địa điểm chỉ định để giao trực tiếp.

Không hề nghi ngờ, ông Lý lập tức làm theo hướng dẫn. Rất may, hành vi bất thường của ông đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện và cảnh sát can thiệp kịp thời.

Cảnh sát kịp thời ngăn cản ông Lý giao tiền mặt cho kẻ lừa đảo

Cảnh sát Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Các đối tượng thường cho nạn nhân “ăn quả ngọt” ở giai đoạn đầu để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu nạp số tiền lớn hơn và giao tiền mặt nhằm tránh bị truy vết qua hệ thống ngân hàng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức đầu tư, làm nhiệm vụ online không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không giao tiền mặt trực tiếp cho người khác khi không có giấy tờ, hợp đồng hay bằng chứng xác thực.

Trong mọi giao dịch liên quan đến tiền bạc, dù với người quen hay người lạ, người dân cần xác minh kỹ thông tin qua điện thoại, gặp mặt trực tiếp hoặc tham khảo ý kiến cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các ngân hàng hay phương tiện vận chuyển hàng hóa phát hiện khách hàng của mình có điều bất thường, hãy nhanh chóng liên hệ với cảnh sát để được hỗ trợ xử lý. Nhờ phản ứng nhanh nhạy của nhân viên ngân hàng và sự phối hợp kịp thời của cảnh sát, toàn bộ số tiền 130.000 NDT đã được bảo toàn và trao trả lại cho ông Lý.

(Theo Baijiahao)