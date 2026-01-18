Cuối năm 2024, cơ quan thuế thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã công bố quyết định xử phạt đối với Wang Zibo, một influencer nổi tiếng trên mạng xã hội, vì hành vi trốn thuế trong thời gian dài. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Wang phải nộp lên tới 13,3 triệu NDT (hơn 50 tỷ đồng). Toàn bộ khoản tiền này đã được nộp đầy đủ vào ngân khố nhà nước Trung Quốc.

Cụ thể, theo thông báo chính thức được cơ quan thuế Thượng Hải công bố ngày 18/12/2024, Wang Zibo – còn được biết đến với biệt danh “Bo Gongzi” hay Master Bo – đã nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng (VAT) với tổng số tiền 7,49 triệu NDT (hơn 28 tỷ đồng). Sau quá trình điều tra và xử lý, nhà chức trách quyết định áp dụng mức phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Wang Zibo từng là một trong những influencer gây chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ hình ảnh lối sống xa hoa, thường xuyên khoe túi xách hàng hiệu Hermès, xe thể thao đắt tiền và trang sức cao cấp. Tuy nhiên, chính hình ảnh phô trương sự giàu có quá mức này đã khiến anh trở thành mục tiêu trong chiến dịch siết chặt quản lý hành vi khoe của và trốn thuế của chính quyền Trung Quốc.

Vào tháng 5/2024, Wang Zibo nằm trong làn sóng các tài khoản mạng xã hội nổi tiếng bị đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động, nhắm vào nhóm influencer siêu giàu. Trên Douyin – nền tảng video ngắn tương tự TikTok tại Trung Quốc – tài khoản của Wang bị tắt tiếng và hạn chế tăng người theo dõi. Đồng thời, các tài khoản của anh trên Weibo và Xiaohongshu cũng đã bị xóa bỏ, theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc.

Theo cơ quan thuế Thượng Hải, Wang Zibo đã tiến hành livestream bán hàng trực tuyến trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, chủ yếu quảng bá các sản phẩm thiết kế cao cấp và nhận hoa hồng từ doanh số bán hàng. Nhờ hoạt động này, Wang thu được doanh thu đáng kể, song số thu nhập mà anh kê khai với cơ quan thuế lại không tương xứng với doanh số thực tế.

Sự chênh lệch bất thường giữa thu nhập khai báo và dòng tiền thực tế đã khiến cơ quan chức năng mở cuộc điều tra chuyên sâu đối với các tài khoản tài chính liên quan đến Wang Zibo. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách Trung Quốc phát hiện Wang đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của người thân để che giấu thu nhập, nhằm tránh nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, sau khi thẩm vấn, Wang Zibo thừa nhận đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ ruột để nhận tiền hoa hồng từ hoạt động livestream. Ngoài ra, anh còn thực hiện các giao dịch rút tiền nhằm làm mờ dòng tiền và né tránh sự giám sát của cơ quan thuế.

Theo số liệu được công bố, năm 2022 và năm 2023, Wang Zibo đã thu về 19 triệu NDT (hơn 71 tỷ đồng) tiền hoa hồng. Tất cả đều được chuyển qua tài khoản ngân hàng đứng tên mẹ của anh. Đây chính là căn cứ quan trọng để cơ quan thuế xác định hành vi che giấu thu nhập và trốn thuế có chủ đích.

Trước các bằng chứng thu thập được, Wang Zibo đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan thuế Thượng Hải sau đó quyết định truy thu toàn bộ số thuế chưa nộp, đồng thời áp dụng các khoản phạt và tiền chậm nộp, nâng tổng số tiền xử lý lên 13,3 triệu NDT.

Vụ việc của Wang Zibo được xem là một phần trong chiến dịch rộng lớn của Trung Quốc nhằm siết chặt quản lý thuế đối với người có thu nhập cao, đặc biệt là giới nghệ sĩ, streamer và influencer trên nền tảng số. Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, các hành vi gian lận, che giấu hoặc cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ánh Lê (Theo CNA)