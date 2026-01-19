Mới đây, vụ việc một người đàn ông bị thương nặng sau khi ngã từ tầng 7 của một khách sạn ở Pattaya, Thái Lan trong tình trạng khỏa thân đã khiến dư luận nước này chú ý. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 1 vừa qua.

Theo đó, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Mueang Pattaya, cùng với lực lượng cứu hộ từ Tổ chức Cứu hộ Sawang Borriboon Dhammastan, đã được thông báo về vụ việc vào khoảng 2 giờ 30 sáng.

Người đàn ông khỏa thân rơi xuống từ tầng 7 một khách sạn ở Thái Lan.

Vụ tai nạn xảy ra tại một khách sạn nằm trên Soi Buakhao, một trong những khu vực giải trí về đêm nổi tiếng của Pattaya. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Johan Rene B. Renier, 63 tuổi, quốc tịch Bỉ. Ông này được tìm thấy nằm trong tình trạng không mặc quần áo ở phía trước khách sạn. Cảnh sát cho biết ông Renier ở phòng 705 trên tầng 7.

Người đàn ông bị thương nặng khi rơi trúng lan can.

Theo báo cáo ban đầu, ông Renier đã ngã từ phòng của mình và va vào mái hiên trước khi va vào lan can dọc theo lối đi dành cho xe lăn phía trước khách sạn, điều này có thể đã làm giảm tác động của cú ngã. Lực lượng cứu hộ cho biết không có vết thương hoặc dấu hiệu bị hành hung nào trên cơ thể người đàn ông. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, cảnh sát vẫn chưa kết luận liệu vụ việc là tai nạn, tự tử bất thành hay có liên quan đến hành vi phạm tội hay không.

Những thứ được tìm thấy bên trong phòng khách sạn của nạn nhân.

Một nhân chứng, Ittiphon Sichai, 24 tuổi, kể với cảnh sát rằng anh đang ngồi gần đó thì nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn phát ra từ khách sạn. Anh vội vàng chạy đến xem và thấy một người đàn ông nước ngoài bị thương đang kêu cứu. Ittiphon sau đó đã liên lạc với cảnh sát và các dịch vụ cứu hộ. Cảnh sát sau đó đã khám xét phòng khách sạn của Renier nhưng không tiết lộ đầy đủ chi tiết về những gì họ tìm thấy.

Truyền thông chỉ được xem ảnh chụp các loại thuốc được tìm thấy trong phòng, bao gồm một lọ thuốc viên, một chai xịt và thuốc đóng gói. Cảnh sát tin rằng các loại thuốc này có thể được sử dụng để điều trị dị ứng. Các nhà điều tra dự định xem xét lại đoạn phim CCTV từ khách sạn và các khu vực lân cận để xác định nguyên nhân vụ ngã.

Tính đến thời điểm cập nhật mới nhất, cảnh sát vẫn chưa công bố thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Renier.

Gia Linh (Theo The Thaiger)