Tuần mới từ ngày 19/01 đến 25/01/2026 rất đặc biệt vì bắt đầu bằng Mùng 1 tháng Chạp (tháng 12 âm lịch). Tử vi học có nói, đây là thời điểm "vàng" để các con giáp thu hoạch thành quả cả năm và chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán.

Dưới đây là 5 con giáp may mắn nhất và bí quyết tối ưu tài lộc cho mỗi con giáp.

1. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp Quý Nhân – Tài lộc hanh thông

Tuần này khởi đầu tháng Chạp là tháng Sửu, tạo thành cục diện Tý - Sửu Lục Hợp, giúp tuổi Tý trở thành con giáp có vận trình cực kỳ viên mãn, tài lộc hanh thông bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Con giáp này nhận được sự hỗ trợ lớn từ cấp trên hoặc các đối tác uy tín. Tiền bạc đổ về túi dồi dào từ các khoản thưởng cuối năm và hoa hồng kinh doanh. Những vướng mắc tài chính trước đó đều được giải quyết êm đẹp.

- Tối ưu tài lộc: Bản mệnh hãy chủ động thực hiện các cuộc gặp gỡ ký kết ngay trong những ngày đầu tuần. Đặt một chậu Cây Lan Ý tại phòng khách để thanh lọc không khí và thu hút cát khí vào nhà.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp hóa cát – Tiền bạc rủng rỉnh

Nằm trong bộ Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp đón nhận tuần mới với nhiều tin vui bất ngờ về tiền bạc, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Sự nghiệp thăng hoa kéo theo tài lộc rực rỡ cho bản mệnh này. Các khoản đầu tư từ năm 2025 bắt đầu cho thu hoạch lớn. Người làm kinh doanh sẽ thấy khách hàng tìm đến tấp nập, doanh thu đạt mức kỷ lục trong năm.

- Tối ưu tài lộc: Con giáp này hãy quyết đoán chốt lời các dự án kinh doanh ngắn hạn. Để giữ chân tài khí, bạn nên đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan ở hướng Đông Nam của ngôi nhà.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Bán Hợp phù trợ – Về đích viên mãn

Bước vào tháng Chạp năm tuổi nhưng lại gặp cục diện Tỵ - Sửu tương hợp, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp có màn "lội ngược dòng" ngoạn mục.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Những dự án tưởng chừng bị đình trệ bỗng nhiên khởi sắc, mang về nguồn thu lớn cho con giáp tuổi Tỵ. Trực giác nhạy bén giúp bạn tránh được những cú lừa tài chính cuối năm và chốt được những thương vụ béo bở.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Tỵ hãy sử dụng tinh dầu sả xông phòng làm việc vào buổi sáng để thanh lọc năng lượng xấu, giúp tâm trí minh mẫn. Tránh để cây héo úa trước cửa làm cản trở vận may.

4. Con giáp tuổi Thân: Cát tinh Thiên Tài – Lộc rơi trúng đầu

Tuần này, tuổi Thân là con giáp có sao Thiên Tài soi chiếu, chủ về những khoản thu nhập ngoài dự kiến rất đáng kể.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Bạn dễ có duyên với các vận may bất ngờ như trúng thưởng, được tặng quà biếu hoặc đòi lại được những khoản nợ tưởng chừng đã mất từ lâu. Công việc chính ổn định giúp bạn hoàn toàn dư dả về tài chính.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Thân hãy tin tưởng vào trực giác nhạy bén của mình. Đặt một chậu cây Hương Thảo trên bàn làm việc để mùi hương giúp giảm stress và thu hút thêm quý nhân trợ lực.

5. Con giáp tuổi Mùi: Hồng vận đương đầu – May mắn bất ngờ

Dù là tháng xung nhẹ nhưng tuổi Mùi lại là con giáp sẽ được các đại cát tinh che chở, biến nguy thành cơ đầy ấn tượng và đạt được thành quả ngay trong tuần đầu tiên này.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Tài vận của bạn đến từ sự giúp sức của người thân hoặc bạn bè cũ. Một lời gợi ý đầu tư tình cờ có thể mang lại lợi nhuận cao. Sự nghiệp hanh thông giúp con giáp này khẳng định được uy tín trong tập thể.

- Tối ưu tài lộc: Tuổi Mùi hãy dành thời gian trang hoàng cửa nhà sạch sẽ đón sinh khí. Việc trang trí thêm các chậu cây xanh tốt như cây kim tiền sẽ giúp gia tăng vượng khí cho gia đình trong những ngày cận Tết.

* Lời khuyên chung: Tuần lễ từ 19-25/1/2026 là thời gian chuyển giao quan trọng đầu tháng Chạp. Cả 5 con giáp nên giữ tâm thế lạc quan, vui vẻ, giải quyết dứt điểm các khoản nợ cũ cũng như làm nhiều việc thiện để tích thêm phúc khí cho năm mới 2026. Chúc bạn một tuần mới đầy may mắn, hanh thông và thịnh vượng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.