Ngày 13-4, công an phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh danh tính và tìm thân nhân của một nạn nhân tử vong chưa rõ lai lịch.

Người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong tại bãi biển

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 12-4, tại khu vực bãi tắm trước nhà hàng Biển Ngọc, thuộc khối Mỹ Thắng (phường Cửa Lò), người dân phát hiện một thi thể nam giới nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nam giới, chưa rõ họ tên, khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,7 m, dáng người gầy, da ngăm đen. Nguyên nhân tử vong hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an phường Cửa Lò thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân, đề nghị liên hệ với đơn vị để phối hợp giải quyết.