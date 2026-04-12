Tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe băng ngang đường sắt tại lối đi tự mở, 3 người thương vong

Cao Nguyên |

Xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở trái phép thì bị tàu SE9 tông trúng khiến 3 người thương vong.

Chiều 12-4, lãnh đạo UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa tàu SE9 và xe công nông, khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu SE9 khi lưu thông trên tuyến đường sắt theo hướng Bắc vào Nam, khi đến Km 1174+300 đã va chạm xe công nông băng qua đường sắt, tại lối đi tự mở trái phép.

Tàu hỏa SE9 tông xe công nông , 3 người thương vong tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở khiến 3 người thương vong

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tổ lái tàu SE9 phát hiện phương tiện băng qua nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú tông khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ngoài khu vực đường ray.

Hậu quả vụ tai nạn khiến em Trần Hữu T. (SN 2016) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân khác gồm Trần Nhật L. (SN 2019) và ông Trần Quang Mẫn (khoảng trên 60 tuổi, cùng trú xã Ô Loan) bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Sau khi xảy ra sự việc, tổ lái tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý ban đầu, bố trí người ở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Sau khoảng 30 phút, đoàn tàu SE9 tiếp tục hành trình.

Miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào, nắng nóng dịu dần trong tuần tới


Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
