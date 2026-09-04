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Phát hiện một vành đai quặng kéo dài hơn 1km ngay tại láng giềng Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn vàng và 500.000 tấn đồng

Như Quỳnh
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Trung Quốc vừa công bố phát hiện mới về kim loại quý.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ đồng đa kim loại Chating tại thành phố Huyền Thành, tỉnh An Huy, với quy mô được đánh giá lớn nhất trong số các mỏ cùng loại tại khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, mỏ Chating ước tính có trữ lượng đồng tương đương một mỏ lớn, khoảng 500.000 tấn, trong khi trữ lượng vàng vượt quy mô của hơn 10 mỏ vàng lớn, tương đương trên 20 tấn. Phát hiện này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc hình thành một cơ sở sản xuất đồng-vàng quy mô lớn tại miền Đông Trung Quốc.

Đây cũng được xem là một trong những kết quả thăm dò khoáng sản đáng chú ý của Trung Quốc trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, giai đoạn 2026-2030.

Mỏ Chating nằm tại khu vực trung tâm của đồng bằng sông Dương Tử, nơi tập trung nhiều ngành công nghiệp sử dụng lượng lớn đồng như luyện kim, sản xuất cáp điện và năng lượng mới.

Theo các chuyên gia, vị trí của mỏ mang lại lợi thế đáng kể về cơ sở hạ tầng và khả năng kết nối với các trung tâm công nghiệp. Hiện khu vực miền Đông Trung Quốc tương đối thiếu nguồn tài nguyên đồng và vàng khai thác tại chỗ. Phần lớn quặng đồng phục vụ sản xuất phải được vận chuyển từ miền Tây Trung Quốc hoặc nhập khẩu, làm gia tăng chi phí logistics và khiến chuỗi cung ứng dễ chịu tác động từ biến động thị trường quốc tế.

Lin Bin, Phó Giám đốc Phòng thí nghiệm Dự báo và Đánh giá Địa chất sâu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc, đồng thời là trưởng nhóm kỹ thuật tại hiện trường, cho rằng việc phát hiện một mỏ đồng-vàng quy mô lớn ngay tại khu vực đồng bằng sông Dương Tử có ý nghĩa đáng kể đối với nguồn cung khoáng sản của miền Đông Trung Quốc.

Nếu được đưa vào khai thác, Chating có thể cung cấp nguyên liệu trực tiếp cho các ngành luyện kim và chế biến trong khu vực, qua đó giảm nhu cầu vận chuyển quặng trên quãng đường dài và hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.

Ngoài đồng và vàng, mỏ còn chứa một số khoáng sản đi kèm như bạc và lưu huỳnh. Việc thu hồi đồng thời các khoáng sản này có thể nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tạo thêm các sản phẩm từ cùng một thân quặng.

Chating được xác định là một mỏ đồng-vàng porphyry điển hình và hiện là mỏ đồng-vàng porphyry lớn nhất được phát hiện tại khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Trong chiến dịch thăm dò mới nhất, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành hơn 70 mũi khoan trong vòng 4 tháng, trong đó có một mũi khoan đạt độ sâu hơn 2.000 mét.

Các kết quả thăm dò cho thấy thân quặng chính hiện được xác định có chiều dài khoảng 1,2 km và chiều rộng khoảng 1,1 km. Đáng chú ý, độ dày khoáng hóa tối đa ghi nhận trong một mũi khoan vượt 1.370 mét.

Một trong những kết quả quan trọng của chiến dịch là việc xác định quy mô thân quặng đồng-vàng tại khu vực Shangchang thuộc mỏ Chating. Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này cho thấy khu vực sâu và các vùng ngoại vi của mỏ vẫn còn tiềm năng tài nguyên đáng kể.

Mục tiêu của chương trình thăm dò là nhanh chóng xác định thêm trữ lượng và tạo cơ sở để các doanh nghiệp khai khoáng nâng sản lượng trong thời gian sớm nhất. Trung Quốc kỳ vọng qua đó tăng khả năng tự chủ về nguồn cung khoáng sản chiến lược và hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp sử dụng đồng, vàng trong khu vực.

Tags

Sông Dương Tử

Trung Quốc

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