Phát hiện một nữ sinh tử vong trong trường học, 3 bạn học bị bắt giữ

Cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm cùng 16 tuổi, là học sinh học cùng trường với nạn nhân, chỉ vài giờ sau khi thi thể được tìm thấy.

Ba nam sinh đã bị cảnh sát Malaysia giam giữ liên quan đến vụ án mạng của một nữ sinh lớp 10, thi thể của em được phát hiện tại một ngôi trường ở Yong Peng vào ngày 3 tháng 10.

Nạn nhân, được định danh là Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal, 16 tuổi, được tìm thấy đã qua đời bên trong hội trường nhà trường vào khoảng 5 giờ 30 chiều, theo tờ báo tiếng Mã Lai Sinar Harian đưa tin.

Cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm cùng 16 tuổi, là học sinh học cùng trường với nạn nhân, chỉ vài giờ sau khi thi thể được tìm thấy.

Ngôi trường xảy ra vụ việc

Một trong các nghi phạm đã bị tạm giam trong sáu ngày, cho đến ngày 9 tháng 10, sau khi được dẫn giải trước Tòa án Sơ thẩm Batu Pahat vào ngày 4 tháng 10.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức, kỹ lưỡng và minh bạch về vụ việc.

Bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự việc bi thảm này, ông Anwar đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và họ hàng của nạn nhân khi họ phải chịu đựng mất mát khó khăn này.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội vào ngày 4 tháng 10, Thủ tướng nhấn mạnh rằng hành động pháp lý nghiêm ngặt phải được thực hiện mà không có sự thỏa hiệp nếu bất kỳ yếu tố hình sự nào được phát hiện trong quá trình điều tra.

Ông nhấn mạnh rằng sự an toàn và phúc lợi của học sinh vẫn là trách nhiệm chung và tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc bảo vệ trẻ em tại các trường học trên toàn quốc.

Theo một nguồn tin, nạn nhân đã đến trường để tham gia các lớp học thêm.

Được biết, người bà đã nhận ra nạn nhân mất tích sau khi một trong những người bạn của nạn nhân liên lạc với cô vào khoảng giữa trưa để hỏi xem cô có ở nhà không. Sau khi biết cô không có ở nhà, người bà đã vội vã đến trường và phát hiện cô bé nằm trong hội trường.

Cô bé được tìm thấy có vết máu khô trên người và những vết bầm tím được cho là phù hợp với việc bị tấn công.

Nạn nhân được cho là đã sống với bà sau cái chết của mẹ, trong khi cha cô làm việc tại Kuala Lumpur.

Cảnh sát trưởng Johor Ab Rahaman Arsad cho biết một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào ngày 4 tháng 10 tại Bệnh viện Sultanah Nora Ismail để tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Trước đó, chính quyền bang Johor đã chỉ đạo Sở Giáo dục bang và Văn phòng Giáo dục Quận Batu Pahat hợp tác toàn diện với các cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc.

Nguồn: The Straits Times