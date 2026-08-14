Cơ quan chức năng nước này đang triển khai chiến dịch tăng cường trấn áp hoạt động ăn xin.

Nhà chức trách Jordan đã bắt giữ một phụ nữ bị phát hiện đi xin tiền tại trung tâm thủ đô Amman với khoảng 46.600 USD (1,2 tỷ VNĐ) tiền mặt, Bộ Phát triển Xã hội nước này cho biết.

Đội chống nạn ăn xin thuộc Bộ Phát triển Xã hội, phối hợp với Cục An ninh Công cộng, đã bắt giữ người phụ nữ này tại khu vực trung tâm Amman trong chiến dịch tăng cường trấn áp hoạt động ăn xin.

Theo Bộ Phát triển Xã hội, người phụ nữ đã tích lũy số tiền trên bằng việc ăn xin tại thủ đô, sau đó chuyển một phần số tiền thu được sang ngoại tệ.

Người này đã được bàn giao cho cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Điều tra ban đầu cũng cho thấy người phụ nữ từng có tiền sử tham gia hoạt động ăn xin.

Nhà chức trách kêu gọi người dân không trực tiếp đưa tiền cho người ăn xin mà nên chuyển các khoản quyên góp và từ thiện thông qua những tổ chức từ thiện được cấp phép hoặc các đơn vị chính thức được phép tiếp nhận tiền quyên góp.

Bộ Phát triển Xã hội cảnh báo một số người ăn xin tìm cách khơi gợi lòng thương cảm bằng cách tạo ra những câu chuyện về bệnh tật hoặc hoàn cảnh tài chính khó khăn.

Người dân có thể báo cáo các trường hợp ăn xin với cơ quan chức năng thông qua đường dây nóng hoặc các đội chống ăn xin đang hoạt động trên toàn Jordan.