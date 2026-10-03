Phát hiện một máy bay không người lái chạy tốc độ 150 km/h, sải cánh 10m, thực hiện một nhiệm vụ cực quan trọng

Máy bay nông nghiệp không người lái mang tên AgroVANT đang được phát triển tại bang Paraná, Brazil, với mục tiêu nâng cao năng lực vận chuyển và phun thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng quy mô lớn. Khi hoàn thiện, thiết bị dự kiến có sải cánh 10 m, dung tích chứa 1.000 lít vật tư nông nghiệp và đạt tốc độ 150 km/h trong quá trình hoạt động.

Theo nhóm phát triển, sức chứa của AgroVANT tương đương lượng vật tư mà khoảng 25 máy bay không người lái nông nghiệp thông thường cần để vận chuyển. Việc loại bỏ cabin và phi công trên máy bay giúp dành thêm không gian cho hàng hóa, đồng thời mở ra khả năng tự động hóa các hoạt động phun thuốc.

Dự án được thiết kế để triển khai theo từng giai đoạn. Ban đầu, máy bay sẽ hoạt động dưới sự điều khiển từ xa, với phi công giám sát từ mặt đất và theo dõi lộ trình đã được lập trình. Sau đó, nhóm nghiên cứu hướng tới chuyển sang các chuyến bay hoàn toàn tự động, giảm sự can thiệp trực tiếp của con người trong quá trình vận hành.

Mô hình hoàn chỉnh hiện đang trong quá trình chế tạo. Nhóm nghiên cứu dự kiến có tối đa 36 tháng để thực hiện các thử nghiệm, đánh giá hiệu suất và hoàn thiện hệ thống tự hành.

AgroVANT là một phần của Chương trình Nghiên cứu và Đổi mới về Máy bay cỡ nhỏ do chính quyền bang Paraná khởi động ngày 25/4/2025. Dự án đã nhận được khoản đầu tư 2,7 triệu real Brazil (R$) từ Quỹ Araucária, nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Tháng 5/2026, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành thử nghiệm đầu tiên với nguyên mẫu dài 2 m. Sau kết quả này, các nhà khoa học tiếp tục chế tạo phiên bản có kích thước thực tế, hướng tới kiểm chứng khả năng vận hành và tự động hóa của máy bay.

Nếu đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, AgroVANT có thể được ứng dụng trong nhiều hoạt động nông nghiệp, từ phun thuốc bảo vệ thực vật đến vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất.

Máy bay nông nghiệp hiện được sử dụng tại Brazil cho nhiều mục đích như phun thuốc bảo vệ thực vật, rải phân bón, gieo hạt, trồng lại rừng và hỗ trợ chữa cháy rừng. Ưu điểm của phương thức này là khả năng bao phủ diện tích lớn trong thời gian ngắn, đồng thời hạn chế việc máy móc di chuyển trực tiếp trên đồng ruộng, gây giẫm đạp cây trồng và nén chặt đất.

Theo Liên đoàn Quốc gia các Công ty Hàng không Nông nghiệp Brazil, bang Paraná có 141 máy bay nông nghiệp có người lái, đứng thứ bảy cả nước và chiếm 4,8% tổng số máy bay thuộc nhóm này.

Theo Hiệp hội Hàng không Tổng hợp Brazil, tính đến tháng 5/2026, nước này có khoảng 2.160 máy bay nông nghiệp đang hoạt động. Số lượng máy bay phun thuốc trong đội bay tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số máy bay cánh quạt phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng 7,1%.

Ở một thống kê khác, Liên đoàn Hàng không Nông nghiệp Quốc gia Brazil (Sindag) cho biết đội máy bay nông nghiệp của nước này đạt khoảng 2.870 chiếc trong năm 2025, tăng 2,5% so với năm trước. Trong đó, khoảng 62,9% thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chuyên biệt. Thống kê này không bao gồm máy bay thuộc sở hữu của các doanh nhân.