Mục đích của chuyến bay lần này cụ thể là gì?

Ngày 23/11, một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn gây chú ý khi lần đầu tiên rời đường băng tại sân bay của Nhà máy Hàng không Irkutsk (Nga). Chiếc máy bay có phần thân dài hơn 42 m, vẫn mang lớp sơn lót màu vàng nhưng đã xuất hiện dòng chữ của một hãng hàng không nổi tiếng thế giới - Aeroflot.

Theo hãng thông tấn TASS, đây là chiếc máy bay MS-21-310 mang số xuất xưởng MS.0015, số hiệu 73363, do Yakovlev, thuộc Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất Nga (UAC), sản xuất. Đây cũng là chiếc thứ hai thuộc dòng MS-21 được chế tạo theo cấu hình sản xuất hàng loạt.

Sau khi cất cánh, chiếc máy bay có hành trình kéo dài gần 3 giờ trước khi hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, đây không phải một chuyến bay thương mại thông thường.

Mục đích đặc biệt của chuyến bay kéo dài gần 3 giờ

Theo thông tin từ TASS và báo Kommersant (Nga), chuyến bay ngày 23/11 là chuyến bay thử đầu tiên của chiếc máy bay kể từ khi được chế tạo, thực hiện dưới sự chỉ huy của phi công thử nghiệm Damir Shaikhutdinov thuộc Nhà máy Hàng không Irkutsk.

Trong gần 3 giờ trên không, tổ bay tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành của máy bay và các hệ thống được trang bị. Phía nhà sản xuất sau đó xác nhận toàn bộ nhiệm vụ đặt ra cho chuyến bay đã được hoàn thành, các hệ thống hoạt động bình thường.

Đối với một chiếc máy bay mới xuất xưởng, chuyến bay đầu tiên là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ quá trình lắp ráp, kiểm tra trên mặt đất sang đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện thực tế trên không. Đây cũng là một trong những bước chuẩn bị trước khi máy bay được bàn giao cho khách hàng.

Trước đó, vào ngày 3/8 năm nay, chiếc MS-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên mang số xuất xưởng MS.0014 cũng đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên.

Tuy nhiên, theo chuyên trang hàng không Flug Revue (Đức), điểm đáng chú ý của chiếc máy bay vừa cất cánh ngày 23/11 là ngay từ lần đầu tiên rời mặt đất, trên thân máy bay đã xuất hiện dòng chữ Aeroflot. Đây chính là hãng hàng không quốc gia Nga, đồng thời là khách hàng lớn của dòng máy bay này.

Máy bay cao tương đương tòa nhà 4 tầng, chở được hơn 200 hành khách

MS-21 là dòng máy bay chở khách thân hẹp, tầm trung do Nga phát triển, hướng tới phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế trong khu vực, nằm trong cùng phân khúc với Airbus A320 và Boeing 737.

Theo thông số được nhà sản xuất Yakovlev công bố, MS-21-310 có chiều dài 42,25 m, sải cánh 35,9 m và chiều cao 11,45 m, tương đương một tòa nhà khoảng 4 tầng. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 85 tấn, sức chứa từ 163 đến 211 hành khách tùy theo cách bố trí khoang. Với cấu hình 175 hành khách, máy bay có tầm bay công bố lên tới 3.830 km.

Một trong những điểm được nhà sản xuất chú trọng là không gian bên trong máy bay. Khoang hành khách có chiều rộng khoảng 3,81 m, tạo điều kiện để bố trí ghế ngồi và lối đi rộng rãi hơn, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh những thông số về kích thước và sức chứa, dòng máy bay này còn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi công nghệ được sử dụng trong quá trình chế tạo.

Cụ thể, MS-21-310 được trang bị hai động cơ PD-14 do Nga phát triển và sản xuất. Theo Yakovlev, phiên bản MS-21 sử dụng loại động cơ này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ ngày 15/12/2020, tức gần 6 năm trước.

Trong những năm tiếp theo, Nga tiếp tục đẩy mạnh việc thay thế các linh kiện nhập khẩu bằng sản phẩm nội địa, từ hệ thống điện tử hàng không đến vật liệu composite sử dụng trong kết cấu máy bay. Bởi vậy, chương trình MS-21 không đơn thuần là việc phát triển một mẫu máy bay chở khách mới mà còn gắn liền với nỗ lực tự chủ công nghệ và chuỗi cung ứng của ngành hàng không dân dụng Nga.

Một hãng hàng không đã ký hợp đồng mua tới 108 chiếc

Chiếc máy bay vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên chỉ là một phần trong kế hoạch phát triển đội bay quy mô lớn của Aeroflot trong những năm tới. Theo thông tin được TASS đăng tải ngày 24/11, hãng hàng không quốc gia Nga đã ký các hợp đồng tiếp nhận tổng cộng 108 chiếc MS-21.

Tổng giám đốc Aeroflot Sergei Alexandrovsky cho biết hãng dự kiến tiếp nhận 8 chiếc đầu tiên trong năm 2027 và thêm 10 chiếc trong năm 2028. Trong giai đoạn từ năm 2029 đến năm 2032, tập đoàn dự kiến tiếp nhận thêm 90 chiếc.

Bên cạnh số máy bay đã ký hợp đồng, Aeroflot cũng đang xem xét khả năng đặt mua thêm 92 chiếc, qua đó có thể nâng tổng số máy bay MS-21 đặt mua lên 200 chiếc. Công tác đào tạo phi công điều khiển dòng máy bay mới dự kiến được triển khai từ tháng 5-6 năm sau.

Về phía nhà sản xuất, theo thông tin từ Tập đoàn Rostec trong tháng 11, chương trình bay thử phục vụ chứng nhận MS-21 đã hoàn thành hơn 60% số chuyến bay dự kiến. Phía Nga đang hướng tới mục tiêu hoàn tất chứng nhận vào giữa năm 2027.

Trong khi đó, một chiếc MS-21-310 khác mang số xuất xưởng MS.0016 cũng đã được chuyển tới bộ phận thử nghiệm bay của Nhà máy Hàng không Irkutsk để chuẩn bị cho chuyến cất cánh đầu tiên. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, ngay từ năm sau, những chiếc máy bay MS-21 đầu tiên có thể chính thức gia nhập đội bay Aeroflot, mở đầu cho quá trình đưa dòng máy bay chở khách thế hệ mới do Nga chế tạo vào phục vụ hành khách trên quy mô lớn.

Theo TASS, Kommersant, Flug Revue, Yakovlev, Rostec