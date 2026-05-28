HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện một công ty chế điều hòa 0 đồng từ đồ đồng nát: Cứu cánh cho dân nghèo từ nguyên lý ai cũng có thể thử ngay lập tức

Hồng Duy
|

Thường xuyên đối mặt với cái nóng đổ lửa nhưng không có điều kiện tiếp cận các thiết bị làm mát hiện đại, người dân nghèo tại Bangladesh đã tìm thấy một "vị cứu tinh" đặc biệt: Chiếc điều hòa nhiệt độ thân thiện với môi trường làm từ bìa carton và vỏ chai nhựa, hoàn toàn không sử dụng điện.

- Ảnh 1.

Được biết đến với cái tên "Eco-cooler" (Điều hòa sinh thái) hay "Điều hòa nhiệt độ giá 0 đồng", thiết bị độc đáo này có khả năng làm giảm nhiệt độ trong phòng lên tới 5 độ C mà không tiêu tốn bất kỳ nguồn năng lượng nào. Đáng chú ý hơn, nguyên liệu để tạo ra chiếc điều hòa này lại là những vật liệu phế thải vô cùng quen thuộc: bìa carton cũ và những vỏ chai nhựa đã qua sử dụng.

Sáng chế vì người nghèo

Eco-cooler là thành quả sáng tạo của công ty quảng cáo Grey Bangladesh phối hợp cùng hãng công nghệ Grameen Intel. Thiết bị được ra đời với mục đích hỗ trợ những người dân nghèo tại Bangladesh - một quốc gia thường xuyên phải chịu đựng cái nóng gay gắt của mùa hè nhưng phần đông dân số vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ với mạng lưới điện quốc gia, chưa nói đến việc sở hữu và vận hành một chiếc điều hòa nhiệt độ thông thường.

Cách thức chế tạo và hoạt động của Eco-cooler vô cùng đơn giản, ai cũng có thể tự làm được. Người ta chỉ cần chuẩn bị một tấm bìa carton cứng (có thể thay thế bằng ván gỗ hoặc nhựa) và một số lượng chai nhựa rỗng.

- Ảnh 2.

Phần đáy của những chiếc chai nhựa sẽ được cắt bỏ. Trên tấm bìa, người ta đục các lỗ có kích thước vừa với miệng chai. Sau đó, những chiếc chai nhựa đã cắt đáy sẽ được gắn cố định vào các lỗ trên tấm bìa.

Nguyên lý hoạt động "chu môi thổi khí"

TIN LIÊN QUAN

Tấm bìa gắn chai nhựa sau khi hoàn thiện sẽ được lắp đặt lên cửa sổ hoặc những vị trí đón gió của ngôi nhà. Điểm mấu chốt là phần đáy chai (phần đầu to) phải hướng ra ngoài trời, còn phần miệng chai (phần nhỏ) hướng vào bên trong phòng.

Các thí nghiệm thực tế đã chứng minh hiệu quả bất ngờ của thiết bị này: Eco-cooler có thể làm giảm ngay lập tức 5 độ C cho không gian bên trong.

Nguyên lý làm mát của Eco-cooler dựa trên sự thay đổi áp suất không khí, rất dễ hiểu và có thể ví von với cách chúng ta thổi hơi bằng miệng. Khi bạn mở rộng miệng và hà hơi, luồng khí phả ra sẽ nóng. Ngược lại, nếu bạn "chu môi" (thu hẹp khẩu hình) và thổi, luồng khí bay ra sẽ mát hơn rõ rệt.

Tương tự như vậy, khi gió nóng từ bên ngoài thổi qua phần đáy chai rộng, không khí sẽ bị dồn và nén lại khi đi qua phần cổ chai hẹp. Quá trình nén và giãn nở nhanh chóng này khiến nhiệt độ của luồng không khí giảm xuống đáng kể trước khi lan tỏa vào không gian phòng.

Giải pháp đa lợi ích

Những chiếc "điều hòa 0 đồng" đã và đang cải thiện chất lượng cuộc sống cho rất nhiều người dân nghèo tại Bangladesh, giúp họ chống chọi tốt hơn với mùa hè ngột ngạt.

Với chi phí vật liệu gần như bằng không và cách thức chế tạo đơn giản, mô hình Eco-cooler hoàn toàn có thể được nhân rộng và áp dụng tại bất kỳ đâu trên thế giới. Đây là một giải pháp đặc biệt hữu ích cho các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi mức sống của người dân còn thấp và thiếu thốn điện năng.

Bên cạnh lợi ích kinh tế và cải thiện đời sống, Eco-cooler còn mang ý nghĩa lớn về mặt bảo vệ môi trường. Sáng chế này đã trao "cuộc đời thứ hai" cho hàng ngàn chiếc vỏ chai nhựa – loại rác thải khó phân hủy vốn đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên nếu bị vứt bỏ bừa bãi.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Tags

Điều hòa

Bangladesh

điều hòa siêu rẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại