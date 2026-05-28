Gặp lãnh đạo Tập đoàn khổng lồ của Nga, Phó Thủ tướng đề nghị hợp tác khai thác "kho báu" VN nắm top 2 TG

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Nga). Ảnh: VGP

Doanh nghiệp này là Tập đoàn Zarubezhneft.

Chiều 27/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Liên bang Nga) đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao và hoan nghênh những đóng góp tích cực của Tập đoàn Zarubezhneft trong hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ mong muốn Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư, thúc đẩy ký kết các hợp đồng dầu khí mới và tăng cường hợp tác đầu tư tại các thị trường thứ ba.

Bên cạnh lĩnh vực dầu khí, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn Zarubezhneft và PetroVietnam quan tâm thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế như điện gió ngoài khơi, công nghiệp năng lượng tái tạo, khai thác và chế biến đất hiếm…

Theo đó, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, thủ tục nhanh nhất để các thỏa thuận giữa Zarubezhneft và các đối tác Việt Nam sớm trở thành hiện thực và đạt kết quả tốt đẹp.

Trên thực tế, đất hiếm là loại tài nguyên mà Việt Nam đang nắm giữ trữ lượng thuộc Top 2 thế giới.

Cụ thể, theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ, Việt Nam có đất hiếm với trữ lượng khoảng 22 triệu tấn, tức là lớn thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc (44 triệu tấn).

Việt Nam đang nắm giữ trữ lượng đất hiếm thuộc Top 2 thế giới. Ảnh minh họa

Đất hiếm bao gồm 17 loại vật chất có từ tính và tính điện hóa đặc biệt. Đây là một loại khoáng sản đặc biệt, có vai trò rất quan trọng và là vật liệu chiến lược đối với sự phát triển của các ngành kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao, chẳng hạn như điện, điện tử, quang học, laser, vật liệu siêu dẫn và chất phát quang. Đất hiếm cũng là chất không thể thiếu trong xe ô tô điện, pin lưu trữ, tấm pin mặt trời và tua bin gió…

Giá trị mang lại của đất hiếm được đánh giá là rất lớn với nền kinh tế toàn cầu. Đây là nguyên nhân nhiều quốc gia lớn trên thế giới khao khát có được tài nguyên này, và chi mạnh cho công nghệ khai thác đất hiếm.