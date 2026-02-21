Một phương pháp phân tích mới so sánh các điểm xói mòn trên Đại Kim tự tháp Giza cho thấy công trình biểu tượng này có thể đã được xây dựng từ năm 23000 TCN. Con số này sớm hơn 20.000 năm so với những gì người ta từng tin tưởng trước đây.

Đại Kim tự tháp Giza thường được cho là được xây dựng làm lăng mộ cho Pharaon Khufu vào khoảng năm 2575 TCN, và là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Tuy nhiên, một kỹ sư từ Đại học Bologna tên là Alberto Donini gần đây đã áp dụng một hệ thống xác định niên đại mới mà ông gọi là Phương pháp Xói mòn Tương đối (REM). Ông tuyên bố rằng nghiên cứu của mình cho thấy địa danh nổi tiếng này thực tế có thể đã được xây dựng từ gần 25.000 năm trước.

Thời điểm xây dựng đại kim tự tháp Giza và nguồn gốc của kỳ quan cổ đại này

Các nghiên cứu khoa học về kim tự tháp tại Giza đã diễn ra trong nhiều thế kỷ, vì vậy dòng thời gian xây dựng hiện tại được chấp nhận rộng rãi. Theo đó, Đại Kim tự tháp dường như được xây dựng dưới triều đại của Pharaon Khufu, người trị vì Ai Cập từ khoảng năm 2589 TCN đến 2566 TCN. Kim tự tháp Khafre được xây dựng ngay sau đó, tiếp theo là Kim tự tháp Menkaure.

Dòng thời gian này được xác định bằng cả ghi chép lịch sử và nghiên cứu khoa học. Các tác giả cổ đại như Herodotus đã viết rằng Khufu đã xây dựng Đại Kim tự tháp làm lăng mộ cho mình. Vào những năm 1800, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những dòng chữ viết tay bên trong kim tự tháp đề cập đích danh tên Khufu, dường như do chính những công nhân xây dựng công trình để lại.

Sau đó, các nhà khảo cổ đã sử dụng các phương pháp khoa học để xác định niên đại của kim tự tháp. Họ dùng phương pháp carbon phóng xạ đối với lớp vữa được sử dụng để cố định các khối đá. Kết quả cho thấy lớp vữa này có khả năng được trộn trong khoảng thời gian từ năm 2620 đến 2484 TCN, một lần nữa trùng khớp với triều đại của Khufu. Với rất nhiều bằng chứng chỉ ra mốc thời gian năm 2575 TCN, dường như khó có thông tin nào có thể thay đổi đáng kể điều này. Tuy nhiên, Alberto Donini khẳng định nghiên cứu của ông có thể viết lại hoàn toàn câu chuyện.

Tại sao phương pháp xói mòn tương đối có thể làm phức tạp câu chuyện về tuổi thọ của kim tự tháp?

Trong một báo cáo sơ bộ, Alberto Donini mô tả phương pháp xói mòn tương đối của mình dựa trên tỷ lệ giữa hai loại xói mòn ảnh hưởng đến cùng một loại đá tại cùng một vị trí. Một loại có niên đại đã biết và loại kia có niên đại cần xác định. Tỷ lệ này sau đó được sử dụng để tính toán tuổi của khối đá đang được xem xét.

Khi các kim tự tháp Giza được xây dựng, chúng được bao phủ bởi một lớp vỏ đá vôi trắng bóng loáng. Đến năm 1303, một trận động đất lớn đã xảy ra, làm rơi một số khối đá này xuống đất. Phần vật liệu rơi xuống đã được tái sử dụng để xây dựng các cung điện và nhà thờ Hồi giáo ở Cairo. Đến năm 1400, phần lớn lớp vỏ này đã biến mất.

Donini bắt đầu nghiên cứu bằng cách so sánh các khu vực của Đại Kim tự tháp từng được bao phủ bởi đá vôi với những viên đá ở chân cấu trúc luôn tiếp xúc với các yếu tố tự nhiên. Bằng cách so sánh mức độ xói mòn diễn ra trong bảy thế kỷ qua với lượng xói mòn trên các khối đá chưa từng được che phủ, Donini tin rằng ông có thể tính toán thời điểm những viên đá ban đầu đó được đặt xuống.

Một phần nhỏ của Kim tự tháp lớn, nơi lớp đá vôi trắng mịn vẫn còn nguyên vẹn.

Ông đã tính đến nhiều yếu tố trong quá trình tính toán. Đầu tiên, ông thừa nhận rằng lượng người đi lại trong thời hiện đại tăng lên dẫn đến xói mòn bề mặt nhiều hơn. Ngoài ra cũng có nhiều mưa axit hơn kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp. Ngược lại, khí hậu trong thời cổ đại ẩm ướt hơn, vì vậy mưa nhiều hơn có thể dẫn đến tốc độ xói mòn nhanh hơn so với vài thế kỷ qua.

Donini đã phát triển một công thức toán học cho phương pháp REM và chọn 12 điểm quanh chân Đại Kim tự tháp để phân tích. Kết quả cho thấy Đại Kim tự tháp Giza có thể đã 25.000 năm tuổi. Nếu phương pháp của Donini chính xác, kim tự tháp có thể đã được xây dựng vào khoảng năm 23000 TCN, một con số kinh ngạc là sớm hơn 20.000 năm so với độ tuổi hiện tại.

Dĩ nhiên, những phát hiện của ông đang gây tranh cãi. Các nhà khảo cổ khác chỉ ra rằng tốc độ xói mòn cực kỳ thay đổi và không đáng tin cậy cho các mô hình tuyến tính. Nghiên cứu này vẫn chưa trải qua quá trình bình duyệt, vì vậy vẫn cần chờ xem liệu phương pháp này có cơ sở khoa học vững chắc hay không. Tuy nhiên, nếu đúng, Donini có thể vừa viết lại toàn bộ lịch sử của Ai Cập cổ đại.

Nguồn: All That's Interesting