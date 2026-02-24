Phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 1,4 tấn và 17 triệu tấn đồng

Bang Odisha (Ấn Độ) vừa ghi nhận thêm một phát hiện đáng chú ý về tài nguyên khoáng sản khi xác định trữ lượng vàng hơn 1,46 tấn tại huyện Mayurbhanj. Thông tin được Bộ trưởng Thép và Khai khoáng bang Odisha, ông Bibhuti Bhusan Jena, công bố trước Quốc hội bang ngày 19/2/2026.

Theo Bộ trưởng Jena, tổng trữ lượng vàng được phát hiện tại Mayurbhanj đạt 1.462,73 kg. Kết quả này có được sau một chương trình khảo sát quy mô lớn do Cục Khảo sát Địa chất Ấn Độ (GSI) triển khai tại nhiều địa điểm thuộc khu vực bầu cử Bangiriposhi. Các thân quặng vàng được xác định tập trung tại khu vực Madanashi-Kanjia.

Thông tin được đưa ra trong văn bản trả lời câu hỏi của nghị sĩ Sanjali Murmu tại phiên họp Quốc hội bang. Ngoài vàng, cuộc khảo sát còn ghi nhận trữ lượng đồng đáng kể lên tới 17,06 triệu tấn cũng tại khu vực Madanashi-Kanjia, qua đó làm gia tăng đáng kể tiềm năng khoáng sản của huyện Mayurbhanj nói riêng và bang Odisha nói chung.

Giới chức bang nhận định phát hiện mới này tiếp tục củng cố vị thế của Odisha như một trong những trung tâm tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ấn Độ. Odisha vốn nổi tiếng với trữ lượng lớn quặng sắt, than đá và nhiều khoáng sản kim loại khác; việc bổ sung thêm nguồn vàng và đồng quy mô đáng kể được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghiệp khai khoáng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Jena cũng nhắc lại rằng đây không phải là phát hiện vàng đầu tiên được công bố trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 18/9/2025, ông từng thông báo về việc phát hiện gần 1.996 kg vàng tại hai huyện khác của bang. Cụ thể, khu vực Adash thuộc huyện Deogarh được xác định có khoảng 1.685 kg vàng, trong khi khu vực Gopur thuộc huyện Keonjhar ghi nhận 311,07 kg.

Theo thông báo mới nhất, hoạt động thăm dò ở cấp độ G2 đã được hoàn tất tại cả ba khu vực có vàng, bao gồm Madanashi-Kanjia (Mayurbhanj), Adash (Deogarh) và Gopur (Keonjhar). Trong hệ thống phân loại thăm dò khoáng sản của Ấn Độ, cấp độ G2 cho thấy mức độ đánh giá chi tiết đủ để ước tính tài nguyên với độ tin cậy tương đối cao, tạo cơ sở cho các bước nghiên cứu và khai thác tiếp theo.

Ngoài ba địa điểm đã được xác định rõ ràng, Bộ trưởng Jena cho biết vàng được cho là còn phân bố rải rác tại nhiều khu vực khác trên địa bàn bang, bao gồm các huyện Keonjhar, Mayurbhanj, Sundargarh, Koraput, Malkangiri, Angul, Sambalpur và Deogarh. Tuy nhiên, các khu vực này vẫn cần được tiếp tục khảo sát và đánh giá chi tiết hơn để xác định quy mô và tính khả thi khai thác.

Việc liên tiếp phát hiện các mỏ vàng mới trong vòng chưa đầy một năm cho thấy tiềm năng chưa được khai thác hết của Odisha. Trong bối cảnh nhu cầu kim loại quý và kim loại công nghiệp gia tăng, đặc biệt phục vụ sản xuất và chuyển đổi năng lượng, các phát hiện này có thể mang lại động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương nếu được khai thác hiệu quả và bền vững.