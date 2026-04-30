Phát hiện mỏ lithium trữ lượng hơn 2,3 triệu tấn, có thể cung cấp năng lượng cho 130 triệu xe điện

Một nghiên cứu mới của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho thấy vùng Appalachian ở miền đông nước Mỹ có thể sở hữu trữ lượng lithium khổng lồ, đủ để giúp Mỹ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu trong nhiều thế kỷ tới. Phát hiện này được đánh giá đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu về khoáng sản phục vụ xe điện và pin lưu trữ năng lượng đang tăng nhanh trên toàn cầu.

Theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba 28/4, khu vực Appalachian – trải dài qua các bang như Maine, New Hampshire và hai bang Carolina – được ước tính chứa khoảng 2,3 triệu tấn lithium chưa được phát hiện nhưng có khả năng khai thác hiệu quả về mặt kinh tế.

USGS cho biết lượng lithium này đủ để thay thế lượng lithium mà Mỹ đã nhập khẩu trong suốt 328 năm qua. Nếu được khai thác toàn diện, nguồn tài nguyên này có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 130 triệu xe điện hoặc 1,6 triệu hệ thống pin lưu trữ quy mô lớn.

Giám đốc USGS Ned Mamula nhận định nghiên cứu cho thấy dãy núi Appalachia có tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu lithium ngày càng tăng của Mỹ, đồng thời góp phần củng cố an ninh khoáng sản quốc gia trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh.

Lithium hiện là một trong những khoáng sản quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp công nghệ và năng lượng sạch. Kim loại này là thành phần chủ chốt trong pin dùng cho xe điện, điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các hệ thống lưu trữ điện. Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung nước ngoài khi phải nhập khẩu hơn một nửa lượng lithium tiêu thụ trong nước.

Hiện tại, Mỹ chỉ có một nhà sản xuất lithium nội địa quy mô lớn là Albemarle Corporation. Trong khi đó, các doanh nghiệp như Lithium Americas của Canada và Ioneer của Australia đang lên kế hoạch phát triển thêm các dự án khai thác tại bang Nevada nhằm tăng nguồn cung trong nước.

Dù vậy, chuỗi cung ứng lithium toàn cầu hiện vẫn tập trung mạnh vào Trung Quốc. Theo nhiều báo cáo ngành, Trung Quốc đang thống trị lĩnh vực chế biến lithium và sản xuất pin lithium-ion trên toàn cầu. Báo cáo của Forbes cho biết nước này hiện chiếm khoảng 73% sản lượng pin lithium toàn cầu, trong khi Mỹ chỉ chiếm khoảng 12%.

Không chỉ dẫn đầu về sản xuất pin, Trung Quốc còn kiểm soát khoảng 25% công suất khai thác lithium toàn cầu trong năm 2023, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Ngoài ra, nước này hiện sản xuất khoảng 80% tổng số pin lithium trên thế giới.

Sự thống trị của Trung Quốc trong ngành pin lithium được xây dựng trong nhiều năm thông qua các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, kết hợp với chiến lược đầu tư dài hạn vào xe năng lượng mới và chuỗi cung ứng pin. Theo SlashGear, ngành công nghiệp pin lithium của Trung Quốc bắt đầu tăng tốc từ sau Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, thời điểm nước này lần đầu triển khai xe buýt chạy bằng pin trên quy mô lớn.

Kể từ đó, Bắc Kinh liên tục tung ra các chương trình trợ giá, ưu đãi và hỗ trợ công nghệ nhằm thúc đẩy xe điện cũng như mở rộng năng lực sản xuất pin. Điều này giúp Trung Quốc nhanh chóng trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng năng lượng mới toàn cầu.

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện tiếp tục tăng mạnh trên toàn thế giới, phát hiện mới của USGS được xem là tín hiệu quan trọng đối với Mỹ trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.