Việt Nam sẽ tăng mua một mặt hàng đặc biệt từ Lào và Trung Quốc

Minh Hằng |

Đây là mặt hàng đặc biệt và thiết yếu đối với nền kinh tế của Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương, ngày 22/4. Ảnh: VGP

Mặt hàng này là điện.

Văn phòng Chính phủ mới đây có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Bộ Công Thương tuần trước. Thủ tướng nhấn mạnh lĩnh vực năng lượng là vấn đề then chốt, nên tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thông báo kết luận nêu rõ, Thủ tướng cho biết, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số là thách thức lớn. Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đảm bảo an ninh năng lượng, tuyệt đối không để thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong mọi hoàn cảnh.

Để đủ điện, đặc biệt là trong mùa khô khi nhu cầu sử dụng tăng mạnh, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu, triển khai ngay các dự án đường dây truyền tải để tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc về miền Bắc trong năm 2027. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý điều chỉnh, bổ sung Hiệp định liên Chính phủ, Quy hoạch điện VIII để tăng nguồn điện mua từ Lào về Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, cập nhật, đồng thời bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Cùng với đó, nghiên cứu phát triển nhiệt điện than quy mô hợp lý kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải. Theo Thủ tướng, trong trường hợp cần thiết, thực hiện theo cơ chế khẩn cấp quy định tại Luật Điện lực năm 2024.

Hơn nữa, nhà điều hành cần lưu ý đẩy tiến độ các dự án nguồn điện, trong đó yêu cầu Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) và chủ đầu tư sớm hoàn thành các dự án Na Dương II (110 MW) và An Khánh - Bắc Giang (650 MW).

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Về các dự án điện gió, mặt trời hưởng giá FIT gặp vướng mắc, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phải báo cáo phương án xử lý dứt điểm và rà soát lại toàn bộ danh mục dự án trong quy hoạch. Trong đó, với những dự án không thể hoàn thành trong 4 năm tới, phải được điều chỉnh hoặc thay bằng các nguồn điện khả thi hơn, ưu tiên nguồn điện nền.

Về xăng dầu, Thủ tướng chỉ đạo ngành Công Thương cần theo sát diễn biến thị trường, dự báo cung cầu để không đứt gãy và đảm bảo đủ nguồn cung. Đồng thời, cơ quan này cũng cần rà soát và kiện toàn ngay hệ thống phân phối theo hướng cắt giảm tối đa khâu trung gian; có giải pháp tăng sản lượng xăng sinh học E10, tăng chuyển đổi phương tiện giao thông xanh và giao thông công cộng.

Việt Nam đang nhập khẩu điện ra sao từ Lào và Trung Quốc?

Việc nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc giúp Việt Nam tăng cường khả năng cung ứng điện, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế. Ảnh: EVN

Theo số liệu mới nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 3 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện nhập khẩu của Việt Nam là khoảng hơn 2,9 tỷ kWh, tương đương 3,8% toàn hệ thống.

Trong khi đó, theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, lượng điện sản xuất và nhập khẩu của nước ta dự kiến đạt 560,4 - 24,6 tỷ kWh và lên đến 1.360 - 1.511 tỷ kWh tới năm 2050. Lượng điện này nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm tới năm 2030 và khoảng 7,5% trong giai đoạn từ năm 2031 - 2050.

Dự kiến, trong 5 năm tới, Việt Nam có thể mua ít nhất 8.000 MW điện từ Lào và tăng thêm theo tình hình thực tế. Ngoài ra, Việt Nam dự kiến nhập khẩu thêm 3.000 MW từ Trung Quốc, thông qua hai hướng chính là Lào Cai (khoảng 600 MW, qua trạm B2B tại biên giới Việt - Trung) và Quảng Ninh.

Trên thực tế, trong năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 1.600 MW điện của Lào và khoảng 550 MW của Trung Quốc.

